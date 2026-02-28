Cuba tìm thấy 13.000 viên đạn, vũ khí trên xuồng treo cờ Mỹ đi vào lãnh hải

Cuba công bố số vũ khí bị tịch thu trên xuồng cao tốc (Ảnh: Reuters).

Một nhóm vũ trang xâm nhập vùng biển Cuba bằng xuồng cao tốc đã mang theo gần 13.000 viên đạn, 13 khẩu súng trường và 11 khẩu súng ngắn, giới chức Cuba cho biết ngày 27/2, đồng thời cung cấp thêm chi tiết về vụ đấu súng trên biển hôm 25/2.

Cuba cáo buộc 10 người xuất phát từ Mỹ đã xâm nhập vùng biển Cuba và nổ súng vào một tàu tuần tra biên phòng, buộc lực lượng Cuba bắn trả, khiến 4 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Những người bị thương đã bị bắt giữ.

Bộ Nội vụ Cuba đã trưng bày số vũ khí thu giữ được trong một chương trình truyền hình, bao gồm các thùng chứa ít nhất một phần trong tổng số 12.846 viên đạn bị thu hồi.

Họ cũng công bố hình ảnh các con tàu, mỗi chiếc đều chi chít lỗ đạn do cuộc đấu súng mà họ mô tả là diễn ra ở khoảng cách 20m.

Vụ đối đầu xảy ra vào thời điểm quan hệ Mỹ - Cuba căng thẳng, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép lên quốc đảo này bằng cách áp đặt một biện pháp phong tỏa dầu mỏ.

Havana xác định những nghi phạm tấn công là người gốc Cuba lưu vong, một số từng bị đưa vào danh sách bị cáo buộc khủng bố, xuất phát từ Mỹ với mục đích gây hỗn loạn và tấn công các đơn vị quân đội trên quốc đảo.

“Ý đồ của nhóm này là xâm nhập, kích động rối loạn công cộng, kích động người dân, thực hiện hành động bạo lực, tấn công các đơn vị quân đội nhằm gây bất ổn xã hội và lôi kéo người dân. Điều đó đã được chứng minh đầy đủ", Đại tá Victor Alvarez thuộc Bộ Nội vụ Cuba cáo buộc.

Cuba cho rằng phản ứng của nước này là “tương xứng”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Marco Rubio ngày 25/2 cho biết chính phủ Mỹ sẽ điều tra độc lập vụ việc, đồng thời khẳng định đây không phải là một chiến dịch của Mỹ và không có nhân viên chính phủ Mỹ nào liên quan.

Các sĩ quan Cuba cho biết nhóm xâm nhập xuất phát từ Marathon thuộc quần đảo Florida Keys trên 2 tàu, nhưng đã bỏ lại một chiếc do trục trặc kỹ thuật. Sau đó họ tập trung trên một xuồng cao tốc. Một quan chức Mỹ nói rằng chiếc xuồng này được ghi nhận là bị đánh cắp tại Florida.

Cuba cho biết đã thu giữ một thiết bị bay không người lái, bộ đàm, dao, máy phát điện di động, kìm cắt và các vật dụng khác. Họ cũng tìm thấy phù hiệu của các tổ chức phản đối chính phủ Cuba.

Theo phía Cuba, một đội tuần tra gồm 5 thành viên biên phòng trên chiếc tàu dài 9m phát hiện phương tiện đang tiến vào ngay sau 7h sáng (giờ địa phương), khi một số thành viên của nhóm xâm nhập đang ở dưới nước, cách một đảo nhỏ ngoài khơi bờ biển phía bắc Cuba khoảng 1 hải lý và cách Marathon khoảng 160km.

Nhóm xâm nhập nổ súng ở khoảng cách 185m, bắn trúng thuyền trưởng tàu Cuba vào vùng bụng. Dù chảy máu nhiều, thuyền trưởng bị thương vẫn cầm lái và hướng tàu về phía đối phương, dẫn đến cuộc đấu súng ở khoảng cách khoảng 20m, theo các sĩ quan.

Những đối tượng bị bắt đang được chăm sóc y tế và phải đối mặt với các cáo buộc như xâm lược có vũ trang, nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ quốc gia, các tội danh liên quan đến hành vi khủng bố và buôn bán vũ khí, công tố viên Cuba Edward Robert Campbell cho biết.

Ông nói họ có thể phải chịu mức án từ 10-15 năm tù đối với các tội nhẹ hơn và từ 20-30 năm tù, thậm chí án tử hình, đối với các cáo buộc nghiêm trọng hơn.