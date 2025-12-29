Hàn Quốc đóng cửa hơn 4.000 trường học vì không có học sinh

Số lượng học sinh ở Hàn Quốc có xu hướng giảm (Ảnh: Straits Times).

Theo nghị sĩ đảng cầm quyền đảng Dân chủ Hàn Quốc Jin Sun-mee, người đã tiếp cận dữ liệu từ Bộ Giáo dục, tổng cộng đến nay đã có 4.008 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông ở nước này phải đóng cửa.

Trong số đó, trường tiểu học chiếm phần lớn với 3.674 trường, tiếp theo là 264 trường trung học cơ sở và 70 trường trung học phổ thông. Trong vòng 5 năm qua, đã có 158 trường đóng cửa, và dự kiến có thêm 107 trường nữa ngừng hoạt động trong 5 năm tới.

Xét theo khu vực, tỉnh Bắc Jeolla được dự báo sẽ có số trường đóng cửa nhiều nhất, với 16 trường, tiếp theo là tỉnh Nam Jeolla với 15 trường, tỉnh Gyeonggi với 12 trường; và tỉnh Nam Chungcheong với 11 trường.

Các số liệu này phản ánh sự sụt giảm mạnh hơn về số lượng học sinh tại các khu vực ngoài đô thị lớn tại Hàn Quốc.

Trong số 4.008 trường đã đóng cửa, có 376 trường hiện vẫn chưa được tái sử dụng. Trong đó, 266 trường đã bị bỏ không hơn 10 năm, còn 82 trường bị bỏ hoang trên 30 năm.

“Một số lượng đáng kể các trường học đã đóng cửa, và dự kiến sẽ còn nhiều trường nữa phải ngừng hoạt động do số lượng học sinh suy giảm. Chúng ta cần có một lộ trình dài hạn để sử dụng những trường học này như tài sản phục vụ cộng đồng địa phương”, ông Jin nói.

Sự sụt giảm số lượng học sinh đang mang lại những thay đổi sâu rộng đối với các trường học trên toàn Hàn Quốc

Theo công bố hồi tháng 2 của Bộ Giáo dục Hàn Quốc, tổng số chỉ tiêu vị trí giảng dạy cho năm học này đã bị cắt giảm 2.232. Số lượng giáo viên tiểu học giảm 1.289 người, trong khi số vị trí giảng dạy ở bậc trung học cơ sở giảm 1.700 người.

Trước tình hình này, các sở giáo dục cấp tỉnh và khu vực đô thị đã áp dụng các biện pháp tạm thời, bao gồm việc giảm sĩ số lớp học tại một số trường xuống còn khoảng 10 đến 15 học sinh và tăng số lượng lớp học.