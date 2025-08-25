Hàn Quốc lên tiếng vụ nổ súng cảnh cáo binh sĩ Triều Tiên

Hình ảnh do Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cung cấp vào ngày 23/12/2024 cho thấy binh sĩ Triều Tiên được cho là đang lắp đặt hàng rào thép gai ở khu vực biên giới (Ảnh: Yonhap).

"Nhóm điều tra của UNCMAC xác nhận rằng khoảng 30 thành viên của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) đã vượt qua Đường Phân giới Quân sự (MDL) tại khu vực mà họ đang tiến hành các hoạt động xây dựng và bảo trì", người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) do Mỹ dẫn đầu cho biết hôm 24/8, trích dẫn cuộc điều tra của cơ quan này về vụ nổ súng ở biên giới Hàn Quốc - Triều Tiên.

UNCMAC là tên viết tắt của Ủy ban Đình chiến Quân sự UNC.

"Lực lượng Hàn Quốc đã phát đi nhiều tín hiệu cảnh báo nhằm thông báo cho các binh sĩ rằng họ đã vượt qua Đường phân định ranh giới quân sự (MDL), nhưng họ không phản hồi. Sau đó, lực lượng Hàn Quốc đã bắn cảnh cáo vào khu vực được chỉ định để buộc binh lính KPA phải quay trở lại phía bắc của MDL", người phát ngôn cho biết thêm.

Người phát ngôn nói rằng các thành viên UNCMAC đã tiến hành điều tra vụ việc.

UNC chỉ ra rằng phía Triều Tiên đã thông báo trước về các hoạt động xây dựng dự kiến ​​của họ tại một số khu vực thuộc Khu phi quân sự ngăn cách hai miền Triều Tiên.

"UNC nhận thấy ý nghĩa của việc thông báo trước và đối thoại trong việc giảm thiểu nguy cơ hiểu lầm và các sự cố ngoài ý muốn. Chúng tôi vẫn sẵn sàng hợp tác với các đối tác KPA về vấn đề này và các vấn đề tiềm ẩn khác liên quan đến các thỏa thuận hiện hành của chúng tôi", người phát ngôn nói thêm.

Ông Ko Jong-chol, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA), ngày 22/8 đã ra tuyên bố kêu gọi Hàn Quốc chấm dứt hành động khiêu khích "có chủ đích và có kế hoạch".

"Vào ngày 19/8, quân đội Hàn Quốc đã thực hiện hành động khiêu khích nghiêm trọng như bắn hơn 10 phát súng cảnh cáo bằng súng máy cỡ nòng lớn 12,7mm về phía các binh sĩ Triều Tiên đang thực hiện dự án rào chắn cố định gần đường biên giới phía Nam", tuyên bố nêu rõ.

Phía Triều Tiên cho biết quân đội nước này đang tiến hành "dự án rào chắn phong tỏa vĩnh viễn biên giới phía Nam" nhằm củng cố biên giới. Dự án này được thực hiện sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố quan hệ liên Triều là quan hệ giữa "hai quốc gia đối đầu với nhau" vào cuối năm 2023.

Ông Ko cho biết Triều Tiên đã thông báo cho lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc về kế hoạch thực hiện dự án này vào ngày 25/6 và ngày 18/7 nhằm ngăn chặn một cuộc xung đột ngoài ý muốn gần biên giới.

Kể từ tháng 4 năm ngoái, quân đội Triều Tiên đã được nhìn thấy lắp đặt hàng rào thép gai và rào chắn gần Đường phân định quân sự (MDL) ngăn cách Hàn Quốc và Triều Tiên - một động thái được cho là nhằm củng cố biên giới chung.

Vụ việc diễn ra khi Seoul và Washington khởi động cuộc tập trận Lá chắn Tự do Ulchi thường niên vào đầu tuần này và kéo dài 11 ngày.

Quân đội Triều Tiên chỉ trích cuộc tập trận quân sự chung của liên minh Mỹ - Hàn, trong khi Mỹ và Hàn Quốc khẳng định cuộc tập trận chỉ mang tính phòng thủ.