Đằng sau sự im lặng của cuộc đàm phán Mỹ - Nga ở Miami về xung đột Ukraine

Từ trái sang: Con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner, Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (Ảnh: Kremlin).

Sau một buổi chiều dài với các cuộc thảo luận kín hôm 20/12 tại Miami, quan chức Mỹ và Nga vẫn không đạt được tiến triển rõ ràng nào hướng tới việc chấm dứt xung đột Ukraine.

Theo các nguồn tin, thay vào đó, các nhà đàm phán Mỹ đã trao cho phía Nga một danh sách các câu hỏi và kỳ vọng cần được làm rõ trong các bước tiếp theo. Nguồn tin đồng thời nhấn mạnh rằng Washington coi bước đi tiếp theo là trách nhiệm của Moscow. Các cuộc thảo luận sẽ được nối lại vào hôm nay, với bản thông báo chính thức từ phía Mỹ dự kiến được công bố.

Sự im lặng có chủ ý

Các cuộc đàm phán quy tụ Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, và phái đoàn Mỹ do Đặc phái viên Steve Witkoff dẫn đầu, cùng với ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump.

Không phóng viên nào được phép tham dự các phiên họp, không có tuyên bố chung nào được đưa ra, và các quan chức từ chối cung cấp thông tin ngay lập tức, một sự im lặng có chủ ý, phản ánh sự thận trọng của tiến trình này.

Các nguồn thạo tin về nội dung trao đổi mô tả lập trường của Mỹ là cứng rắn nhưng kiềm chế.

“Đây không phải là một cuộc đàm phán trong đó Washington tự mặc cả với chính mình”, một nguồn tin nhấn mạnh, đồng thời nói thêm rằng “dù không có đột phá nào, phía Mỹ đã “trình bày rõ cho phía Nga tình hình hiện tại sau các cuộc thảo luận gần đây với Ukraine".

Phía Mỹ về cơ bản nói rằng: “Đây là những điểm vẫn chưa hợp lý. Hãy quay lại với câu trả lời vào ngày mai”.

Các cuộc gặp tại Miami diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công khai kêu gọi Washington gia tăng sức ép lên Moscow.

Một ngày trước đó, Tổng thống Nga Putin tuyên bố Moscow sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine cho đến khi đạt các mục tiêu đề ra. Ông đồng thời đưa ra ý tưởng tạm dừng các cuộc tập kích vào sâu lãnh thổ Ukraine để Ukraine tổ chức bầu cử, một đề xuất mà ông Zelensky nhanh chóng bác bỏ.

Những rạn nứt quen thuộc

Theo các quan chức được cập nhật về tình trạng hiện tại của các cuộc đàm phán, những bất đồng cốt lõi vẫn không thay đổi: các yêu cầu của Nga về lãnh thổ và yêu cầu của Ukraine về các bảo đảm an ninh vững chắc có sự hậu thuẫn của Mỹ.

Moscow hầu như không cho thấy dấu hiệu sẽ rút lại các yêu cầu đối với những vùng lãnh thổ mà họ chưa kiểm soát hoàn toàn, trong khi Kiev khẳng định sẽ không nhượng lại bất kỳ phần đất nào bị kiểm soát kể từ năm 2022.

“Hiện có sự thống nhất giữa Washington và Kiev mà vài tuần trước còn chưa tồn tại. Nhưng sự thống nhất đó vẫn chưa tạo ra bất kỳ sự lay chuyển nào từ phía Moscow”, một quan chức phương Tây thứ ba cho biết.

Thành phần của các nhóm đàm phán càng làm gia tăng cảm giác bất định xung quanh các cuộc thảo luận.

Sự tham gia của ông Dmitriev cho thấy vai trò trực tiếp của Điện Kremlin, bất chấp việc ông có xuất thân là người đứng đầu một cơ quan kinh tế nhà nước.

Về phía Mỹ, việc dựa vào ông Witkoff và ông Kushner đã khiến một số nhà ngoại giao châu Âu lo ngại, trong đó có nhiều người đã có mặt tại Miami từ ngày 19/12 để tham gia các cuộc thảo luận liên quan.

Một nhóm đại diện của Ukraine đã dành nhiều giờ vào hôm 19/12 để làm việc với ông Witkoff và ông Kushner, nhưng quan chức Mỹ đã loại trừ khả năng tiến hành các cuộc đàm phán 3 bên ở giai đoạn này.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tìm cách trấn an các đồng minh, khẳng định rằng “sẽ không có thỏa thuận hòa bình nào nếu Ukraine không đồng ý”, đồng thời cho biết ông có thể tham gia các cuộc đàm phán trong tương lai nếu có tiến triển.

Dù các cuộc thảo luận ngày 19/12 không mang lại sự thay đổi mang tính bước ngoặt, các quan chức cho rằng không nên coi các cuộc đàm phán tại Miami là ngõ cụt.

Các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục vào hôm nay, và quan chức Mỹ dự kiến công bố bản thông báo chính thức sau khi các cuộc gặp kết thúc và văn bản này có thể cung cấp tín hiệu công khai đầu tiên về việc liệu các bên có sẵn sàng thỏa hiệp hay không.