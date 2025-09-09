Tòa án Thái Lan ra phán quyết ông Thaksin phải ngồi tù một năm

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra (Ảnh: AFP).

Tòa án Tối cao Thái Lan hôm nay 9/9 đã ra phán quyết một năm tù giam đối với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra liên quan đến vụ việc ông lưu trú kéo dài tại bệnh viện thay vì thụ án giai đoạn 2023-2024.

Theo phán quyết thẩm phán Tòa án Tối cao, việc ông Thaksin lưu trú tại bệnh viện là trái pháp luật. Tòa khẳng định trách nhiệm không chỉ thuộc về các bác sĩ, mà Thaksin cũng đã cố tình kéo dài thời gian nằm viện trong thời gian thụ án.

Ông Thaksin có thể sẽ bị giam tại Trại giam Bangkok.

Hôm 4/9, ông Thaksin rời Thái Lan với lý do ra nước ngoài chữa bệnh và cam kết trở về nước trước phiên tòa. Hôm 8/9, ông từ Dubai bay đến Singapore và trở về Thái Lan bằng máy bay riêng.

Sáng nay, ông có mặt tại tòa án để nghe phán quyết. Ông đi cùng với con gái là cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, người vừa bị Tòa án Hiến pháp phế truất vì "vi phạm đạo đức công vụ" chỉ sau một năm nhậm chức.

Ông Thaksin giữ chức thủ tướng Thái Lan từ năm 2001 nhưng bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự năm 2006 và đối mặt với hàng loạt tội danh.

Ông sống lưu vong từ năm 2008 sau khi bị lật đổ, Dubai là một trong những nơi mà ông từng lưu lại. Vào ngày 22/8/2023, ông trở về nước và lập tức bị áp giải đến Tòa án Tối cao.

Tòa án đã phán quyết 8 năm tù đối với ông Thaksin vì 3 tội danh liên quan đến tham nhũng. Quốc vương Maha Vajiralongkorn sau đó đã giảm án cho ông xuống còn một năm. Tuy nhiên, ông Thaksin phải vào bệnh viện cấp cứu ngay trong đêm đầu tiên thụ án.

Sau một thời gian thụ án ngoài nhà tù, ông Thaksin được trả tự do từ ngày 18/2/2024.

Việc ông nằm viện kéo dài đã gây nhiều tranh cãi, khi phe đối lập và dư luận cho rằng ông Thaksin được đối xử đặc biệt. Hội đồng Y khoa Thái Lan sau đó đã điều tra và áp dụng biện pháp kỷ luật đối với một số bác sĩ liên quan.

Tại phiên điều trần cuối cùng vào ngày 30/7, cựu Phó Thủ tướng Wissanu Krea-ngam đã ra làm nhân chứng bào chữa, khẳng định việc chuyển ông Thaksin từ sân bay đến Trại giam Bangkok, cũng như việc chuyển sang bệnh viện sau đó, hoàn toàn vì lý do an ninh chứ không phải là sự đối xử đặc biệt.

Ông cũng cho biết, vào ngày 22/8/2023, không hề có cuộc thảo luận nào về việc hoãn thi hành án hay chuyển trại giam, chỉ có một kiến nghị liên quan đến đơn xin ân xá hoàng gia cho ông Thaksin và sau đó đã được chấp thuận.