Hai tàu hải quân Mexico cập cảng viện trợ 1.100 tấn hàng cho Cuba

Tàu quân sự Mexico mang hàng viện trợ tới Cuba (Ảnh: AFP).

Đây là lô hàng thứ 2 của Mexico viện trợ cho Cuba trong vòng một tháng khi quốc đảo này đang chịu sức ép mạnh mẽ từ Mỹ.

Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố sẽ cắt nguồn dầu của Cuba sau khi quân đội Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, quốc gia từng là nhà cung cấp dầu chính cho Cuba.

Đầu tuần này, chính quyền của ông đã nới lỏng lệnh phong tỏa năng lượng, cho phép các công ty tư nhân tại Cuba mua dầu.

Hai tàu hải quân Mexico Papaloapan và Huasteco, được điều động vào ngày 24/2 theo lệnh của Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum, được nhìn thấy cập cảng Havana vào sáng sớm 28/2.

Bộ Ngoại giao Mexico cho biết các tàu này chở khoảng 1.100 tấn hàng viện trợ cho người dân, bao gồm khoảng 20 tấn thực phẩm do người dân Mexico quyên góp trong một chiến dịch cứu trợ.

Trong chuyến viện trợ đầu tiên của Mexico, 2 tàu đã đến vào ngày 12/2, mang theo khoảng 740 tấn sữa tươi và sữa bột, thịt, đậu, gạo và các vật dụng vệ sinh cá nhân.

Hòn đảo với 9,6 triệu dân, chịu lệnh cấm vận thương mại của Mỹ từ năm 1962. Trong thời gian qua, đảo quốc đã đối mặt với khó khăn với tình trạng mất điện kéo dài và thiếu hụt nhiên liệu, thuốc men và lương thực.

Hiện Cuba cũng bị cắt nguồn cung dầu quan trọng từ Venezuela và Mexico do nguy cơ bị Mỹ áp thuế.

Tình trạng thiếu hụt này đe dọa đẩy Cuba vào cảnh mất điện trên nhiều khu vực, khi các nhà máy điện đang nỗ lực duy trì nguồn cung.