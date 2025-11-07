Sân bay quốc tế ở Mỹ có thể mang tên Tổng thống Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump bước lên chuyên cơ (Ảnh: Reuters).

Nghị sĩ bang Florida Meg Weinberger đang tìm kiếm sự ủng hộ từ các nghị sĩ đảng Cộng hòa để đổi tên Sân bay Quốc tế Palm Beach thành “Sân bay Quốc tế Donald J. Trump".

"Tổng thống Trump là vị tổng thống có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong thời đại của chúng ta, đồng thời là cư dân của Palm Beach. Vì vậy việc vinh danh ông, giống như nhiều vị tổng thống khác trước đây, bằng cách đặt tên sân bay của chúng ta là Sân bay Quốc tế Donald J. Trump là điều hoàn toàn phù hợp", nghị sĩ Weinberger tuyên bố.

Hơn 10 sân bay thương mại ở Mỹ đã được đặt theo tên các tổng thống, bao gồm Sân bay John F. Kennedy nổi tiếng ở thành phố New York, Sân bay Quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Sân bay Liên lục địa George Bush ở Houston, Texas, và Sân bay Quốc tế Gerald R. Ford ở Grand Rapids, Michigan.

Vào tháng 1, nghị sĩ Addison McDowell của bang North Carolina, cùng với các nghị sĩ đảng Cộng hòa khác tại Hạ viện, cũng trình dự luật đổi tên Sân bay quốc tế Dulles ở Virginia theo tên Tổng thống Trump.

Theo dữ liệu của Sân bay Quốc tế Palm Beach, từ tháng 5/2023 đến tháng 5/2024, sân bay này đã ghi nhận lượng khách kỷ lục hơn 8 triệu lượt. Đây cũng là sân bay được Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ xếp hạng là sân bay có thời gian chờ an ninh ngắn nhất tại Mỹ.

Nghị sĩ Weinberger cũng là người đồng bảo trợ cho dự luật đổi tên một đoạn đại lộ Southern Boulevard nối từ Sân bay Quốc tế Palm Beach đến Mar-a-Lago. Đề xuất này đã được Thống đốc Ron DeSantis ký thông qua, nhưng vẫn chờ sự chấp thuận từ chính quyền địa phương.

Chuyên cơ Không lực Một của Tổng thống Trump thường xuyên di chuyển đến Sân bay Quốc tế Palm Beach do gần dinh thự Mar-a-Lago của tổng thống.

Mar-a-Lago là khu nghỉ dưỡng hạng sang ở Florida (Ảnh: Reuters).

Mar-a-Lago, khu nghỉ dưỡng ven biển có tường đá mà ông Trump gọi là "Nhà Trắng mùa đông", từ lâu đã gây khó khăn cho giới chức an ninh quốc gia và tình báo để đảm bảo an toàn cho khu vực này. Những yếu tố như bầu không khí nhộn nhịp ở khu nghỉ dưỡng, danh sách khách mời kéo dài và chủ sở hữu đặc biệt như ông Trump đã kết hợp thành một bài toán khó cho lực lượng an ninh.

Khi ông Trump và gia đình không công du nước ngoài, không trở lại nhà riêng ở Tháp Trump hay chơi golf ở New Jersey, họ gần như chắc chắn sẽ có mặt tại Mar-a-Lago, khu nghỉ dưỡng của gia đình ông Trump. Được xây dựng từ đầu thế kỷ 20, khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago là biệt thự lớn thứ hai ở Florida.

Mar-a-Lago có diện tích khoảng 8ha với 128 phòng. Ông Trump mua khu nghỉ dưỡng này từ năm 1985 với giá 8 triệu USD, sau đó tu sửa thành một khu nghỉ dưỡng hạng sang dành cho giới giàu có.

Những người muốn trở thành hội viên câu lạc bộ Mar-a-Lago sẽ phải nộp phí hội viên. Khi trở thành hội viên, một người có thể sử dụng các dịch vụ bên trong Mar-a-Lago như bể bơi, bãi biển, tiệc tùng và phòng riêng. Họ cũng có thể thuê khu nghỉ dưỡng cho các sự kiện như đám cưới, gây quỹ từ thiện.

Bên trong Mar-a-Lago vẫn có những căn phòng giống như "Phòng chiến tranh" trong Nhà Trắng. Ông Trump từng tiếp đón các nguyên thủ thế giới ở Mar-a-Lago, khu vực được đảm bảo an ninh tuyệt đối.