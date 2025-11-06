Công tố viên đặc biệt khám xét nhà cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tại tòa án trong một phiên tòa (Ảnh: Yonhap).

Các điều tra viên thuộc nhóm của công tố viên đặc biệt Min Joong-ki đã tiến hành kiểm tra 7 địa điểm, bao gồm nhà riêng của vợ chồng cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol ở phía nam Seoul, văn phòng của một công ty triển lãm trước đây do cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee điều hành, và văn phòng của một công ty nội thất từng tham gia cải tạo văn phòng và dinh thự tổng thống.

Sau khi nhậm chức vào tháng 5/2022, ông Yoon đã di dời văn phòng tổng thống từ Cheong Wa Dae đến khu phức hợp Bộ Quốc phòng lúc bấy giờ ở Yongsan và dinh thự tổng thống đến nơi trước đây là dinh thự chính thức của Bộ trưởng Ngoại giao.

Nhóm công tố viên đặc biệt đang xem xét các cáo buộc về việc một công ty nội thất, vốn không có giấy phép hợp lệ, đã được ưu tiên đặc biệt khi được chọn để thực hiện công việc di dời và cải tạo.

Công ty này được biết đến là đã tài trợ cho các triển lãm do công ty cũ của bà Kim Keon-hee tổ chức, đồng thời thiết kế và xây dựng văn phòng của công ty này.

Sau một cuộc thanh tra vào tháng 9/2024, cơ quan kiểm toán nhà nước cho biết công ty nội thất trên đã bắt đầu xây dựng dinh thự tổng thống ngay cả trước khi ký hợp đồng và vi phạm luật xây dựng khi giao thầu dự án cho 15 công ty không có giấy phép.

Cả cựu Tổng thống Yoon và vợ hiện đang bị bắt giữ. Trong khi cựu Tổng thống Yoon đang bị xét xử về các cáo buộc liên quan đến việc ban bố thiết quân luật vào tháng 12/2024, bà Kim Keon-hee đang bị xét xử về các cáo buộc tham nhũng.