Ba Lan cảnh báo nhắm mục tiêu vào máy bay, tên lửa xâm nhập không phận

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski (Ảnh: Reuters).

"Các vị đã được cảnh báo từ trước. Nếu một tên lửa hoặc máy bay khác xâm phạm không phận của chúng tôi mà không được phép - dù cố ý hay vô tình - xin đừng đến đây phàn nàn khi chúng bị bắn hạ và mảnh vỡ rơi xuống lãnh thổ NATO", Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski tuyên bố trong cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 22/9.

Vào đầu tháng 9, Ba Lan, một nước thành viên NATO, cáo buộc Nga đưa ít nhất 19 UAV vào không phận nước này, nhưng Moscow đã bác bỏ cáo buộc. NATO đã đáp trả bằng cách tăng cường tuần tra trên không ở Ba Lan.

Ba Lan tuần trước cũng cáo buộc 2 máy bay chiến đấu của Nga xâm phạm vùng an toàn của giàn khoan Petrobaltic trên biển Baltic.

Đáp lại cảnh báo của Ngoại trưởng Ba Lan, Phó Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky tuyên bố cả Ba Lan và châu Âu “đều không cần sự thật”. Ông gọi cuộc họp của Hội đồng Bảo an là phần thứ hai của màn kịch "đổ lỗi cho Nga về mọi thứ".

Ông Polyansky lưu ý rằng, thiệt hại được xác nhận từ vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái bị cho là của Nga thực chất là do một tên lửa Ba Lan được bắn từ máy bay chiến đấu F-16 của NATO trúng vào một tòa nhà dân sự.

Theo nhà ngoại giao Nga, Moscow đã đề nghị tổ chức các cuộc tham vấn song phương về vụ việc nhưng "không nhận được phản hồi thỏa đáng", đồng thời Warsaw vẫn chưa cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho thấy máy bay không người lái có nguồn gốc từ Nga. Phó Đại sứ Nga nói thêm rằng Ba Lan "chỉ cần một lý do cho một đợt chiến dịch chống Nga mới".

Liên quan tới cáo buộc của Estonia rằng 3 máy bay quân sự Nga đã xâm phạm không phận nước này trong 12 phút vào tuần trước, ông Polyansky khẳng định "không có bằng chứng nào” được đưa ra cho cáo buộc này, ngoại trừ làn sóng chống Nga từ Estonia.

Theo ông Polyansky, Nga đang xem xét "nghiêm túc" bất kỳ cáo buộc nào chống lại quân đội của mình, nhưng cũng muốn thấy bằng chứng rõ ràng hơn, thay vì xu hướng của EU nhằm thúc đẩy Tổng thống Mỹ Donald Trump "theo đuổi đường lối chống Nga và phá hoại các thỏa thuận mà Tổng thống Nga và Mỹ đã đạt được tại Alaska một tháng trước".

Estonia - quốc gia Baltic và là thành viên NATO - cáo buộc 3 máy bay chiến đấu của Nga đã xâm phạm không phận Estonia trong 12 phút.

Phó Đại sứ Nga khẳng định máy bay chiến đấu Nga chưa bao giờ xâm phạm không phận Estonia. Ông cho biết máy bay chiến đấu Nga thực hiện chuyến bay theo kế hoạch và "không đi chệch khỏi lộ trình đã thỏa thuận, cũng không xâm phạm không phận Estonia" khi bay qua "vùng biển trung lập của Biển Baltic, cách đảo Vaindloo hơn 3km".

Nhà ngoại giao Nga cho biết Estonia có thể tự mình xác minh những thông tin trên, nhưng họ lại không làm như vậy. Theo ông, mục tiêu của Estonia là kích động căng thẳng và cáo buộc Nga khiêu khích bất chấp mọi sự thật.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó cũng phủ nhận cáo buộc xâm phạm không phận, nói rằng các máy bay của Nga đã bay qua vùng biển trung lập trên Biển Baltic "và không vi phạm không phận Estonia".

Sau vụ việc, Estonia đã yêu cầu tham vấn khẩn cấp với các thành viên NATO khác theo Điều 4 của hiệp ước liên minh, khiến một số thành viên khác trong khối cũng chỉ trích Nga.