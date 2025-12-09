Công bố kết quả điều tra sự cố khiến Mỹ mất 3 tiêm kích F/A-18

Thủy thủ trên boong tàu sân bay USS Harry S. Truman của Hải quân Mỹ (Ảnh: US Navy).

Cuộc điều tra xem xét các sự cố liên quan đến tàu sân bay USS Harry S. Truman kéo theo việc mất 3 tiêm kích F/A-18 Super Hornet.

Trong giai đoạn từ tháng 12/2024 đến tháng 5 năm nay, biên đội tác chiến tàu sân bay USS Harry S. Truman liên tục gặp nhiều sự cố liên quan đến các tiêm kích trị giá khoảng 60 triệu USD/chiếc.

Trong sự việc xảy ra ngày 22/12/2024, tàu USS Gettysburg trong biên đội đã khóa mục tiêu và bắn rơi một tiêm kích F/A-18F Super Hornet đang trở về tàu sân bay, do thủy thủ đoàn nhầm lẫn.

Một chiếc F/A-18F Super Hornet khác, khi đang cố gắng đáp xuống USS Harry S. Truman vào tháng 5, đã bị lật và rơi xuống biển.

Trước đó, vào tháng 4, một chiếc F/A-18E Super Hornet đã rơi khỏi tàu sân bay USS Harry S. Truman.

Cuộc điều tra xác định rằng vụ bắn nhầm xuất phát từ việc nhận dạng sai, bắt nguồn từ “thiếu cơ hội huấn luyện hiệp đồng giữa USS Gettysburg và biên đội tác chiến tàu sân bay, thiếu sự giám sát kiên quyết trên tàu tuần dương, và thiếu sự gắn kết trong toàn bộ nhóm tác chiến”.

Trong khi đó, sự cố tiêm kích rơi xuống biển hồi tháng 4 xảy ra do tàu sân bay ngoặt gấp để né tránh một tên lửa đạn đạo đang bay tới ở Biển Đỏ. Cuộc điều tra cho rằng việc mất chiếc tiêm kích là do hệ thống phanh máy bay trục trặc, cũng như sự phối hợp kém giữa buồng lái, bộ phận kiểm soát boong và bộ phận kiểm soát khoang chứa máy bay trên tàu.

Cuộc điều tra cũng kết luận, vụ hạ cánh thất bại của một chiếc F/A-18, buộc 2 phi công phải phóng ghế thoát hiểm vào tháng 5, bắt nguồn từ việc dây hãm số 4 trên tàu USS Harry S. Truman bị hỏng do “bộ giảm chấn puli phải số 4 bị trục trặc”.

Báo cáo cũng nêu các yếu tố góp phần, bao gồm thực hành bảo dưỡng không đầy đủ, nhân lực thiếu hụt, kiến thức hạn chế, đào tạo không đủ, nhịp độ hoạt động cao và điều kiện tác chiến.

“Các cuộc điều tra này đánh giá mức độ tuân thủ quy trình và tiêu chuẩn cơ bản, đồng thời xem xét cách một nhóm tác chiến tàu sân bay chuẩn bị và ứng phó nghịch cảnh trong các hoạt động tác chiến”, bản tóm tắt điều tra nêu rõ.

Đô đốc James Kilby, Phó Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ, cam kết lực lượng sẽ rút kinh nghiệm từ những sự cố này, đặc biệt trong bối cảnh các kết luận từ cuộc điều tra.

Ông Kilby nói thêm rằng Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục đầu tư vào các quân nhân nhằm bảo đảm họ sẵn sàng đối mặt với những thách thức trong tương lai.