Cuba khôi phục lưới điện sau 29 giờ gián đoạn

Cuba đã đối mặt với tình trạng mất điện trên toàn quốc trong 29 giờ đồng hồ (Ảnh: Reuters).

Sau khi 10 triệu người dân rơi vào cảnh mất điện trong đêm, lưới điện quốc gia của quốc đảo Caribe này đã được khôi phục hoàn toàn vào lúc 18h11 ngày 17/3 (giờ địa phương). Tuy nhiên, các quan chức cho biết tình trạng thiếu điện có thể vẫn tiếp diễn do sản lượng điện không đủ.

Cuba vẫn chưa công bố nguyên nhân gây ra sự cố sập lưới điện toàn quốc hôm 16/3. Đây là lần đầu tiên việc này xảy ra kể từ khi Mỹ cắt nguồn dầu từ Venezuela cung cấp cho Cuba và cảnh báo áp thuế đối với các quốc gia vận chuyển nhiên liệu tới quốc đảo này.

Đến giữa trưa 17/3, công nhân điện lực đã khởi động lại thành công nhà máy điện Antonio Guiteras, một cơ sở quy mô lớn đã tồn tại nhiều thập kỷ và là trụ cột của hệ thống điện quốc gia.

Sản lượng điện, vốn bị cản trở bởi tình trạng thiếu nhiên liệu, vẫn thấp hơn so với mức cần thiết để đáp ứng nhu cầu. Hầu hết người dân Cuba, bao gồm cả tại thủ đô Havana, đã đối mặt với cảnh mất điện 16 giờ hoặc hơn mỗi ngày ngay cả trước khi xảy ra sự cố mới nhất.

Phần lớn Cuba bị mây che phủ vào chiều 16/3 khi một đợt không khí lạnh tiến gần, làm giảm hiệu quả của các công viên điện mặt trời, vốn chiếm 1/3 hoặc hơn sản lượng điện ban ngày.

Cuba và Mỹ đã bắt đầu các cuộc đàm phán nhằm hạ nhiệt cuộc khủng hoảng. Hai bên tới nay chưa công bố chi tiết về các cuộc thương lượng. Havana cho biết sẵn sàng đàm phán bình đẳng với Washington, nhưng nhấn mạnh các cuộc đàm phán sẽ không liên quan đến “công việc nội bộ” của mỗi bên.