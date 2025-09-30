Chính phủ Mỹ có nguy cơ đóng cửa một phần từ ngày mai

Quốc hội Mỹ (Ảnh: Reuters).

Theo truyền thông Mỹ, hôm 29/9, Tổng thống Donald Trump đã có cuộc gặp gỡ kéo dài khoảng một giờ để đàm phán thỏa thuận tránh đóng cửa chính phủ.

Phát biểu sau cuộc họp, Phó Tổng thống JD Vance cho biết: “Tôi nghĩ chúng ta đang tiến tới tình trạng chính phủ đóng cửa vì đảng Dân chủ không chịu làm điều đúng đắn. Tôi hy vọng họ sẽ thay đổi ý định”.

Ông nói thêm: “Nếu nhìn vào đề xuất ban đầu của họ, đó là một gói chi tiêu 1.500 tỷ USD mà người dân Mỹ phải chi hàng trăm tỷ USD để chăm sóc y tế cho người nhập cư bất hợp pháp, trong khi chính họ đang chật vật để trả hóa đơn y tế. Chúng tôi thấy điều đó là vô lý”.

Tuy nhiên, đảng Dân chủ nói rằng họ chỉ muốn bảo vệ quyền chăm sóc y tế cho người dân Mỹ.

Nghị sĩ Dân chủ Hakeem Jeffries cho biết: “Đã có một cuộc trao đổi thẳng thắn với Tổng thống và các lãnh đạo Cộng hòa, nhưng vẫn còn những khác biệt lớn. Đảng Dân chủ đang chiến đấu để bảo vệ hệ thống chăm sóc y tế cho người Mỹ, và chúng tôi sẽ không ủng hộ một dự luật chi tiêu mang tính đảng phái của đảng Cộng hòa, vốn tiếp tục cắt giảm dịch vụ y tế cho người dân bình thường”.

Quốc hội Mỹ có hạn chót đến ngày 1/10 để thông qua một nghị quyết tạm thời nhằm tránh chính phủ đóng cửa một phần. Hạ viện đã thông qua một dự luật gia hạn ngân sách, nhưng bị Thượng viện chặn lại hồi đầu tháng.

Đảng Cộng hòa và Nhà Trắng muốn tiến hành một dự luật ngắn hạn không kèm điều khoản gây tranh cãi, kéo dài đến ngày 21/11. Trong khi đó, đảng Dân chủ đưa ra đề xuất đối trọng, bao gồm gia hạn vĩnh viễn các khoản tín dụng thuế Obamacare sắp hết hạn và một số điều khoản khác, mà phía Cộng hòa cho là quá mức.

Cuộc họp tại Phòng Bầu dục diễn ra sau khi Tổng thống Trump hủy buổi gặp riêng lãnh đạo đảng Dân chủ hồi tuần trước. Khi đó, ông đã công kích các yêu cầu của họ trên mạng xã hội Truth Social, cáo buộc phe Dân chủ thúc đẩy “các chính sách cực tả mà chưa ai từng bỏ phiếu ủng hộ”.

Nhà Trắng cảnh báo việc đóng cửa chính phủ có thể dẫn đến sa thải hàng loạt, vượt xa mức nghỉ phép tạm thời đối với nhân viên không thiết yếu. Dù vậy, đảng Dân chủ tại Thượng viện vẫn chưa nhượng bộ. Thượng viện dự kiến sẽ bỏ phiếu lại về dự luật này vào ngày 30/9.

Kể từ năm 1981 đã có 14 lần chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần, hầu hết chỉ kéo dài vài ngày. Lần gần đây nhất cũng là lần dài nhất, kéo dài 35 ngày vào giai đoạn 2018-2019 do tranh chấp về vấn đề nhập cư trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.

Lần này, vấn đề nằm ở chăm sóc y tế. Khoảng 24 triệu người Mỹ hiện được bảo hiểm thông qua Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá phải chăng (ACA) sẽ chứng kiến chi phí tăng cao nếu quốc hội không gia hạn các khoản giảm thuế tạm thời dự kiến hết hạn vào cuối năm nay.