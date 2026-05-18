Thông điệp của Ukraine khi phóng hơn 500 UAV vào Nga

Ukraine phóng hơn 500 UAV vào Nga (Ảnh: Telegram).

"Hôm nay, các Lực lượng Phòng vệ Ukraine, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), và cơ quan tình báo của chúng ta đã thực hiện một chiến dịch quy mô lớn nhắm vào vùng Moscow. Một làn sóng tấn công tầm xa. Chúng ta đang đảm bảo rằng Ukraine sở hữu năng lực này", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bình luận về cuộc tập kích bằng hơn 500 UAV vào lãnh thổ Nga đêm 16, rạng sáng 17/5.

Theo ông, khoảng cách tới các mục tiêu lần này đã vượt quá 500km, điều đó mang ý nghĩa quan trọng bởi vùng Moscow là nơi có mật độ tập trung các hệ thống phòng không dày đặc nhất của Nga, nhưng các UAV tầm xa của Ukraine vẫn có thể xuyên thủng chúng.

Ông Zelensky nói thêm: "Nhiều đối tác đang phát tín hiệu rằng họ nhìn thấy những gì đang diễn ra và mọi thứ đã thay đổi như thế nào. Năng lực tấn công tầm xa của chúng ta đang làm thay đổi đáng kể tình hình, và rộng hơn là nhận thức của thế giới về cuộc chiến”.

Ông nhấn mạnh, các cuộc tấn công sâu là một thông điệp rõ ràng rằng cuộc chiến này lẽ ra không nên xảy ra.

Vào đêm 16, rạng sáng 17/5, Nga đã phải đối mặt với một trong những cuộc tấn công lớn nhất kể từ đầu cuộc chiến.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn hơn 500 UAV của Ukraine nhằm vào Moscow và các khu vực khác.

Sau đó, Bộ Quốc phòng Ukraine đã xác nhận các cuộc tấn công vào nhiều mục tiêu chiến lược ở Moscow và khu vực lân cận. Đây là lần đầu tiên Nhà máy lọc dầu Moscow, kho dầu Solnechnogorskaya và các cơ sở sản xuất vi mạch điện tử bị tấn công.

Cơ quan An ninh Ukraine cho biết chiến dịch phối hợp với các Lực lượng Phòng vệ nhằm mục đích làm suy yếu tiềm lực quân sự của Nga.

Các báo cáo cũng xuất hiện cho thấy Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã sử dụng các loại vũ khí do trong nước tự thiết kế để tấn công các mục tiêu ở vùng Moscow.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, các UAV do Ukraine chế tạo, bao gồm Bars RS-1, Fire Point FP-1 và Bars-SM Gladiator, và các loại khác đã được sử dụng cho cuộc tấn công.

Bộ Tổng tham mưu cho biết, cuộc tập kích nhà máy Angstrem ở Zelenograd thuộc vùng Moscow. Nhà máy này là một thành phần quan trọng của tổ hợp công nghiệp - quân sự Nga, chuyên sản xuất vi điện tử, điện tử vô tuyến, hệ thống quang học và robot phục vụ cho các nhu cầu quân sự của đất nước.

Trạm bơm dầu Solnechnogorskaya ở vùng Moscow cũng bị đánh trúng. Đây là một phần quan trọng của tuyến đường ống vòng quanh Moscow, được sử dụng để bơm, lưu trữ và điều phối một khối lượng lớn xăng và nhiên liệu diesel, bao gồm cả việc phục vụ cho Lực lượng Vũ trang Nga.

Các mục tiêu khác bị tập kích bao gồm một sở chỉ huy của Nga ở khu vực Bunhe thuộc tỉnh Donetsk, cùng các sở chỉ huy UAV gần Dvorichna thuộc tỉnh Kharkov, Zavitne thuộc tỉnh Kherson và Udachne thuộc tỉnh Donetsk. Đây là những vùng lãnh thổ đã do Moscow kiểm soát.

Ngoài ra, Ukraine đã đánh phá các điểm tập trung nhân lực của Nga gần Myrne thuộc tỉnh Donetsk, Krasnohirske thuộc tỉnh Zaporizhia và Volfynsky thuộc vùng Kursk của Nga, cùng 2 điểm tập trung quân ở khu vực Novoekonomichne thuộc tỉnh Donetsk.