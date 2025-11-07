Trung Quốc biên chế tàu sân bay mới

Tàu sân bay Phúc Kiến (Ảnh: Xinhua).

Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự lễ biên chế và trao cờ cho tàu sân bay Phúc Kiến ở tỉnh Hải Nam vào ngày 5/11. Ông đã lên tàu để thực hiện chuyến thị sát, nghe báo cáo về năng lực tác chiến của tàu sân bay cũng như việc sử dụng các máy phóng điện từ tiên tiến.

Phúc Kiến là tàu sân bay thứ ba nhưng tiên tiến nhất của Trung Quốc và là tàu sân bay đầu tiên của nước này được trang bị máy phóng điện từ với boong cất cánh phẳng.

Việc đưa tàu vào hoạt động khiến Trung Quốc trở thành quốc gia thứ hai, sau Mỹ, vận hành tàu sân bay có công nghệ phóng máy bay này.

Hệ thống phóng điện từ tiên tiến đánh dấu một bước nhảy công nghệ đáng kể đối với hải quân Trung Quốc. Trước đó, tàu USS Gerald R. Ford của Mỹ là tàu sân bay duy nhất khác được trang bị hệ thống phóng hiện đại này.

Hệ thống phóng cung cấp lực đẩy bổ sung, cho phép máy bay mang tải trọng lớn hơn, bao gồm nhiều nhiên liệu và vũ khí hơn. Ngược lại, máy bay cất cánh từ boong dốc phải dựa vào lực đẩy động cơ, hạn chế trọng lượng cất cánh và tải trọng, từ đó giới hạn tần suất xuất kích.

Tàu sân bay Phúc Kiến sẽ có khả năng mang nhiều máy bay chiến đấu hơn và có vũ trang nặng hơn so với tàu san bay Liêu Ninh hay Sơn Đông, vốn nhỏ hơn và phải dựa vào đường dốc để phóng máy bay.

Trong các cuộc thử nghiệm trên biển trước khi biên chế, hải quân Trung Quốc đã phóng phiên bản tiêm kích tàng hình J-35 mới dành cho tàu sân bay và máy bay cảnh báo sớm KJ-600, cũng như một biến thể của tiêm kích J-15.

Các tùy viên quân sự khu vực và các nhà phân tích nói họ sẽ theo dõi những đợt triển khai sắp tới, cố gắng đánh giá xem liệu tàu Phúc Kiến có thể nhanh chóng đạt trạng thái sẵn sàng tác chiến đến mức nào, bằng cách giám sát hoạt động bay và nỗ lực phối hợp tác chiến với tàu hộ tống và tàu ngầm.

Mất khoảng 40 tháng để Phúc Kiến được chính thức biên chế vào hải quân PLA sau khi tàu được hạ thủy vào tháng 6/2022.

Thời gian này hơi dài hơn so với gần 32 tháng của tàu Sơn Đông, nhưng ngắn hơn so với tàu sân bay Gerald R. Ford của Mỹ vốn mất 44 tháng để được biên chế sau khi hạ thủy vào tháng 11/2013.

Trong khi tàu Phúc Kiến có khả năng hỗ trợ hoạt động cất cánh của tiêm kích tàng hình trên hạm đầu tiên của Trung Quốc thuộc dòng J-35, tàu sân bay lớp Ford cần được nâng cấp trong tương lai để hỗ trợ đầy đủ cho tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II của Mỹ.

Các tiêm kích J-15T, tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm J-35 và máy bay cảnh báo sớm KJ-600 đã hoàn tất các bài thử nghiệm phóng bằng máy phóng và đáp hãm trên tàu Phúc Kiến vào tháng 9. J-35 là tiêm kích tàng hình trên hạm thứ hai trên thế giới sau dòng F-35 của Lockheed Martin.

Bình luận viên quân sự Trung Quốc Tống Trung Bình cho rằng Phúc Kiến là tàu sân bay duy nhất của Trung Quốc có khả năng tích hợp cả máy bay cánh cố định và trực thăng, giúp tăng cường năng lực tác chiến của tàu.

“Việc biên chế chỉ là điểm khởi đầu. Huấn luyện dài hạn và thích nghi là cần thiết để đạt khả năng sẵn sàng tác chiến ban đầu”, ông nói.