Chiến sự Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn khó lường (Ảnh minh họa: DW).

Vượt qua "cánh cửa thép Liman", Nga đứng trước bước ngoặt lớn

Theo ông Denis Pushilin, người đứng đầu Donetsk do Moscow bổ nhiệm, quân đội Nga (RFAF) đang áp sát Sloviansk (Slavyansk). "Sau khi kiểm soát Zakotne, chúng tôi thấy các đơn vị Moscow đang tiến thẳng tới Sloviansk. Chỉ còn khoảng 30km nữa thôi", ông Pushilin cho biết.

Hiện tại, lực lượng Moscow đã tiến vào các khu vực trung tâm và phía nam Liman (Lyman), một trung tâm đường sắt quan trọng. Việc kiểm soát thành phố có thể trở thành bước ngoặt lớn trong mùa xuân này.

Trước đó, chiến tuyến tại khu vực này tiến triển chậm do sự hiện diện của các cứ điểm phòng thủ kiên cố do quân đội Ukraine (AFU) thiết lập, đặc biệt là khu rừng Serebryansky. Tuy nhiên, vào tháng 9 năm ngoái, RFAF đã chiếm khu rừng này, mở đường tiến về Liman.

Mặc dù AFU đã biến thành một khu vực phòng thủ vững chắc, nhưng cứ điểm Yampol nhanh chóng bị đối phương vượt qua. Sau đó, thành phố Seversk (Siversk) bị tràn ngập bằng một cuộc tấn công chớp nhoáng, loại bỏ mối đe dọa từ sườn và cho phép RFAF tăng tốc độ đột phá, đặc biệt trên hướng Liman.

Đến ngày 19/1, chiến tuyến trong khu vực đảm nhiệm tác chiến của Tập đoàn quân số 25 RFAF đã dịch chuyển ra xa hơn cột mốc ở lối vào thành phố từ cao tốc Liman - Kirovsk. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở phía bắc thành phố, gần khe núi Pinkov Yar và dọc theo đường cao tốc. Một vòng vây đối với AFU đã được thiết lập gần Kirovsk.

Đây đều là những cứ điểm mà AFU đã thiết lập năm ngoái và đang cố thủ quyết liệt vì không còn công sự nào lùi sâu hơn về phía thành phố. Do đó, giao tranh đang siết chặt vòng vây ở nam và đông nam thành phố, tạo ra một thế trận bán bao vây hiệu quả.

Giao tranh cũng đang diễn ra gần khu rừng và doanh nghiệp lâm nghiệp Liman ở đông nam thành phố. Ngôi làng nhỏ Zakitne đã bị RFAF đánh sập, trong khi Ozerne lân cận vẫn do AFU kiểm soát, nhưng với tình hình tác chiến đang diễn biến phức tạp.

Ở hướng nam, tất cả các cuộc phản công của AFU vào Dibrova đã bị đẩy lùi và lực lượng Moscow vẫn giữ được ngôi làng. Những hành động này không chỉ đảm bảo an toàn cho sườn nam nhóm chiến đấu RFAF tấn công Liman, mà còn tạo tiền đề để tiếp cận con đường ngắn nhất đến Sloviansk, đó là dọc theo cao tốc và đường sắt xuyên qua khu rừng đến Raihorodok.

Việc di chuyển đến đó có liên quan đến việc dọn sạch một khu vực rộng lớn dọc theo bờ sông Seversky Donets, điều này có thể sẽ chiếm nhiều thời gian của Tập đoàn quân 25 RFAF trong vài tuần tới.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 21/1. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Ukraine quyết tâm ngăn quân đội Nga vượt sông

Trong những ngày gần đây, khu vực kiểm soát của Tập đoàn quân số 20 RFAF đã mở rộng ở khu vực rừng phía nam Oleksandrivka, cũng như ở khu vực Yarova. Sau khi thiết lập được đầu cầu ở bờ phải sông Zherebets, lực lượng Moscow đã tổ chức tiến công.

Sư đoàn bộ binh cơ giới số 2 Voronezh, thuộc Tập đoàn quân xe tăng số 1 RFAF đang hoạt động ở sườn phải, phía bắc Liman, đã tiến khoảng 5km về phía tây Zarichne (Kirovsk), cắt đứt đường tiếp tế của AFU tại đây.

Nhờ bước đột phá giữa Oleksandrivka và Yarova, lực lượng Moscow đã vượt qua khu rừng và tiến vào Sviatohirsk. Những ngày gần đây, giao tranh dữ dội đã diễn ra ở trung tâm ngôi làng nổi tiếng này (nơi có một tu viện lâu đời nằm trên bờ cao của sông Seversky Donets) và gần trung tâm nghỉ dưỡng Zhemchuzhina (Perlina).

Ngôi làng Tetyanivka ở bờ nam cũng có thể rơi vào tay RFAF trong những ngày tới. Hiện tại, công binh Ukraine đã tiến hành bắc cầu phao dã chiến ở khu vực qua ngôi làng này và đang cố gắng ngăn chặn đối phương vượt sông.

Trong vài ngày qua, AFU đã tiến hành một số cuộc phản công xuyên qua khu vực tác chiến của Tập đoàn quân số 20 RFAF, vượt qua cả sông Seversky Donets. Lực lượng Kiev rất có thể sẽ tận dụng lợi thế địa hình thuận lợi (bờ sông cao), để thiết lập một tuyến phòng thủ dọc theo bờ sông Seversky Donets và Kazeny Donets.

Đồng thời, các nỗ lực của RFAF đang được thực hiện nhằm cắt đứt vị trí tiền tuyến AFU gần Sviatohirsk, bằng các cuộc tấn công vượt sông. Trên thực tế, lực lượng Kiev hiện không còn kiểm soát được hữu ngạn sông Seversky Donets.

Tại lối vào phía bắc Liman, các trận đánh ác liệt đang diễn ra, AFU kiên cường giữ Drobyshevo và trang trại chăn nuôi. Một kế hoạch nhằm chia đôi tuyến phòng thủ của lực lượng Kiev ở khu vực trung tâm thành phố đã được Bộ chỉ huy Moscow. Kết quả của việc này là một nhóm lớn binh sĩ Ukraine gần Drobyshevo sẽ bị bao vây.

Trong khi đó, RFAF sẽ có thể chuẩn bị cho cuộc tiến công tiếp theo tới điểm giao cắt đường sắt Forpostnaya - Kollektivny. Đồng thời, các đơn vị lân cận đang mở rộng đầu cầu dọc theo sông Nitrius. Có lẽ đây là kế hoạch: bao vây các đơn vị Ukraine phía bắc, thông qua những lối ra dẫn tới Drobysheve và Yarova.

Những ngày gần đây, lực lượng Moscow đã tiến đến vùng ngoại ô làng Pryshyb và các mỏ đá cũ, điều này có thể gián tiếp cho thấy khả năng vượt sông Seversky Donets ở phía nam khu vực Sviatohirsk. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực Korovy Yar và hướng về Volchy Yar, trong khu vực tác chiến của Tập đoàn quân số 20 RFAF.

Một thách thức khác là nhóm binh sĩ Ukraine đã bị bao vây một phần trong khu vực giao nhau giữa 2 tập đoàn quân hợp thành RFAF.

Bên cạnh đó, RFAF đang tập trung vào việc giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực bị bao vây rộng lớn dọc theo bờ sông, kéo dài đến tận Raygorodok. Điều này sẽ giúp các đơn vị Moscow trên hướng này, trực tiếp đe dọa Sloviansk. Trong khi đó, RFAF đang bao vây đối phương tại Drobyshev và ở bắc Liman.

Nhờ một số chiến dịch bất ngờ được thực hiện trong những tuần gần đây, tình hình thuận lợi cho RFAF đã xuất hiện ở khu vực Liman. Tốc độ tiến công nhanh chóng có khả năng sẽ tiếp tục trong tương lai gần.

Việc giành quyền kiểm soát được thành phố chiến lược sẽ mở đường tiến đến các tuyến đầu ở khu vực lân cận cụm đô thị Sloviansk - Kramatorsk, điều này sẽ đánh dấu sự khởi đầu giai đoạn cuối cùng trong việc Moscow kiểm soát toàn bộ khu vực còn lại ở tỉnh Donetsk.