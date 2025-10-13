Tổng thống Trump đến Trung Đông, khẳng định cuộc chiến Gaza đã kết thúc

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân bay quốc tế Ben Gurion vào ngày 13/10 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/10 đã tới Israel và dự kiến có bài phát biểu trước quốc hội nước này.

Trao đổi với các phóng viên tại tòa nhà quốc hội Israel, khi được hỏi liệu cuộc chiến ở Dải Gaza đã chính thức kết thúc hay chưa, Tổng thống Donald Trump trả lời: "Đúng là như vậy".

"Đây là một ngày tuyệt vời. Đây là một khởi đầu hoàn toàn mới, và tôi nghĩ chưa từng có sự kiện nào như thế này. Tình yêu thương tràn ngập trên đường phố thật đáng kinh ngạc ", nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.

Khi được hỏi về điều gì sẽ xảy ra với Hamas nếu phong trào này không tuân thủ lệnh ngừng bắn, ông Trump trả lời: "Họ sẽ tuân thủ”.

"Chúng tôi rất mừng cho họ. Họ sẽ hạnh phúc và có cuộc sống tốt đẹp. Họ rất dũng cảm", ông Trump nói về các con tin được trả tự do.

Tổng thống Trump cũng ký vào sổ lưu bút của quốc hội Israel.

"Đây là vinh dự lớn lao của tôi. Một ngày tuyệt vời và tươi đẹp, một khởi đầu mới", ông Trump viết vào sổ, bên cạnh Thủ tướng Israel Netanyahu, phu nhân Thủ tướng Israel và những người khác.

Thủ tướng Israel chào đón Tổng thống Mỹ sau thỏa thuận hòa bình ở Gaza (Nguồn: AP)

Trước đó, khi bước xuống thảm đỏ trên đường băng tại sân bay Ben Gurion, Tổng thống Trump nói với Tổng thống Israel Isaac Herzog và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng: "Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Có lẽ là ngày tuyệt vời nhất của các vị".

"Đó là ngày lịch sử", ông Netanyahu đáp lại.

Ông Trump dự kiến được đón tiếp như một “người hùng” khi phát biểu trước quốc hội Israel vào cuối ngày hôm nay. Tổng thống Israel Isaac Herzog cho biết ông Trump sẽ được trao tặng huân chương dân sự cao quý nhất của Israel trong năm nay.

Tổng thống Trump ngày 12/10 tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza đã chấm dứt và Trung Đông đang chuẩn bị “bình thường hóa”.

Hamas hôm nay đã trả tự do cho 7 con tin Israel đầu tiên còn sống sót, đánh dấu giai đoạn mở đầu của thỏa thuận do Tổng thống Mỹ làm trung gian nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.

Times of Israel dẫn lời một quan chức Israel cho biết, 7 con tin đã được chuyển giao cho Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) từ cánh vũ trang của Hamas tại Gaza. Việc bàn giao 13 con tin Israel còn sống sót còn lại, cùng 28 con tin khác, gồm 26 người đã chết và 2 người mất tích, dự kiến được tiến hành sau đó.

Đổi lại, theo thỏa thuận, Israel sẽ trả tự do cho gần 2.000 người Palestine bị giam giữ và kết án trong các nhà tù của nước này trong ngày 13/10. Tổng cộng 1.966 người đã lên các xe buýt rời khỏi trại giam của Israel và phần lớn được dự kiến trả tự do tại Bệnh viện Nasser ở Dải Gaza.

Tại Israel, người dân mang cờ tập trung gần khu quân sự Reim, sát biên giới Gaza, nơi các con tin được đưa về trước khi chuyển tới các bệnh viện. Hàng trăm người khác cũng tụ tập tại Quảng trường Con tin ở Tel Aviv, hò reo, vẫy cờ Israel và giơ cao ảnh các nạn nhân bị bắt giữ.

Cuộc xung đột ở Dải Gaza khởi phát từ cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng tại Israel và 251 người bị bắt làm con tin. Kể từ đó, các đợt không kích và tấn công trên bộ của Israel đã khiến hơn 67.000 người Palestine thiệt mạng.

Triển vọng đạt được hòa bình bền vững hiện phụ thuộc vào các cam kết toàn cầu, dự kiến được thảo luận trong hội nghị thượng đỉnh do Tổng thống Trump chủ trì tại khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh ở Ai Cập, với sự tham dự của hơn 20 lãnh đạo thế giới.