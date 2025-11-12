Chính trị gia Bỉ thành lập đảng tên "TRUMP"

Ông Salvatore Nicotra (Ảnh: BRUZZ).

Đảng này, có tên chính thức là TRUMP, viết tắt tiếng Pháp của cụm “Tous Rassemblés pour l’Union des Mouvements Populistes” (Tất cả cùng đoàn kết cho Liên minh các Phong trào Dân túy).

Đảng mới được giới thiệu như là kế nhiệm của phong trào Chez Nous mới giải thể gần đây và đảng Mặt trận Quốc gia (NF) trước đây của Bỉ, một đảng cánh hữu nói tiếng Pháp từng theo đường lối chống nhập cư và dân tộc chủ nghĩa, nhưng đã tan rã năm 2012.

Cựu chủ tịch NF Salvatore Nicotra cho biết việc đặt tên đảng theo tên Tổng thống Mỹ Donald Trump là chủ ý.

Ông Nicotra cho biết cương lĩnh của đảng kết hợp khoảng 40% chính sách của đảng Lao động Bỉ (PTB), đảng cánh tả ủng hộ bình đẳng xã hội và tăng lương, và 40% từ Vlaams Belang, đảng cánh hữu lớn nhất Bỉ chủ trương kiểm soát nhập cư nghiêm ngặt. Tuy nhiên, khác với Vlaams Belang, đảng TRUMP phản đối chủ nghĩa ly khai Flemish và ủng hộ một nước Bỉ thống nhất.

Đảng TRUMP dự kiến sẽ tham gia tranh cử trong các cuộc bầu cử liên bang và Nghị viện châu Âu năm 2029, và có thể đưa ứng viên ra tranh cử ở cấp vùng và cấp địa phương, ông Nicotra cho biết.

Các nhà sáng lập khác, đều là cựu thành viên NF. Đảng này được ra mắt báo chí ngày 7/11, và lễ thành lập chính thức dự kiến diễn ra ngày 30/11.