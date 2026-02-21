Binh sĩ Ukraine (Ảnh minh họa: Freepik).

Động thái này diễn ra sau tuyên bố của Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Alexander Syrsky vào ngày 8/2, được giới chuyên gia nhận định là lời mở đầu cho một "cuộc phản công cuối cùng" tại khu vực này.

Diễn biến chiến trường và những tuyên bố trái chiều

Kênh DeepState, vốn có liên hệ mật thiết với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR), cho biết, Trung đoàn xung kích số 33 của quân đội Ukraine (AFU) đã tái chiếm thành công làng Prydorozhnje, một khu vực nhỏ rộng 0,36km² với dân số khoảng 50 người.

Ngôi làng này, thực chất là một xóm nhỏ gồm 7 ngôi nhà nằm trong khe núi Solena, cách làng Ternovate khoảng 1,5km về phía bắc.

Các nguồn tin Ukraine tại thực địa tiết lộ, quân đội Nga (RFAF) đã rút khỏi Prydorozhnje mà không giao tranh trực tiếp, chỉ sử dụng hỏa lực từ UAV FPV và pháo binh để ngăn chặn. Tại thời điểm AFU tấn công, không có đơn vị chính quy nào của Moscow đồn trú tại đây, ngoại trừ một vài đội quan sát kiêm nhiệm vai trò bắn tỉa. Khe núi Solena được đánh giá là không thuận lợi cho việc phòng thủ.

Theo tình báo Nga, quân đội Ukraine dự kiến tấn công ồ ạt, do đó, RFAF đã quyết định rút lui để bảo toàn lực lượng, đồng thời gây thiệt hại tối đa cho đối phương.

Kênh Military Chronicles đánh giá "chiến thắng" của AFU tại Prydorozhnje chỉ là một thành công cục bộ, khi "đối phương đã giành lại được quyền kiểm soát một phần khu vực". Về Ternovate, DeepState không đề cập đến việc AFU tái chiếm làng này trong những bản tin gần đây, mặc dù bản đồ chiến trường của họ đã "tô màu" ngôi làng do Kiev kiểm soát.

Trong khi đó, kênh Muchny khẳng định cả Prydorozhnje và Ternovate đã được AFU tái chiếm, quân đội Nga bị đánh bật và lực lượng Kiev đang tiếp tục củng cố khu vực. Tuy nhiên, kênh này từng đưa tin tương tự về Varvarovka một tháng trước, nhưng binh sĩ Ukraine sau đó đã bị xóa sổ trong các tầng hầm chỉ vài ngày sau khi tiến vào ngôi làng.

Các chuyên gia quân sự nhận định, việc quân đội Ukraine tái chiếm 2 ngôi làng nói trên không làm thay đổi đường giới tuyến ở Zaporizhia. Do đó, còn quá sớm để đưa ra kết luận, đặc biệt khi truyền thông ủng hộ Kiev đã bắt đầu phản ứng, tuyên bố rằng "chiến dịch phản công" của AFU "chưa từng xảy ra".

Cụ thể, Bogdan Miroshnikov, nhà bình luận của Kyiv Ekonomicheskaya Pravda, cho biết thông tin về chiến dịch phản công trên hướng Huliaipole là "không đúng sự thật". Ông khẳng định quân đội Ukraine vẫn đang ở thế phòng thủ, và phía Nga "bịa" ra chiến dịch phản công của AFU để sau đó "anh dũng đẩy lùi".

Tuy nhiên, các nhà phân tích độc lập cho rằng việc AFU phản công là có thật. RFAF thậm chí đã công bố video UAV FPV phá hủy một chiếc xe tăng Abrams hiếm hoi cùng kíp lái. Nên nhớ, Ukraine luôn sử dụng xe tăng Mỹ cho những chiến dịch đặc biệt.

Kênh Muchny mô tả "cuộc chiến giành Zaliznychne (nằm ở phía tây Huliaipole) diễn ra rất ác liệt và không ngừng nghỉ, khi RFAF đang sử dụng UAV FPV ồ ạt phá hủy công sự của AFU. Ở đó không chỉ là giao tranh, mà là một cuộc "tàn sát" thực sự, từng mét đất đều nhuốm máu".

Kênh Rybar cho biết, Tướng Syrsky đã tung 7 trung đoàn và 3 lữ đoàn xung kích tinh nhuệ nhất của Ukraine vào chiến dịch phản công đầu năm 2026 nhằm đánh bại Cụm tác chiến phía Đông RFAF, hoặc ít nhất là ngăn chặn bước tiến công của họ trên hướng Zaporizhia.

Cách tiếp cận này của Tướng Syrsky có thể mang lại thành công cục bộ, như tạm thời chiếm giữ một ngôi làng nhỏ, nhưng về trung hạn, nó có thể là một kết thúc tồi tệ. Lý do là một khi các đơn vị "cứu hỏa" hùng hậu này bị xóa sổ trong các cuộc giao tranh cường độ cao, ông sẽ không còn lực lượng để giải quyết cuộc khủng hoảng phòng thủ tiếp theo.

Theo kênh Voin DV, Cụm tác chiến phía Đông RFAF đã đẩy lùi 10 cuộc phản công của AFU bằng các nhóm xung kích độc lập và các đoàn xe thiết giáp. Ukraine mất 1 xe tăng, 5 xe chiến đấu bọc thép và quân số tương đương 2 đại đội bộ binh (ít nhất 200 người).

Kênh Military Summary cho biết, tại khu vực Zaliznychne, quân đội Ukraine tiếp tục phản công quyết liệt. Tuy nhiên, binh sĩ Nga, được hỗ trợ hỏa lực của không quân, pháo binh và UAV tấn công, đang tiến sâu vào khu vực phòng ngự của đối phương.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine trên cánh đông Zaporizhia ngày 19/2. Kiev nỗ lực phản công theo các mũi tên xanh, tái chiếm một số vị trí. Ngược lại Moscow tiến hành phản đột kích, mở rộng vùng kiểm soát ở vài nơi (Ảnh: Rybar).

Cuộc phản công tại Zaporizhia dường như đã kết thúc

Trang Topwar cho biết, lực lượng Moscow đã kiểm soát được làng Krynychne, nằm ở phía tây bắc Huliaipole. Các nguồn tin chiến trường cho biết, họ đang tiến về Verkhnya Tersa, một cứ điểm quan trọng của Ukraine trong khu vực mặt trận Zaporizhia.

RFAF cũng ghi nhận những bước tiến đáng kể gần các làng Dobropillya và Pryluky, nằm trên trục đường T0401. Tại đây, họ đang đột phá về Vozdvyzhivka và Rizdvyanka.

Trong khi đó, Nga tiếp tục sử dụng UAV FPV để trinh sát phát hiện và loại bỏ binh sĩ Ukraine đã phân tán trước đó ở vùng lân cận Otradne, Orestopol, Kosovtsevo, Novoaleksandrivka, Rechne và Alekseyevka. Chính tại khu vực này, AFU đã tích cực cố gắng giành chỗ đứng trong chiến dịch phản công gần đây.

Người phát ngôn của Cụm tác chiến phía Đông RFAF hôm 18/2 cho biết, Ukraine đã cố gắng thực hiện 2 cuộc phản công trong 24 giờ qua nhưng đều bị đánh bại, tổn thất tổng cộng khoảng một đại đội bộ binh và 15 xe cơ giới.

Topwar cũng cho rằng, chiến dịch phản công của AFU ở Zaporizhia không phải là một chiến dịch phản công tổng lực, mà chỉ đơn giản là cố gắng ngăn chặn bước tiến xa hơn của quân đội Nga về phía Orekhov từ bên sườn.

Xét theo thực tế chiến trường, kế hoạch phản công của AFU đã thất bại. Các nhà phân tích độc lập đưa ra những con số về tổn thất nặng nề của Ukraine và nhận định rằng những nỗ lực tăng cường lực lượng của Tướng Syrsky, bằng cách điều các đơn vị cơ động ở mặt trận Donetsk về Zaporizhia, là không thực sự hiệu quả.