Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị truy tố

Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee (Ảnh: Reuters).

Báo Yonhap đưa tin, cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee ngày 29/8 bị truy tố với các cáo buộc vi phạm Đạo luật Thị trường vốn, Đạo luật Quỹ Chính trị và luật về nhận hối lộ.

Điều này khiến bà trở thành cựu Đệ nhất phu nhân đầu tiên của Hàn Quốc phải hầu tòa trong tình trạng bị giam giữ.

Cụ thể, theo nhóm công tố viên đặc biệt do ông Min Joong-ki dẫn đầu, bà Kim Keon-hee bị cáo buộc đã cung cấp vốn cho một kế hoạch thao túng cổ phiếu từ năm 2009 đến 2012.

Ngoài ra, bà cùng chồng là cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol bị cho là đã giúp ông Kim Young-sun, cựu nghị sĩ đảng Sức mạnh Nhân dân, giành được đề cử ứng cử trong cuộc bầu cử bổ sung quốc hội cuối năm 2022.

Bà Kim Keon-hee còn bị nghi ngờ nhận quà tặng xa xỉ từ Giáo hội Thống nhất thông qua một thầy bói để đổi lấy các ưu đãi kinh doanh trong năm 2022.

Cáo trạng được nộp 2 ngày trước khi lệnh tạm giam đối với bà Kim Keon-hee hết hiệu lực, cho phép kéo dài thời gian giam giữ bà thêm tối đa 6 tháng. Thời gian này có thể tiếp tục được gia hạn nếu công tố viên đặc biệt xin được lệnh bắt giữ mới với các tội danh bổ sung.

Bà Kim Keon-hee bị bắt vào ngày 12/8 sau khi nhóm công tố viên nhận được lệnh bắt giữ với các cáo buộc tương tự như trong bản truy tố.

Cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng đang bị giam và xét xử với cáo buộc nổi loạn sau nỗ lực bất thành nhằm áp đặt thiết quân luật vào tháng 12 năm ngoái.

Nhóm công tố cho biết đã thẩm vấn trực tiếp bà Kim Keon-hee 5 lần kể từ khi bà bị bắt, dù bà phần lớn sử dụng quyền giữ im lặng. Song song đó, phạm vi điều tra cũng được mở rộng, bao gồm các cuộc khám xét hôm trước nhằm vào nhiều cá nhân bị nghi đã tặng trang sức cho bà Kim Keon-hee để đổi lấy bổ nhiệm nhân sự hoặc ưu đãi trong kinh doanh.