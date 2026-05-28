Tổng thống Ukraine nêu lý do gửi thư đặc biệt tới Tổng thống và quốc hội Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

"Việc các nhà lãnh đạo của một quốc gia khác đồng thời gửi thư tới cả Tổng thống và quốc hội Mỹ là điều hiếm thấy, nhưng tình hình hiện tại buộc chúng ta phải hành động nhanh chóng và hiệu quả”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đăng tải trên Telegram ngày 27/5.

Ông Zelensky nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo "nước Mỹ lắng nghe Ukraine". Đồng thời, ông cũng lưu ý rằng phần lớn sự chú ý của thế giới đang tập trung vào cuộc chiến ở Iran.

"Chúng ta cần phải chấm dứt xung đột ở cả châu Âu nữa, một cuộc chiến vô cùng đẫm máu đã diễn ra ở quy mô toàn diện suốt 5 năm qua. Và càng sớm cung cấp khả năng bảo vệ tốt hơn chống lại tên lửa đạn đạo, chúng ta càng sớm có thể khiến giải pháp ngoại giao phát huy hiệu quả", ông Zelensky nói.

Những bình luận trên được đưa ra sau khi truyền thông Ukraine đưa tin ông Zelensky đã gửi thư khẩn đến Tổng thống Trump và quốc hội Mỹ để nói về tình trạng Ukraine thiếu hụt trầm trọng các hệ thống phòng không trong bối cảnh các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga ngày càng dồn dập và những lời cảnh báo công khai từ Moscow về các đợt tập kích mới nhắm vào thủ đô Kiev.

Trong thư, ông Zelenskyy cho biết, hôm 24/5, lực lượng Nga đã sử dụng 2 tên lửa siêu vượt âm Oreshnik cùng hàng trăm máy bay không người lái. Một trong 2 tên lửa đã đánh trúng khu vực tỉnh Kiev, trong khi quả thứ hai rơi xuống vùng lãnh thổ Donetsk đang bị Nga kiểm soát.

Ông Anton Zemlianyi, nhà phân tích tại Trung tâm An ninh và Hợp tác Ukraine, cảnh báo Nga hoàn toàn có khả năng thực hiện các cuộc tấn công dữ dội quy mô lớn, nhưng nhiều khả năng các đợt bắn phá này sẽ diễn ra theo chu kỳ cách nhau 2-3 tuần. Mới đây, Moscow tuyên bố sẽ thực hiện các cuộc tấn công hệ thống vào Ukraine, trong đó có các trung tâm ra quyết định ở thủ đô Kiev.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Andrey Kartapolov cho biết, mục tiêu hàng đầu là các hầm ngầm an toàn được các chỉ huy quân sự và ban lãnh đạo Ukraine sử dụng.

Trong khi đó, Ukraine đang cạn kiệt các hệ thống phòng không. Phát ngôn viên Không quân Ukraine Yuri Ignat cho hay: "Nga biết rất rõ chúng ta còn bao nhiêu đạn, dù không thể rõ tình trạng ở từng tỉnh. Họ nắm rất rõ thông tin về số lượng vũ khí mà phương Tây cung cấp".

Tổng thống Zelensky hôm 25/5 kêu gọi các đồng minh phải có thêm hành động sau cuộc tập kích quy mô lớn của Nga. Tuy nhiên, ông thừa nhận Ukraine đạt rất ít tiến triển trong các cuộc đàm phán với Mỹ về mở rộng sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa và đang hợp tác với châu Âu để giải quyết vấn đề này.