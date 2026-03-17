Cuba kích hoạt cơ chế khẩn cấp khôi phục sự cố mất điện toàn quốc

Đường phố Havana, Cuba ngày 13/3 (Ảnh: Reuters).

Bộ Năng lượng Cuba thông báo Cuba đang trải qua sự cố mất điện trên toàn quốc vào ngày 16/3.

Sự cố mất điện khiến gần 11 triệu người không có điện khi lệnh cấm vận gây áp lực lên các nhà máy điện của đất nước.

Các quan chức Cuba cho biết các quy trình khẩn cấp đã được kích hoạt và điện đã được khôi phục ở một số khu vực, bao gồm bệnh viện Faustino Perez ở Matanzas.

Bộ Năng lượng Cuba cho biết nguyên nhân của sự cố mất điện đang được điều tra.

Cuba đã trải qua tình trạng mất điện kéo dài và thiếu nhiên liệu kể từ khi Mỹ cảnh báo áp đặt lệnh trừng phạt đối với các quốc gia nhập khẩu dầu vào hòn đảo này.

Trong cuộc gặp với các quan chức cấp cao của Cuba, được phát sóng trực tiếp trên truyền hình quốc gia hôm 13/3, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel xác nhận Cuba đang đối thoại với Mỹ.

"Những cuộc thảo luận này nhằm mục đích tìm kiếm các giải pháp - thông qua đối thoại - cho những khác biệt song phương tồn tại giữa hai quốc gia”, ông Diaz-Canel nói thêm.

Ông Diaz-Canel cho biết mục đích của cuộc đàm phán là để xác định “các vấn đề song phương cần giải quyết dựa trên mức độ nghiêm trọng và tác động của chúng”, đồng thời tìm ra giải pháp cho các vấn đề đó.

Theo Chủ tịch Cuba, mục tiêu đặt ra là “xác định thiện chí của cả hai bên trong việc thực hiện các hành động cụ thể vì lợi ích của người dân hai nước, đồng thời xác định các lĩnh vực hợp tác nhằm đối phó với các mối đe dọa và đảm bảo an ninh và hòa bình của cả hai quốc gia, cũng như khu vực”.

Ông Diaz-Canel cho rằng điều này “đòi hỏi những nỗ lực to lớn và đáng kể nhằm tìm ra giải pháp và tạo không gian cho sự hiểu biết, cho phép hai bên tránh xa sự đối đầu”.

Ông nhấn mạnh Cuba sẵn sàng thực hiện quá trình này trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng hệ thống chính trị của hai nước cũng như “chủ quyền và quyền tự quyết” của Cuba.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Cuba hồi tháng 2 cho biết Cuba “tái khẳng định cam kết hợp tác với Mỹ và các quốc gia khác để tăng cường an ninh khu vực và quốc tế”.

“Cuba sẵn sàng nối lại và mở rộng hợp tác song phương với Mỹ nhằm đối phó với các mối đe dọa xuyên quốc gia chung, đồng thời không từ bỏ việc bảo vệ chủ quyền và độc lập của mình”, Bộ Ngoại giao Cuba nhấn mạnh.

Ông Carlos Fernandez de Cossio, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba, cũng nói rằng chính phủ Mỹ biết Cuba “sẵn sàng tiến hành đối thoại nghiêm túc, có ý nghĩa và có trách nhiệm”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng xác nhận chính quyền Washington đang đối thoại với các nhà lãnh đạo Havana về tình hình xung quanh Cuba.

Ông Trump tiết lộ Mỹ đang tiến “khá gần” đến một thỏa thuận tiềm năng với chính phủ Cuba, mặc dù ông không đề cập chi tiết hoặc nêu rõ thỏa thuận có thể bao gồm những nội dung gì.