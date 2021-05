Covid-19 rung chuyển Ấn Độ, thêm 200.000 người có thể chết trong 3 tuần tới

Dân trí Cơ quan nghiên cứu của Mỹ cho rằng, số người tử vong vì Covid-19 ở Ấn Độ sẽ tăng mạnh cho đến giữa tháng 5 trước khi tình hình được cải thiện.

Các lò hỏa thiêu ở Ấn Độ quá tải vì số người chết do Covid-19 tăng nhanh (Ảnh: Reuters).

Ấn Độ chưa đến đỉnh dịch

Viện nghiên cứu Đo lường và Đánh giá Y tế (IHME) có trụ sở tại Washington, Mỹ, dự đoán Ấn Độ sẽ có thêm khoảng 200.000 người chết vì Covid-19 trong vòng 3 tuần tới trước khi tốc độ chậm lại.

Theo IHME, đỉnh dịch ở Ấn Độ có thể rơi vào giữa tháng 5 với số ca tử vong lên đến hơn 13.000 ca/ngày. Con số này gấp hơn 4 lần số người chết trong ngày hiện nay (xấp xỉ 3.000 ca).

Trong một tuần trở lại đây, số ca tử vong do Covid-19 ở Ấn Độ liên tiếp lập kỷ lục. Số ca nhiễm mới cũng lập kỷ lục thế giới ngày thứ 5 liên tiếp với gần 353.000 ca chỉ riêng trong ngày 26/4, dữ liệu của Bộ Y tế Ấn Độ cho biết.

Biến động về số ca tử vong hàng ngày có thể coi là chỉ số rõ nhất cho thấy diễn tiến của đại dịch mặc dù thông thường tình hình tử vong chậm hơn so với tình hình biến động số ca nhiễm khoảng 17 ngày đến 21 ngày.

Số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 ở Ấn Độ tiếp tục tăng nhanh (Ảnh: Reuters).

Dự đoán của IHME khác với các số liệu công bố chính thức của Ấn Độ với lý do cơ quan này cho rằng số liệu báo cáo có thể chưa phản ánh hết thực trạng ở một số khu vực. Đến nay, Ấn Độ ghi nhận tổng cộng hơn 17 triệu ca mắc Covid-19, trong đó hơn 195.000 trường hợp đã tử vong. Tuy vậy, các chuyên gia y tế cho rằng, con số thực tế có thể cao hơn nhiều.

Giám đốc IHME Christopher Murray hôm 23/4 cho biết, các khảo sát cho thấy số ca mắc Covid-19 thực tế ở Ấn Độ có thể cao hơn 5% so với thống kê.

Theo nghiên cứu của IHME, số ca mắc và tử vong vì Covid-19 hàng ngày ở Ấn Độ có xu hướng giảm trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm ngoái đến giữa tháng 2 năm nay, nhưng bất ngờ đảo chiều tăng mạnh bắt đầu từ tháng này. Covid-19 hiện trở thành nguyên nhân gây tử vong nhiều thứ 5 ở Ấn Độ.

IHME dự đoán, số người chết vì Covid-19 tại quốc gia châu Á này có thể lên gần 960.000 ca vào đầu tháng 8 tới. Tuy nhiên, 80.000 người trong số này có thể được cứu sống nếu 95% dân số Ấn Độ tuân thủ quy định đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Ngoài ra, chương trình tiêm chủng vắc xin nếu được đẩy mạnh cũng có thể cứu được thêm 85.600 sinh mạng nữa.

"Tình hình Ấn Độ hơn cả đau lòng"

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus (Ảnh: AFP).

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã lên tiếng về làn sóng Covid-19 ở Ấn Độ, ông nói: "Tình hình ở Ấn Độ hơn cả đau lòng".

Người đứng đầu WHO cho biết tổ chức này đã gấp rút hỗ trợ Ấn Độ giải quyết cuộc khủng hoảng Covid-19. "Chúng tôi đang làm mọi việc có thể để cung cấp vật tư y tế quan trọng cho Ấn Độ", ông Tedros nói. Ông cho biết, WHO đã gửi hàng nghìn máy tạo ôxy, bệnh viện di động và vật tư phòng thí nghiệm cho Ấn Độ nhằm đối phó với làn sóng Covid-19 mới. WHO cũng đã điều động hơn 2.600 chuyên gia từ các chương trình khác nhau phối hợp với giới chức y tế Ấn Độ đối phó đại dịch.

Làn sóng Covid-19 thứ hai đang tàn phá Ấn Độ với mức độ chưa từng thấy. Sau 5 ngày liên tiếp lập kỷ lục trên dưới 350.000 ca nhiễm/ngày, đến nay, Ấn Độ ghi nhận tổng cộng hơn 17,3 triệu ca mắc Covid-19, trong đó hơn 195.000 người đã tử vong.

Các nước, trong đó có Mỹ, EU tuyên bố hỗ trợ khẩn cấp Ấn Độ vật tư y tế, thuốc men để đẩy lùi đại dịch.

Minh Phương

Theo Straits Times, AFP