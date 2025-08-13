Ông Putin cảm ơn ông Kim Jong-un vì hỗ trợ Nga

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Vladivostok, Nga trong bức ảnh do truyền thông Triều Tiên công bố vào tháng 4/2019 (Ảnh: KCNA).

Trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo vào ngày 12/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảm ơn nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vì sự hỗ trợ của Bình Nhưỡng trong nỗ lực giúp Nga giành lại vùng Kursk, nơi lực lượng Ukraine đã mở chiến dịch quân sự vào tháng 8 năm ngoái.

Thông cáo báo chí cho biết Tổng thống Putin "đánh giá cao" sự hỗ trợ của Bình Nhưỡng trong việc đẩy lùi chiến dịch quân sự của Kiev và "lòng dũng cảm" của các binh sĩ Triều Tiên.

Hai nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác theo thỏa thuận đối tác chiến lược giữa hai nước và nhất trí duy trì liên lạc trực tiếp.

"Cả hai bên tái khẳng định cam kết phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị, láng giềng tốt đẹp và hợp tác trên mọi lĩnh vực theo Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Nga và Triều Tiên được ký kết tại Bình Nhưỡng vào ngày 19/6/2024", thông cáo cho biết.

Tổng thống Putin cũng thông báo cho nhà lãnh đạo Triều Tiên về cuộc gặp sắp tới của ông Putin với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Tổng thống Nga cũng đã chia sẻ với ông Kim Jong-un thông tin liên quan đến các cuộc hội đàm sắp tới của ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump", thông cáo cho biết thêm.

Các cuộc hội đàm giữa ông Putin và ông Trump sẽ được tổ chức tại Alaska vào ngày 15/8. Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov xác nhận hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung vào các nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Quân ủy Trung ương Triều Tiên hồi tháng 4 xác nhận điều động lực lượng tham gia chiến dịch quân sự tại tỉnh Kursk của Nga.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), quyết định của nhà lãnh đạo Kim Jong-un về triển khai quân đội tới Nga "phù hợp với hiệp ước phòng thủ chung giữa hai nước, là bằng chứng cho tình hữu nghị chiến đấu bền chặt giữa hai bên".

Lãnh đạo Nga và Triều Tiên hồi tháng 6/2024 ký hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện, với điều khoản về phòng thủ chung. Theo đó, trong trường hợp một nước bị tấn công vũ trang, nước còn lại sẽ lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự và các biện pháp giúp đỡ khác bằng mọi phương thức có thể.

Ukraine mở chiến dịch xâm nhập và kiểm soát vùng lãnh thổ Kursk của Nga từ tháng 8 năm ngoái. Với sự hỗ trợ của Triều Tiên, Nga đã mở các cuộc phản công và dần dần lấy lại lãnh thổ.