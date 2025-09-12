Ông Thaksin có thể dạy ngoại ngữ trong tù

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra (Ảnh: EPA).

Trung tá Cảnh sát Shane Kanjanapach, Phó tổng cục trưởng kiêm người phát ngôn Cục Cải huấn Thái Lan, ngày 11/9 cho biết cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đang trải qua giai đoạn cách ly 5 ngày sau khi bị đưa vào nhà giam hôm 9/9.

Sau thời gian này, Cục Cải huấn sẽ phân công công việc cho các phạm nhân dựa trên kỹ năng và sở thích cá nhân.

Trong trường hợp của ông Thaksin, ông có thể được giao nhiệm vụ dạy ngoại ngữ, đóng góp cho các hoạt động trong trại giam và hỗ trợ quá trình cải tạo của những phạm nhân khác.

Người phát ngôn cũng nói thêm rằng tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần của ông Thaksin hiện bình thường.

Ông không có bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào và được bố trí ở cùng phòng cách ly với những phạm nhân lớn tuổi khác, điều này được cho là phù hợp.

Về việc thăm gặp, Cục Cải huấn chưa cho phép bất kỳ ai đến thăm ông Thaksin, kể cả luật sư của ông. Chỉ danh sách tối đa 10 người do chính ông Thaksin chỉ định gồm vợ, con và người thân ruột thịt mới được phép thăm gặp theo đúng quy định của trại giam.

Luật sư Winyat Chatmontree cho biết ông vẫn chưa gặp được thân chủ do quy định cách ly, song được thông báo rằng ông Thaksin có sức khỏe và tinh thần tốt. Ông dự kiến gặp thân chủ lần đầu vào ngày 15/9, đồng thời nhấn mạnh mọi quyết định liên quan đến nhiệm vụ trong trại giam đều do Cục Cải huấn quyết định.

Tòa án Tối cao Thái Lan hôm 9/9 đã ra phán quyết một năm tù giam đối với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra liên quan đến vụ việc ông lưu trú kéo dài tại bệnh viện thay vì thụ án trong giai đoạn 2023-2024.

Theo phán quyết thẩm phán Tòa án Tối cao, việc ông Thaksin lưu trú tại bệnh viện là trái pháp luật. Tòa khẳng định trách nhiệm không chỉ thuộc về các bác sĩ, mà Thaksin cũng đã cố tình kéo dài thời gian nằm viện trong thời gian thụ án.