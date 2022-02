Chủ tịch Hạ viện Nga nói "Tổng thống Ukraine đã rời thủ đô Kiev"

Tổng thống Volodymyr Zelensky (Ảnh: Tass).

"Ông Zelensky vội vàng rời Kiev. Ông ấy không còn ở thủ đô của Ukraine từ ngày hôm qua. Cùng với đoàn tùy tùng, ông ấy đã đến thành phố Lviv, nơi ông ấy và các trợ lý được sắp xếp chỗ ở", Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin cho biết trên Telegram hôm 26/2.

Theo Sputnik, ông Volodin cũng cho rằng, tất cả video do Tổng thống Volodymyr Zelensky đăng tải trên mạng xã hội đều được quay từ trước.

Trước đó, Washington Post dẫn lời một quan chức tình báo cấp cao thạo nguồn tin của Mỹ cho biết, chính phủ Mỹ đã đề nghị sơ tán Tổng thống Zelensky khỏi thủ đô Kiev. Nguồn tin cho biết thêm, giới chức Mỹ thậm chí đã thảo luận những nơi an toàn mà ông Zelensky có thể tạm lánh mà vẫn có thể điều hành chính phủ từ xa.

Chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ Adam Schiff cũng cho biết, chính phủ Mỹ đang cố gắng giúp Tổng thống Zelensky hiểu rõ mối đe dọa mà ông ấy đang đối mặt và "sẵn sàng hỗ trợ ông ấy bằng mọi cách".

Theo một quan chức giấu tên của Ukraine, đội ngũ an ninh của Tổng thống Zelensky đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản sơ tán người đứng đầu chính phủ đến nơi an toàn. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky đã từ chối đề nghị này với lý do Ukraine vẫn đang phải chiến đấu với các lực lượng của Nga.

"Cuộc chiến đang diễn ra ở đây. Tôi cần đạn dược, không phải một cuộc sơ tán. Người Ukraine tự hào về Tổng thống của họ", Tổng thống Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine đăng video giữa lúc chiến sự leo thang

Trong một video đăng trên Facebook cuối ngày 25/2, Tổng thống Zelensky cho thấy vẫn đang ở lại Kiev cùng với các trợ lý. "Tất cả chúng tôi vẫn đang ở đây, binh sĩ của chúng tôi ở đây... chúng tôi đang chiến đấu để bảo vệ độc lập của dân tộc". Trước đó, ông cũng tuyên bố sẽ tiếp tục ở lại thủ đô kể cả khi ông trở thành "mục tiêu số 1" và gia đình ông trở thành "mục tiêu số 2" của đối thủ.

Trong một video mới được đăng lên Twitter vào sáng nay 26/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phủ nhận mọi thông tin cho rằng Ukraine đã hạ vũ khí.

"Tôi vẫn ở đây. Chúng tôi không hạ vũ khí. Chúng tôi sẽ bảo vệ đất nước của mình, bởi vì vũ khí của chúng tôi là sự thật, và sự thật đây là lãnh thổ của chúng tôi, đất nước của chúng tôi, con cái của chúng tôi, và chúng tôi sẽ bảo vệ tất cả những điều này. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói với các bạn", Tổng thống Zelensky cho biết.

Tổng thống Zelensky quyết định bám trụ ở Kiev trong bối cảnh các cuộc giao tranh giữa quân đội Ukraine và lực lượng của Nga tiếp tục diễn ra khốc liệt ở nhiều địa điểm trên lãnh thổ Ukraine. Bắt đầu từ hôm qua, tần suất các vụ tấn công nhằm vào Kiev có xu hướng gia tăng.

Hãng tin Interfax dẫn lời người đứng đầu Bộ Y tế Ukraine hôm nay cho biết, ít nhất 198 người Ukraine, trong đó có 3 trẻ em, đã thiệt mạng kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga bắt đầu.