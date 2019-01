"Công chúa" Huawei vẫn mua sắm, đi nhà hàng dù bị giam lỏng ở Canada

Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu đang tại ngoại ở Canada. (Ảnh: Bloomberg)

Bà Mạnh Vãn Chu, con gái nhà sáng lập tập đoàn Huawei của Trung Quốc Nhậm Chính Phi, bước ra khỏi biệt thự hơn 4 triệu USD của mình ở Vancouver (Canada) với một chiếc vòng định vị đeo ở chân và bước lên chiếc SUV màu đen chờ sẵn. Mỗi khi bước ra ngoài như vậy, bà có thể thoải mái đi mua sắm, tới nhà hàng trong phạm vi khoảng 260km2 của Vancouver cho đến thời hạn giới nghiên 23h hàng ngày.



Đó là một ngày khá thoải mái của Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu - người đang trở thành trung tâm của một cuộc chơi quyền lực vô cùng phức tạp giữa Mỹ và Trung Quốc - khi bị giám sát an ninh 24/24 trong thời gian tại ngoại ở Canada.

Bà Mạnh bị giới chức Canada bắt giữ hôm 1/12/2018 theo đề nghị của Mỹ. Washington cáo buộc bà Mạnh đã "lừa dối nhiều ngân hàng quốc tế", đẩy các ngân hàng này vào nguy cơ vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ do thực hiện các giao dịch với Iran.

Bà được tại ngoại sau khi trả số tiền bảo lãnh lên tới 7,5 triệu USD. Bà Mạnh sẽ tiếp tục ra tòa vào ngày 6/2 để xem phán quyết của tòa án Canada về việc có bà có bị dẫn độ sang Mỹ hay không.

Bà Mạnh bị giám sát 24/24 trong thời gian tại ngoại ở Vancouver. (Ảnh: AFP)

Theo điều khoản tại ngoại, bà Mạnh phải chịu sự giám sát an ninh 24/24 của công ty an ninh tư nhân Lions Gate Risk Management Group. Công ty này có trách nhiệm giám sát để bà Mạnh không vi phạm các điều khoản tại ngoại. Theo đó, bà Mạnh sẽ phải tuân thủ thời gian giới nghiêm từ 23h đêm đến 6h sáng hôm sau, phải đeo vòng định vị khi ra ngoài và không được lại gần các khu vực như sân bay ở Vancouver, không được đi khỏi Vancouver. Mọi chi phí giám sát an ninh này đều do bà Mạnh phải chi trả.

Nicholas Casale, một cựu thám tử và từng giúp đưa ra điều khoản tại ngoại cho trùm tài chính Bernie Madoff, nhận định: "Nếu chơi Hãy chọn giá đúng, tôi đoán chi phí (giám sát an ninh) rơi vào khoảng 7.000 USD/ngày hay hơn 2,5 triệu USD/năm".

Ông cũng cho rằng, việc bà Mạnh có một cuộc sống tại ngoại khá thoải mái dù bị giám sát là điều hiếm thấy bởi ngay cả khi trả tiền bảo lãnh, các bị cáo cũng vẫn bị hạn chế di chuyển, liên lạc. "Bình thường, khi đó người ta sẽ không thể ra ngoài ăn tối hay đi mua sắm", ông Casale nói.

Cuộc sống tại ngoại của Mạnh được cho là khá trái ngược với của cựu chủ tịch Nissan Motor Carlos Ghosn - người đang bị tạm giam tại Tokyo, hay với của hai công dân Canada bị bắt giữ tại Trung Quốc.

Trong ngày đầu tiên tại ngoại, bà Mạnh được nhìn thấy quàng một chiếc khăn Hermes màu tím, đeo túi hàng hiệu Bottega Veneta. Một căn biệt thự khác của gia đình bà ở Vancouver đang được sửa sang lại, nhưng bên ngoài những chiếc xe tải chở toàn quần áo hàng hiệu đắt tiền đã đậu sẵn bên ngoài. Theo luật sư riêng, bà Mạnh muốn chuyển về căn nhà này sau khi nó được sửa xong.

Cuộc sống của bà Mạnh thoải mái là vậy, tuy nhiên để có thể ghi nhận các hoạt động hàng ngày của bà trong thời gian tại ngoại này không hề dễ dàng. Các nhân viên an ninh luôn tìm cách để giúp bà tránh sự chú ý của công chúng.

Tuần trước, khi các phóng viên của Bloomberg đậu xe bên đường gần căn hộ riêng của bà Mạnh, một nhân viên an ninh đã nhanh chóng chụp lại biển số xe trong khi một nhân viên khác lái chiếc xe SUV màu trắng của mình chắn tầm nhìn của các phóng viên. Khi bà Mạnh từ trong nhà bước ra, nhân viên an ninh này đã tìm cách gây sự với các phóng viên để đánh lạc hướng.

