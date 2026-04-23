Đại diện quân sự của 30 nước họp bàn tình hình eo biển Hormuz

Một số lãnh đạo châu Âu (Ảnh: AFP).

Bộ Quốc phòng Anh ngày 22/4 cho biết, một hội nghị kéo dài 2 ngày của các chuyên gia quân sự nhằm khôi phục hoạt động vận tải ở eo biển Hormuz sẽ bắt đầu tại một vùng ngoại ô London.

Tổng cộng, đại diện từ khoảng 30 quốc gia tham gia sự kiện này. Các bên tham gia thảo luận về "một kế hoạch quân sự chi tiết cho eo biển khi chiến sự Mỹ - Iran kết thúc”.

Đây là một phần trong nỗ lực do Anh và Pháp dẫn đầu nhằm bảo vệ hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.

"Hội nghị lập kế hoạch đa quốc gia rất quan trọng. Nhiệm vụ của ngày hôm nay và ngày mai là chuyển hóa sự đồng thuận ngoại giao thành một kế hoạch chung nhằm bảo vệ tự do hàng hải tại eo biển và hỗ trợ một lệnh ngừng bắn lâu dài. Tôi tự tin rằng, trong hai ngày tới, chúng ta thực sự có thể đạt được những tiến triển", Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết.

Bộ Quốc phòng Anh nói thêm rằng các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào cách thức triển khai lực lượng vũ trang trong khu vực, cũng như các vấn đề liên quan đến việc chỉ huy và kiểm soát sứ mệnh đang được xây dựng.

Hội nghị quân sự này diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh về eo biển Hormuz, diễn ra tuần trước tại Paris do Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đồng chủ trì.

Anh và Pháp nhấn mạnh rằng lực lượng này sẽ hoàn toàn mang tính chất phòng thủ và chỉ được triển khai một khi nền hòa bình lâu dài trong khu vực được thống nhất. Mỹ và Iran, với tư cách là các bên tham chiến, đã không tham dự các cuộc họp.

Lệnh ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran đã hết hạn hôm 22/4. Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định gia hạn ngừng bắn cho tới khi Iran gửi đề xuất đàm phán và các cuộc thảo luận kết thúc. Trong khi đó, Iran tuyên bố sẽ không đàm phán chừng nào Mỹ còn duy trì lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran. Tehran cũng tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz cho đến khi xung đột kết thúc.

Eo biển Hormuz đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động trung chuyển năng lượng toàn cầu. Tuyến đường này trên thực tế đã bị phong tỏa một phần kể từ khi Mỹ, Israel mở chiến dịch không kích Iran.

Không lâu sau khi Mỹ thông báo gia hạn ngừng bắn, chiến hạm của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã khai hỏa, khống chế và bắt giữ 2 tàu ở eo biển Hormuz.

Động thái này được cho là nhằm đáp trả việc lực lượng Mỹ đổ bộ và bắt giữ tàu liên quan đến Iran ở vịnh Oman với cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa hàng hải.