Tổng thống Mỹ ra tuyên bố mới về kế hoạch sáp nhập Greenland

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trao đổi với các phóng viên tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida vào ngày 22/12, Tổng thống Donald Trump tiếp tục khẳng định Mỹ cần Greenland “vì an ninh quốc gia”.

“Chúng ta phải có được khu vực đó. Và ông ấy muốn dẫn đầu nỗ lực này”, ông Trump nói, đề cập đến Thống đốc Louisiana Jeff Landry, người vừa được Tổng thống Mỹ bổ nhiệm làm Đặc phái viên về Greenland.

Ông Landry, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, đã cảm ơn Tổng thống Trump về quyết định bổ nhiệm.

“Thật vinh dự được phục vụ ở vị trí này để đưa Greenland trở thành một phần của Mỹ”, Thống đốc Louisiana tuyên bố.

Tổng thống Trump nói rằng Thống đốc Landry là “một người giỏi đàm phán”, có thể giúp thực hiện tầm nhìn của nhà lãnh đạo Mỹ về việc kiểm soát vùng lãnh thổ này.

“Nhìn dọc bờ biển, các bạn sẽ thấy tàu chiến Nga và Trung Quốc ở khắp mọi nơi”, ông Trump nói thêm.

Tổng thống Trump cũng cho biết mong muốn của ông không xuất phát từ trữ lượng năng lượng hay khoáng sản của Greenland - nói rằng Mỹ có rất nhiều tài nguyên - mà là ông không tin rằng Đan Mạch đã chi đủ ngân sách để bảo vệ hòn đảo này.

Greenland là một vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, có chính quyền tự trị và nghị viện riêng.

“Họ có dân số rất ít, nhưng Đan Mạch đã không chi tiền cho họ. Họ cũng không được bảo vệ quân sự”, ông Trump cho biết.

Ông Trump đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến việc kiểm soát Greenland, hòn đảo lớn nhất thế giới, sau khi lần đầu tiên đưa ra ý tưởng mua lại vùng lãnh thổ này từ Đan Mạch cách đây 6 năm.

Tuy nhiên, khi trở lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump đã lên tiếng mạnh mẽ hơn về vấn đề này. Ông điều động các quan chức chủ chốt của Mỹ, bao gồm Phó Tổng thống JD Vance và Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright, đến hòn đảo Bắc Cực. Ông Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng thống Trump, cũng đã đến thăm Greenland vào tháng 1 trước khi ông Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai.

Vị trí Greenland (Ảnh: Guardian).

Đề xuất của ông Trump về việc sáp nhập Greenland đã vấp phải sự phản đối của người dân trên hòn đảo này và chính quyền Đan Mạch, đồng thời thu hút sự chú ý từ các quan chức tình báo Đan Mạch.

Lần đầu tiên vào đầu tháng này, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Đan Mạch mô tả Mỹ là một mối đe dọa an ninh tiềm tàng, đề cập đến những nỗ lực của Washington trong việc sử dụng sức mạnh kinh tế và công nghệ như một công cụ quyền lực.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU “hoàn toàn đoàn kết với Đan Mạch và người dân Greenland”.

“An ninh Bắc Cực vẫn là ưu tiên hàng đầu của Liên minh châu Âu và là lĩnh vực mà chúng tôi tìm cách hợp tác với các đồng minh và đối tác. Toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền là những nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế. Những nguyên tắc này không chỉ thiết yếu đối với Liên minh châu Âu mà còn đối với các quốc gia trên toàn thế giới”, bà von der Leyen cho biết thêm.

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cho biết ông "rất giận dữ" về việc Tổng thống Trump bổ nhiệm ông Landry làm đặc phái viên về Greenland và sẽ triệu tập đại sứ Mỹ tại Đan Mạch để làm rõ vấn đề này. Ông khẳng định đây là điều “không thể chấp nhận được” với Đan Mạch.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cũng khẳng định “Greenland thuộc về người Greenland, và Mỹ không nên kiểm soát Greenland”.

“Không ai được phép thay đổi biên giới quốc gia bằng vũ lực. Cả về chính trị lẫn quân sự”, Thủ tướng Frederiksen tuyên bố hôm 22/12, đồng thời cho biết bà mong muốn sự tôn trọng đối với toàn vẹn lãnh thổ của Đan Mạch.

Greenland đã được trao quyền tự trị vào năm 2009, bao gồm cả quyền tuyên bố độc lập khỏi Đan Mạch thông qua một cuộc trưng cầu dân ý. Greenland có dân số khoảng 57.000 người, phần lớn là người Inuit bản địa của khu vực Bắc Cực.

Quân đội Mỹ có sự hiện diện lâu dài tại Căn cứ Không gian Pituffik ở phía tây bắc Greenland, một vị trí chiến lược quan trọng cho hệ thống cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo. Tuyến đường ngắn nhất từ châu Âu đến Bắc Mỹ chạy qua hòn đảo này.

Với diện tích 2,2 triệu km2, Greenland giàu vàng, bạc, đồng và uranium, và được cho là có trữ lượng dầu mỏ khổng lồ trong vùng biển thuộc lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, khoảng 80% bề mặt của đảo này được phủ băng.