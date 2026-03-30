Pháo binh Ukraine (Ảnh minh họa: Skynews).

Phòng không Nga khai hỏa tại thành phố Taganrog

Các vụ nổ ở thành phố Taganrog, miền Nam nước Nga, vào cuối ngày 29/3, khiến một người thiệt mạng và một người khác bị thương, chính quyền địa phương cho biết.

Người dân mô tả đây là cuộc tấn công bằng UAV dữ dội nhất kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, theo kênh tin tức độc lập Astra.

UAV tập kích một trường học trong thành phố, hệ thống phòng không đã được kích hoạt khi cuộc tấn công vẫn tiếp diễn, kênh này đưa tin.

"Các dịch vụ khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường ở những nơi mảnh vỡ UAV rơi xuống. Có hỏa hoạn và sự tàn phá trên mặt đất", Thống đốc tỉnh Rostov, Yuriy Slyusar cho biết.

Các chi tiết chưa thể được Kyiv Independent xác minh ngay lập tức.

Taganrog nằm dọc theo bờ biển Azov phía Nam nước Nga, chỉ cách biên giới Ukraine khoảng 40km.

Nga nỗ lực đánh sập hệ thống hậu cần Ukraine

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga (RFAF) tăng cường các cuộc tấn công vào hệ thống hậu cần. Thông tin cho biết có sự gián đoạn trong việc vận chuyển đường sắt trên khắp Ukraine. Bằng cách này, RFAF cố gắng ngăn chặn hoàn toàn việc cung cấp nhiên liệu, vũ khí và nhân lực cho tiền tuyến, khi Chiến dịch Mùa xuân bước vào giai đoạn quyết định.

Tại tỉnh Zaporizhia, một số video và báo cáo về các cuộc tấn công cơ giới được cho là của lực lượng Moscow đã xuất hiện, nhắm vào Orekhov. Hình ảnh cho thấy các phương tiện bị hư hại cách Novodanylivka vài km.

Đồng thời, Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo rằng Kivasharivka gần Kupyansk (vùng Kharkov) đã bị RFAF chiếm giữ. Mới đây, bộ binh Nga được phát hiện ở khu vực trung tâm thị trấn này. Tại vùng lõi thành phố Kupyansk, lực lượng Moscow cũng giành thêm lãnh thổ, bằng chứng là đoạn video định vị địa lý. Tình hình hiện nay phức tạp hơn bao giờ hết.

Giao tranh ác liệt ở Kupyansk, quân đội Nga đang dần lấy lại thế chủ động, mở rộng quyền kiểm soát (Ảnh: Military Summary).

Tên lửa Flamingo Ukraine tấn công nhà máy sản xuất thuốc nổ Nga

Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo rằng tên lửa Flamingo của nước này đã tấn công nhà máy sản xuất thuốc nổ Promsintez ở tỉnh Samara, Nga vào sáng 28/3.

Cơ sở “có tầm quan trọng chiến lược” này sản xuất hơn 30.000 tấn thuốc nổ cho bom và tên lửa của Nga mỗi năm, Bộ Tổng tham mưu Ukraine viết trên Telegram.

“Một cuộc tấn công đã được xác nhận vào mục tiêu, tiếp theo là vụ nổ trong khu vực sản xuất”, Bộ Tổng tham mưu viết.

Mức độ thiệt hại đang được đánh giá.

Trong bối cảnh cuộc tấn công được báo cáo, Thống đốc tỉnh Samara, Vyacheslav Fedorishchev, đã cảnh báo về mối đe dọa tên lửa đối với khu vực. Tiếng nổ được người dân địa phương ghi nhận lần đầu tiên vào khoảng 6h30 sáng giờ địa phương.

Phòng không đã bắn hạ 155 UAV Ukraine trên 16 khu vực trong đêm 28/3, bao gồm cả bán đảo Crimea, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Moscow chỉ báo cáo về số UAV bị bắn hạ, mà không nói rõ liệu có chiếc nào bắn trúng mục tiêu hay không.

Tên lửa Flamingo, do Fire Point chế tạo, chỉ được Kiev sử dụng một vài lần kể từ khi ra mắt vào mùa hè năm ngoái, và việc sử dụng được báo cáo đã tăng lên kể từ tháng 11/2025.

Với khối thuốc nổ nặng 1.000kg và tầm bắn được công bố là 3.000km, tên lửa Flamingo nội địa hứa hẹn sẽ tăng cường đáng kể khả năng tấn công tầm xa của Ukraine.

Nhà máy sản xuất thuốc nổ Promsintez nằm cách biên giới Ukraine - Nga khoảng 750km.

Nga đột phá trên 3 mặt trận và đẩy lùi cuộc phản công ở Zaporizhia

Theo kênh Readovka cho biết, trong tuần qua, tại tỉnh Sumy, Cụm tác chiến phía Bắc RFAF đã củng cố các đầu cầu thành một mặt trận duy nhất trải dài hơn 30km, xé toang các lực lượng dự bị của quân đội Ukraine (AFU). Tại Konstantinovka, các đơn vị xung kích Moscow chiếm giữ khu công nghiệp và đe dọa chia cắt lực lượng đồn trú Ukraine làm đôi.

Trong khi đó, tại Zaporizhia, AFU lại đang cố gắng "phân tán" phòng tuyến của đối phương, nhưng nỗ lực của họ đang bị lực lượng phòng thủ Nga cản trở.

Nga hợp nhất đầu cầu Sumy

Cụm tác chiến phía Bắc RFAF đã hoàn thành việc củng cố các đầu cầu tại huyện Glukhov, tạo thành một dải duy nhất dài hơn 30km, từ Kharkivka đến trạm kiểm soát Bachevsk. Lực lượng Kiev buộc phải xây dựng một tuyến phòng thủ hoàn chỉnh để chống đỡ.

Đơn vị AFU duy nhất đang đối đầu với lực lượng Moscow ở đây là Lữ đoàn 101, được hỗ trợ bởi 2 đơn vị tuần tra biên giới của Lực lượng Biên phòng Ukraine. Họ không có khả năng kháng cự đáng kể. Kiev hiểu điều này và bắt đầu tái điều động lực lượng từ tỉnh Chernihiv.

Tuy nhiên, họ không vội vàng đưa nhóm này vào chiến đấu: Bộ chỉ huy Kiev đang đánh giá hành động của đối phương, chờ đợi hướng tấn công then chốt.

Các mũi xung kích Nga đã hội tụ thành một đầu cầu duy nhất, "vùng đệm an ninh" ở Sumy được mở rộng đáng kể (Ảnh: Readovka).

Trong khi đó, mục tiêu chính của RFAF coi như đã hoàn thành. Lực lượng Kiev dự bị được điều động đang đóng tại Glukhov và sẽ không được triển khai đến nơi khác trong tương lai gần. Đồng thời, hoạt động của Nga trong khu vực đang gây áp lực lên các trung tâm huấn luyện tại Chernihiv - Trung đoàn "Desna" 169 và chi nhánh gần Goncharovsky. Đây là nơi cung cấp quân tiếp viện cho nhóm Kursk của AFU. Giờ đây, những nguồn lực này sẽ phải được sử dụng theo cách khác.

Nga đánh lừa Ukraine ở Konstantinovka, bất ngờ tấn công thọc sâu

Thành công lớn nhất trong tuần là cú đột phá của Tập đoàn quân số 8 RFAF ở trung tâm Konstantinovka. Các đơn vị xung kích đã tiến vào khu công nghiệp, chiếm giữ nhà máy Krasny Oktyabr và một phần nhà ga xe lửa gần nhà máy luyện kim. AFU không ngờ đến cuộc tấn công này bởi đang chuẩn bị cho một mũi thọc sâu ở phía nam, từ Novodmitrovka, nhưng cú đột phá lại xảy ra một hướng khác.

Kế hoạch của Bộ chỉ huy Moscow là chiếm giữ khu công nghiệp trước khi đối phương có thể biến nó thành một cứ điểm kiên cố. Kinh nghiệm từ Krasnogorovka, Volchansk và Chasov Yar cho thấy, ai chiếm được nhà máy trước sẽ quyết định nhịp độ trận chiến. Các công trình công cộng và hệ thống tiện ích ngầm cho phép cầm cự trong thời gian dài, ngay cả khi bị cô lập.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 29/3. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Những vạch vàng thể hiện tuyến công trình phòng thủ vững chắc của lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Bên cạnh vị trí thuận lợi, cú đột phá còn đe dọa chia cắt nhóm đồn trú Ukraine làm đôi. AFU không thể cơ động lực lượng bởi sườn phía bắc và phía nam của họ cũng đang chịu áp lực. Việc tăng viện từ Druzhkovka khó có thể xảy ra do hậu cần cho thành phố đã bị gián đoạn nghiêm trọng. Lực lượng Kiev đang trong tình trạng nguy kịch.

Phòng tuyến Ukraine sụp đổ tại Dobropillia

Các đơn vị thuộc Tập đoàn quân số 2 và số 51 RFAF tiếp tục chọc thủng phòng tuyến của Ukraine. Các khu vực căng thẳng nhất là ngoại ô Grishino, Belitske và khu vực Novy Donbas. Gần Grishino, quân đội Nga đã đánh bật Lữ đoàn 32 AFU khỏi các vị trí phía tây - tây bắc thị trấn.

Hỗ trợ không quân đóng vai trò then chốt: máy bay ném bom Nga đang vô hiệu hóa đáng kể hệ thống phòng thủ bất chấp các công sự kiên cố. Nhóm tiền phương đã tiến đến bàn đạp Novooleksandrivka, chuẩn bị cho một cuộc tấn công.

Trong khu vực của Tập đoàn quân số 51 RFAF, Belitske tiếp tục bị bao vây từ phía tây. Với vòng cung phía đông, nhóm đồn trú Ukraine có nguy cơ bị bao vây. Nhưng họ vẫn kiên quyết giữ bãi thải thuộc mỏ Belitskaya.

Ngay cả những quả bom nhiệt áp hạng nặng của Nga cũng không thể phá vỡ phòng tuyến chừng nào bộ binh còn tiến công. Giao tranh kéo dài, AFU chịu tổn thất nặng nề nhưng không có dấu hiệu rút lui. Gần Novyi Donbas, lực lượng Moscow tiến về phía bắc, củng cố hai bên sườn. Ukraine cố gắng chiếm lại ngôi làng, nhưng không thành công.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở Dobropillia phía bắc Pokrovsk ngày 29/3. Lực lượng Moscow tiếp tục đột phá, bao vây Bilitske, buộc Kiev có thể phải rút lui ngay lập tức (Ảnh: Readovka).

Ukraine phản công dữ dội Zaporizhia

RFAF đang chống đỡ những đòn phản công từ các nhóm cơ động của lực lượng Kiev. Hoạt động gia tăng gần Yanvarskoye và Voskresenka. Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 35 và Lữ đoàn Hỗn hợp số 17 AFU đẩy mạnh hoạt động, trong khi quân đội Ukraine đang tập trung trong rừng Novopavlovskiy.

Về phía đông nam, AFU cố gắng bao vây Berezove, nhưng sự kháng cự mạnh mẽ của Nga đã ngăn cản họ đạt được mục tiêu. RFAF vẫn giữ vững vị trí, khiến Ukraine thất bại trong việc bao vây và cắt đứt đường tiếp tế từ phía sau.

Chiến thuật của Bộ chỉ huy Kiev vẫn như cũ: vượt qua các điểm phòng thủ, cô lập chúng và biến mặt trận thành một "lớp bánh nhiều tầng". Diễn biến của chiến dịch tháng 2 đang được lặp lại, chỉ khác là dịch chuyển xa hơn về phía đông, khỏi sông Gaichur.

Quân đội Nga dự đoán Ukraine sẽ phản công lớn ở ngã ba Zaporizhia và Dnipropetrovsk, trọng tâm chính là vùng gạch chéo trên bản đồ (Ảnh: Readovka).

AFU tính toán là sẽ tìm thấy một điểm yếu nào đó trong hệ thống phòng thủ. Lực lượng Moscow hoạt động theo một chiến lược đã được chứng minh: loại bỏ có hệ thống các nhóm cơ động, ngăn chặn đối phương tập trung. Tình hình căng thẳng, nhưng vẫn có thể kiểm soát được.

Ở phía tây Zaporizhia, AFU lại tiếp tục gây sức ép lên Stepnogorsk, Lukyanovskoye và Primorskoye. Stepnogorsk được bảo vệ bởi nhà máy khai thác và chế biến Tavrichesky. Hệ thống thông tin liên lạc ngầm của nó miễn nhiễm với các cuộc không kích, đóng vai trò là cứ điểm đáng tin cậy cho Sư đoàn Dù số 7 RFAF.

Việc lực lượng Kiev dựa vào UAV là điều đáng chú ý. Tại các khu vực hoạt động, họ đã tăng mạnh số lượng người điều khiển và mở rộng các loại UAV sử dụng. AFU dựa vào ưu thế kỹ thuật như một yếu tố quyết định. Cho đến nay, tính toán này vẫn chưa mang lại kết quả.

Ukraine rút lui ở Liman nhưng vẫn phản công

Kênh Rybar cho hay, Cụm tác chiến phía Tây RFAF dần đẩy lùi đối phương gần Liman. Quân đội Ukraine đang rút lui về sông Seversky Donets trên nhiều mặt trận, nhưng thường xuyên tiến hành các cuộc phản công để ngăn chặn bước tiến của Nga.

Giao tranh ác liệt nhất diễn ra ở những khu rừng dọc theo tuyến Svyatogorsk - Drobyshevo. Việc giải tỏa các khu vực dân cư sẽ cho phép Nga phát động các cuộc tấn công về phía Prishib, gần đó có các cửa khẩu chính cung cấp tiếp tế cho lực lượng Kiev ở Liman.

Trong thành phố, AFU thường xuyên tiến hành các cuộc phản công. Cách đây không lâu, các nhóm xung kích của họ đã đột nhập vào khu vực Maslyakovka và chiếm giữ một trong các tòa nhà. Sau đó, UAV Nga đã tập kích vào mục tiêu, nhưng chưa rõ liệu nhóm xâm nhập này có phải là nhóm duy nhất trong khu vực hay không.

Hơn nữa, ngay cả khi lực lượng Kiev giành lại quyền kiểm soát một phần khu dân cư, họ cũng không thể xoay chuyển cục diện trận chiến giành ngôi làng. Binh sĩ Nga không chỉ tiến công ở sườn phía bắc mà còn phát động các cuộc tấn công vào khu vực công viên Svyati Gory phía nam Liman.

Quân đội Nga tiếp tục tấn công, mở rộng địa bàn kiểm soát trên khu vực Liman nhằm mở đường tiến về Sloviansk (Ảnh: Rybar).

Trong những tuần tới, RFAF có thể tiến vào Stary Karavan và cây cầu vượt gần đó, cắt đứt đường tiếp tế của Ukraine ở tả ngạn sông Seversky Donets khỏi các tuyến đường trải nhựa. Điều này sẽ buộc lực lượng Kiev cuối cùng phải chuyển nguồn tiếp tế sang UAV hạng nặng hoặc cầu phao, vốn ít có khả năng chống chịu các cuộc tấn công thông thường.