Nga và Ukraine “ăn miếng trả miếng”, cuộc đấu UAV nóng rực

Các UAV của Nga trong một cuộc diễn tập duyệt binh năm 2025 (Ảnh: TASS).

Hãng thông tấn nhà nước RIA dẫn dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Nga đã đánh chặn và phá hủy ít nhất 3.124 UAV của Ukraine trong tuần qua.

Theo nguồn tin, số lượng UAV bị bắn hạ nhiều nhất là vào ngày 13/5 và ngày 17/5 với lần lượt 572 và 1.054 chiếc bị phá hủy, chủ yếu là trên bầu trời vùng châu Âu của Nga.

Ít nhất 4 người đã thiệt mạng, bao gồm 3 người ở vùng Moscow, sau khi Ukraine phát động cuộc tấn công bằng UAV qua đêm lớn nhất trong hơn một năm qua nhằm vào Moscow.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, chỉ riêng tuần qua, Nga đã phóng hơn 3.170 UAV vào Ukraine, cùng với hơn 1.300 bom hàng không dẫn đường và 74 tên lửa các loại, chủ yếu là tên lửa hành trình.

Theo ông Zelensky, các lực lượng Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine, khiến 52 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong tuần qua.

Ông nhấn mạnh, Ukraine cần các đồng minh hỗ trợ thêm các hệ thống phòng không để bảo vệ các hạ tầng trọng yếu và người dân.

Theo ông Zelensky, chương trình PURL (sáng kiến của Mỹ và các đồng minh NATO nhằm hợp lý hóa quy trình mua sắm vũ khí, đạn dược và thiết bị quốc phòng cho Ukraine) và các khoản đóng góp bổ sung cho tên lửa chống đạn đạo cũng như việc phát triển hệ thống phòng thủ chung của châu Âu chống lại các mối đe dọa từ tên lửa hành trình vẫn giữ vai trò quan trọng.

"Chúng ta phải tự chủ trong phòng thủ để Ukraine hay bất kỳ quốc gia nào khác trên châu lục bị đe dọa. Tôi biết ơn tất cả các đối tác đã hỗ trợ phòng thủ của chúng ta bằng những hành động cụ thể", ông Zelensky bình luận.

Xung đột Nga - Ukraine đang bước vào một giai đoạn mới, một giai đoạn không còn được định hình bởi các đợt bắn phá bằng tên lửa riêng lẻ, mà bởi các làn sóng UAV dồn dập không ngừng nghỉ. Những cuộc tấn công ban đêm rải rác đã biến thành các "cơn bão UAV" mang tính hệ thống, kéo căng các lực lượng phòng không đến giới hạn và biến bầu trời thành một chiến trường thường trực.

Hàng trăm mục tiêu trong một đêm duy nhất không còn là một ngoại lệ. Ngay cả với tỷ lệ đánh chặn cao, bài toán tiêu hao với các bên là điều đáng quan tâm.

Đằng sau sự gia tăng đột biến này là một sự chuyển dịch mang tính cấu trúc. Moscow đã chuyển từ việc phụ thuộc vào các nguồn hàng cung cấp của Iran sang sản xuất công nghiệp nội địa hóa, mở rộng các dây chuyền lắp ráp và đảm bảo các tuyến cung ứng thay thế cho động cơ, linh kiện điện tử và hệ thống định vị. Sự công nghiệp hóa này kết hợp với sự thích ứng về mặt chiến thuật đã biến tác chiến UAV thành một chiến dịch gây áp lực liên tục thay vì chỉ là một công cụ bổ trợ.

Nga đang đặt cược vào số lượng. Liệu ván cược đó có thành công hay không phụ thuộc vào việc Ukraine và các đối tác thích ứng nhanh chóng ra sao trước một cuộc chiến mà ở đó quy mô, hiệu quả chi phí và chuỗi cung ứng cũng quan trọng không kém gì sự chính xác.

Ukraine đang tăng cường hợp tác sản xuất UAV với các đối tác châu Âu như Đức, Na Uy.

Ngày 14/4, Đức và Ukraine thông báo nâng cấp quan hệ song phương lên thành "đối tác chiến lược". Trong khuôn khổ thỏa thuận, Đức đẩy mạnh hợp tác công nghiệp quốc phòng với Ukraine thông qua các dự án sản xuất UAV tầm xa ngay trên lãnh thổ châu Âu.

Ví dụ, công ty công nghệ Auterion và doanh nghiệp quốc phòng Ukraine Airlogix sẽ hợp tác chế tạo UAV tấn công có tầm hoạt động 1.000-1.500km. Các UAV này có khả năng mang đầu đạn nặng 20-40kg, cho phép Ukraine mở rộng phạm vi tấn công. Theo kế hoạch, việc sản xuất ban đầu sẽ được triển khai tại Munich, sau đó mở rộng sang một cơ sở mới tại Đông Đức.