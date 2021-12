Covid-19 bùng phát mạnh chưa từng có ở Mỹ do siêu biến chủng Omicron

Dân trí Số ca Covid-19 ở Mỹ đang gia tăng với tốc độ mạnh chưa từng thấy trong các đợt bùng phát trước đó, gây sức ép lớn lên hệ thống y tế của nước này.

Số ca Covid-19 ở Mỹ đang tăng mạnh chưa từng có (Ảnh: AP).

"Nó không giống bất cứ đợt bùng phát nào mà chúng tôi từng thấy, kể cả ở các giai đoạn đỉnh dịch trước đó", bác sĩ James Phillips tại Washington cho biết hôm 30/12.

Bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh số ca Covid-19 ở Mỹ tăng mạnh với trung bình hơn 300.000 ca/ngày trong khoảng một tuần trở lại đây. Thậm chí, có ngày Mỹ ghi nhận kỷ lục hơn 500.000 ca mới.

Bác sĩ Phillips, trưởng khoa dược Bệnh viện Đại học George Washington, cho biết thêm: "Những gì mà chúng tôi đang trải qua là tình trạng quá tải hoàn toàn ở các khoa cấp cứu".

Đó là cảnh tượng chung ở nhiều nơi trên khắp nước Mỹ khi số ca Covid-19 đồng loạt tăng kỷ lục từ New Jersey, New York đến Arkansas, Chicago. Tại Arizona và New Mexico, các nhân viên y tế liên bang phải nhập cuộc hỗ trợ.

Tại Georgia, 6 trung tâm y tế lớn kêu gọi người dân xét nghiệm ở nơi khác để khoa cấp cứu của họ có thể tập trung cho những bệnh nhân nặng trong bối cảnh số ca Covid-19 nhập viện tăng từ 100% đến 200%, trong đó chủ yếu là người chưa tiêm chủng.

Tại Louisiana, số ca Covid-19 nhập viện đã tăng gấp 3 trong vòng 2 tuần qua khi số ca mắc mới liên tục lập kỷ lục. "Chúng tôi thấy số ca nhập viện đang tăng nhanh đến giật mình", Catherine O'Neal, một quan chức y tế tại Baton Rouge cho biết.

Bà Catherine O'Neal cho biết, các bệnh nhân chủ yếu là người chưa tiêm chủng vaccine Covid-19 và bệnh tình nặng hơn, có thể phải dùng máy thở. Trong khi đó, những bệnh nhân đã tiêm chủng có triệu chứng nhẹ hơn giống như cúm.

Theo số liệu của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, gần 80% giường bệnh điều trị tích cực ở nước này đã được phủ kín, trong đó hơn 20% dành cho bệnh nhân Covid-19.

Đầu tuần này, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ Rochelle Walensky, cho biết những người chưa tiêm chủng có nguy cơ nhập viện do Covid-19 cao gấp 17 lần so với người đã tiêm chủng. Đến nay, Mỹ đã tiêm chủng đầy đủ hai liều vaccine cơ bản cho khoảng 62% dân số và khoảng 33% trong số đó đã được tiêm liều tăng cường.

Sự xuất hiện của biến chủng Omicron - biến chủng được cho là có khả năng lây lan cao hơn nhiều so với các chủng trước kia của SARS-CoV-2 - đang gây sức ép lên hệ thống y tế của Mỹ và nhiều quốc gia khác. Mặc dù các dữ liệu ban đầu nói rằng, Omicron có thể chỉ gây triệu chứng nhẹ hơn, nhưng giới chuyên gia cảnh báo số ca nhiễm tăng mạnh trong thời gian ngắn sẽ khiến hệ thống y tế quá tải, dẫn đến số ca nhập viện và tử vong tăng.

Thực tế, trong tuần qua, số ca tử vong do Covid-19 ở Mỹ đã tăng khoảng 18% lên trung bình gần 1.600 ca/ngày. CDC Mỹ cảnh báo, Mỹ có thể có thêm 44.000 người tử vong vì Covid-19 trong 4 tuần tới trước khi làn sóng Omicron đạt đỉnh vào cuối tháng 1/2022.

Minh Phương

Theo Washington Post