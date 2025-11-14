Trung Quốc phát hiện mỏ vàng lớn nhất trong hơn 70 năm

Các hoạt động tại mỏ vàng ở tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc ngày 14/11 (Ảnh: CGTN).

Bộ Tài nguyên Trung Quốc ngày 14/11 xác nhận phát hiện mỏ vàng Đại Đông Câu ở tỉnh Liêu Ninh. Đây được cho là mỏ vàng đơn lẻ có quy mô lớn nhất được phát hiện tại Trung Quốc kể từ năm 1949.

Các nhà chức trách cho biết mỏ chứa khoảng 2,586 triệu tấn quặng vàng với hàm lượng trung bình 0,56 gram vàng/tấn quặng, tương đương khoảng 1.444 tấn vàng.

Dự án thăm dò mỏ vàng do Tập đoàn Địa chất và Khai khoáng Liêu Ninh thực hiện, với sự tham gia của gần 1.000 kỹ thuật viên và công nhân. Quá trình thăm dò diễn ra trong 15 tháng, khoảng thời gian ngắn kỷ lục đối với một mỏ vàng có quy mô lớn như vậy.

Mỏ vàng tại Liêu Ninh được phát hiện vào thời điểm giá vàng tăng vọt.

Trung Quốc đã đẩy mạnh nỗ lực thăm dò khoáng sản trong những năm gần đây. Năm 2024, các nhà chức trách thông báo phát hiện một mỏ vàng hơn 1.000 tấn ở Hồ Nam, và một mỏ khác hơn 40 tấn ở Cam Túc vào tháng 10. Sản lượng vàng của Trung Quốc đạt 377,24 tấn trong năm 2024, tăng 0,56% so với năm trước.

Nhu cầu vàng trong nước đạt 985,31 tấn vào năm 2024, trong đó nhu cầu vàng thỏi và vàng miếng tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm trước.

Các nhà phân tích cho rằng xu hướng này phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng của tầng lớp trung lưu Trung Quốc trong việc bảo vệ tài sản, khi nền kinh tế toàn cầu bất ổn khiến vàng ngày càng trở thành một tài sản trú ẩn an toàn.