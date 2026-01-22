Chiến sự Ukraine để lại nhiều nỗi mất mát cho cả hai bên (Ảnh minh họa: Skynews).

Nga dường như sắp đáp trả bằng tên lửa Oreshnik vào Ukraine

Kênh Military Summary đưa tin, vào rạng sáng 21/1, quân đội Ukraine (AFU) đã phát động một cuộc tập kích đường không quy mô lớn bằng hàng trăm UAV nhằm vào các khu vực miền Nam Nga. Trong đó, vùng Krasnodar và thành phố Krasnodar là tâm điểm.

Các nguồn tin cho biết, để đáp trả những hành động này, quân đội Nga (RFAF) đang bắt đầu chuẩn bị các hệ thống tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik mới để tập kích lãnh thổ Ukraine.

Nga và Ukraine đang "ăn miếng trả miếng" bằng các đợt tập kích đường không dữ dội vào lãnh thổ của nhau (Ảnh: Military Summary).

Trên thực địa, lực lượng Moscow đang tích cực tiến công dọc theo chiến tuyến. Giao tranh ác liệt đang diễn ra ở các khu vực Zaporizhia và Konstantinovka.

Áp lực lên thành trì cuối cùng của AFU án ngữ trước cụm đô thị Kramatorsk - Sloviansk đang gia tăng mạnh mẽ. Các đoạn video được định vị địa lý cho thấy lực lượng Moscow đang tiến sâu hơn vào phía đông vành đai pháo đài. Đồng thời, các cuộc đột phá cũng đang được báo cáo với tần suất ngày càng tăng theo hướng Druzhkivka, nằm chếch về phía tây bắc Konstantinovka.

Sau khi giành được Pokrovsk và Mirnograd, quân đội Nga cố gắng chiếm các thị trấn xung quanh. Họ đang ở thị trấn Grishino có vị trí chiến lược quan trọng, như đoạn video được định vị địa lý cho thấy.

Quân đội Nga đang dồn lực nhằm xóa sổ vành đai pháo đài cuối cùng của Ukraine ở vùng Donbass (Ảnh: MIlitary Summary).

600.000 người rời thủ đô Kiev trong tháng Giêng

Times đưa tin hôm 20/1, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết 600.000 người đã rời thủ đô trong tháng Giêng sau một loạt các cuộc tập kích của Nga dẫn đến mất điện nghiêm trọng và thiếu hệ thống sưởi ấm ở nhiều hộ gia đình trong điều kiện thời tiết lạnh giá dưới 0 độ C.

Là nơi sinh sống của hơn 3 triệu người, Kiev đang phải vật lộn để khôi phục điện, hệ thống sưởi ấm và nước khi tên lửa và UAV Nga tiếp tục nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quan trọng của thành phố, trong khi hệ thống phòng không Ukraine đang bị quá tải.

Cơ quan báo chí của ông Klitschko nói với Kyiv Independent rằng con số 600.000 được tính toán từ dữ liệu hóa đơn điện thoại di động.

Ông Klitschko cho biết thêm, Kiev, Kharkov, Sumy, Chernihiv và Dnipro, cùng các vùng lân cận đang phải trải qua tình hình "khó khăn nhất".

Báo cáo được đưa ra gần hai tuần sau khi ông Klitschko kêu gọi người dân vào ngày 9/1 "tạm thời rời khỏi thành phố" nếu có thể.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hôm 21/1 rằng gần 60% diện tích Kiev không có điện tính đến sáng cùng ngày.

Sương giá khắc nghiệt tạo điều kiện thuận lợi cho Nga ở Donetsk

Quân đội Nga có thể tìm thấy điều kiện thuận lợi cho các cuộc tấn công cơ giới ở Donetsk miền Đông Ukraine do sương giá và mặt đất đóng băng, Roman Pysarenko, người đứng đầu bộ phận thông tin liên lạc của Lữ đoàn 79 AFU đóng gần Mirnograd, nói với Suspilne hôm 21/1.

"Không có bùn, và các thiết bị hạng nặng sẽ không bị mắc kẹt", ông Pysarenko nói.

"Tuy nhiên, đối phương gặp phải những vấn đề hậu cần nghiêm trọng - UAV của lữ đoàn chúng tôi đã bay hơn 30km và tập kích sâu vào hậu phương của Nga", ông Pysarenko nói thêm.

Sĩ quan Ukraine cho biết tình hình xung quanh Mirnograd, một khu đô thị vệ tinh của Pokrovsk, nơi lữ đoàn của ông đóng quân, vẫn khó khăn khi RFAF cố gắng xâm nhập thành phố. Lực lượng Moscow đang sử dụng các cuộc tấn công quy mô lớn và nhiều nhóm bộ binh nhỏ để thực hiện chiến thuật này.

“Đối phương đang xâm nhập thành phố, tìm kiếm các tầng hầm và nhà cửa để ẩn náu. Thậm chí bạn có thể chạm trán trực diện với binh sĩ Nga khi ra vào (một vị trí)”, ông Pysarenko nói.

Để đối phó, Bộ chỉ huy Kiev đang tiến hành chiến dịch tìm kiếm và tấn công để phát hiện và loại bỏ lực lượng Moscow ở Mirnograd và các khu vực xung quanh, ông cho biết.

Pokrovsk - thành phố pháo đài quan trọng ở Donetsk - là một trong những khu vực tranh chấp ác liệt nhất trên chiến tuyến, với việc lực lượng Kiev đã đẩy lùi cuộc tấn công lớn của Nga trong suốt năm qua. Mirnograd nằm cách thành phố đang bị bao vây chưa đầy 3km.

Vị trí tỉnh Donetsk, nơi Nga đang đẩy mạnh tấn công (Ảnh: Kyiv Independent).

"Hy vọng mong manh" của Ukraine ở bờ tây sông Gaichur

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã tăng cường hiện diện nhằm xóa sổ tuyến phòng thủ chính của lực lượng Kiev dọc sông Gaichur.

RFAF đạt được thành công đáng kể trong trận chiến chiếm giữ các cứ điểm dọc bờ tây sông Gaichur. Trước khi cuộc chiến ở Ternovatoye kết thúc, họ bắt đầu tiến về phía bắc tới các làng Novoye Pole và Khristoforovka. Giao tranh vẫn tiếp diễn trên các tuyến tiếp cận Rozhdestvenskoye.

AFU đang kháng cự quyết liệt. Lực lượng Kiev nhận thức rõ rằng nếu khu vực Ternovatoye bị bao vây từ cả 2 hướng bắc - nam, việc triển khai tiếp viện đến ngôi làng sẽ vô cùng khó khăn, dẫn đến tình hình toàn khu vực xấu đi ngay lập tức. Điều này sau đó có thể leo thang thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với sườn đông vùng phòng thủ Orekhov.

Một quân nhân Ukraine lớn tuổi đã bị lực lượng Moscow bắt giữ. Ông bị thương và cô đơn trong một chiến hào lạnh lẽo, quá yếu để làm theo bất kỳ chỉ thị nào của binh sĩ Nga (Video: Telegram).

Vì lý do này, Bộ chỉ huy Kiev đang dốc toàn lực để bảo vệ Ternovate nhưng chỉ còn ga xe lửa, một kho dầu nhỏ và kho chứa ngũ cốc Gaichur-Agro là vẫn nằm dưới sự kiểm soát của họ.

Như Readovka đã dự đoán, AFU không thể giữ vững phần chính của thị trấn trong thời gian dài. Bảo vệ khu vực tư nhân là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, vì vậy họ đang dựa vào các công trình kiên cố. Bộ chỉ huy Kiev đang cố gắng trì hoãn việc mất hoàn toàn Ternovate càng lâu càng tốt.

Quân đội Nga tiếp tục đột phá, mở rộng vùng kiểm soát dọc sông Gaichur (Ảnh: Readovka).

Ngược lại, các đơn vị Moscow gia tăng sức ép và đang tạo ra một tình thế tác chiến vô cùng khó khăn cho đối phương. Ngoài vùng ngoại ô phía tây Ternovatoye, lực lượng Kiev đã giành được thêm 3 điểm nữa, đòi hỏi phải liên tục triển khai lực lượng.

Trong khi cho đến gần đây, trọng tâm chính của Nga là Ternovatoye và Rozhdestvenskoye lân cận, thì nay hướng tấn công của họ đã mở rộng cả về 2 phía bắc và nam. Bằng cách này, RFAF đang phân tán lực lượng đối phương, tăng cơ hội chọc thủng phòng tuyến.

Nga tiến gần hơn đến Liman

Trong những tuần gần đây, ngày càng có nhiều báo cáo từ hướng Liman (Lyman) về việc lực lượng Moscow tiến gần đến thành phố cùng tên. Giao tranh ác liệt nhất đang diễn ra ở "vòng cung" đông bắc của tuyến phòng thủ, kênh Rybar cho hay.

Đặc biệt, RFAF đang dần đẩy lùi AFU ra khỏi "vòng vây" gần Stavki và các vị trí gần Penkov Yar. Việc kiểm soát mạng lưới cứ điểm trong khu vực này là cần thiết để tiến đến vùng ngoại ô phía bắc thành phố.

Tại Liman, lính xung kích Nga đang giao tranh gần bệnh viện thành phố và tại các cứ điểm dọc theo cao tốc Liman - Zarechnoye. Ở vùng ngoại ô nam - tây nam thành phố, theo dữ liệu sơ bộ, họ đã giành được quyền kiểm soát doanh nghiệp lâm nghiệp ở khu Lesnoy và một viện dưỡng lão. Cuộc đột kích ở đây nhằm mục đích đánh bọc sườn các vị trí của AFU trong đô thị thông qua rừng rậm.

Đồng thời, binh sĩ Nga đang cố thủ ở Dibrov và chiến đấu giành quyền kiểm soát các cứ điểm liền kề Ozernoye. Về cơ bản, đây là chướng ngại vật quan trọng cuối cùng trước khi xâm nhập vào chính ngôi làng, nằm ngay trên bờ sông Seversky Donets.

Ở sườn bắc, trong tam giác Sosnovoye - Svyatogorsk - Yarovaya, tình hình bị che khuất bởi "màn sương chiến tranh". Các nhóm bộ binh nhỏ đang giao tranh trên 3 khu dân cư, nhưng việc thiếu hình ảnh và thông tin từ mặt đất khiến việc xác định chính xác chiến tuyến trở nên khó khăn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 21/1. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Mặc dù nhìn chung có những diễn biến tích cực theo hướng này, nhưng rõ ràng là quân đội Nga không nên quá lạc quan. Những tuyên bố của một số người cho rằng Liman sẽ thất thủ trong những ngày hoặc tuần tới chỉ làm suy yếu tinh thần tiến công của các đơn vị Moscow.

Bộ chỉ huy Kiev vẫn duy trì khả năng tiếp tế cho lực lượng đồn trú trong thành phố và đang thiết lập các tuyến liên lạc mới xuyên qua sông Seversky Donets.

Ngay cả khi những huyết mạch dẫn đến Liman được không chế bằng UAV, chúng vẫn phù hợp cho phương tiện của Ukraine hoạt động. Trong hoàn cảnh này, điều quan trọng nhất đối với RFAF là phải ngăn chặn những thông tin "phóng đại", như trường hợp ở khu vực Kupyansk.

Nga không nên quá lạc quan ở Konstantinovka

Kênh Rybar đưa tin, trong khi dần bao vây Konstantinovka từ 2 bên sườn, tại khu vực trung tâm, lính xung kích Nga đang tiến sâu hơn vào các khu vực dân cư ở nội đô.

Theo hình ảnh giám sát khách quan, một số nhóm xung kích tiên phong RFAF đã đến các quận Shanhai và Gora, nhưng còn quá sớm để nói về việc họ củng cố thành công vị trí tại các điểm mới này do chưa thể đánh giá được sức mạnh của bộ binh đã đột phá.

Việc phòng thủ thành phố của AFU chủ yếu được thực hiện bằng UAV và các loại vũ khí tầm xa khác. Hình ảnh từ "War-Crazed" cho thấy bộ binh Ukraine phân tán thành các nhóm nhỏ, chỉ giữ các điểm kháng cự quan trọng. Điều này cho phép lính xung kích Nga, sử dụng chiến thuật xâm nhập vào những khoảng trống giữa các tuyến phòng thủ của đối phương.

Khu vực xung quanh Pleshcheyevo cũng vẫn là nơi diễn ra giao tranh ác liệt. Quân đội Nga ngần ngại chiếm toàn bộ quyền kiểm soát ngôi làng, vì điều này sẽ khiến binh lính của họ dễ bị tập kích bằng UAV từ bờ bắc hồ chứa Kleban-Byk cao hơn. Vì vậy, phần lớn tả ngạn sông Krivoy Torets vẫn nằm trong "vùng xám".

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 21/1. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Lực lượng Moscow đã biến các cánh đồng phía tây Pleshcheyevo thành một "vùng tử địa" đối với bộ binh Ukraine cố gắng đột phá vào làng. Việc xoay chuyển cục diện giao tranh ở khu vực này chỉ có thể thực hiện được sau khi RFAF giải tỏa Berestok. Điều này sẽ cho phép họ kìm chân đội hình Kiev ở bờ bắc hồ chứa và cắt đứt nguồn tiếp tế và đạn dược của đối phương.

Với mức độ tự động hóa hậu cần ở mức cao nên mặc dù gặp nhiều bất lợi nhưng lực lượng Kiev vẫn có thể duy trì sự hiện diện trong các vành đai rừng trong một thời gian dài. Thế nên, rất có thể việc giải tỏa "vùng bị bao vây" sẽ kéo dài cho đến khi Konstantinovka thất thủ hoàn toàn.

Kênh Suriyakmaps cung cấp thêm chi tiết về các mặt trận Ilyinovskaya, Dobropolskaya và Konstantinovka.

Theo đó, trong 10 ngày qua, tại đông nam Konstantinovka, quân đội Nga đã hoàn toàn kiểm soát được các vị trí phía nam đại lộ Sobornosti, bao gồm các quận Stare Selyshche và Santurinivka, cũng như phần phía nam quận Shanghai và gần như toàn bộ quận nhà ga.

RFAF cũng bắt đầu thâm nhập vào khu vực Gora. Ngoài ra, trong 4 ngày qua, họ tiếp tục củng cố vị trí phía nam Stepanivka và chiếm được phần lớn làng Novopavlivka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 21/1. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi họ mới giành được và tiếp tục phát triển vào trung tâm Grishino (Ảnh: Suriyakmaps).

Giao tranh ác liệt ở Zaporizhia

Sau khi giành được Novoyakovlevka, Phương diện quân Dnipro RFAF tiếp tục di chuyển theo các nhóm trinh sát nhỏ về phía Primorskoye, Veselyanka và Rechnoye. Theo dữ liệu tác chiến, chiến dịch Primorskoye đang diễn ra ở các khu vực phía đông bắc ngôi làng. Lực lượng Moscow sẽ tiếp tục tiến công về phía Veselyanka, theo kênh Military Chronicles.

Một cuộc đột phá vào Veselyanka và Rechnoye có thể sẽ được quân đội Nga thực hiện từ cả Primorskoye và Novoyakovlevka. Tuy nhiên, trong khu định cư thứ hai, họ sẽ cần phải đánh bật lực lượng dự bị của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập 128 và Lữ đoàn Độc lập 241 AFU khỏi Magdalinovka, những đơn vị này mới được điều động đến làng chỉ một ngày trước đó để bảo vệ chuỗi cứ điểm dọc sông Konka.

Còn về Orekhov, các đơn vị Kiev có thể thực sự bị bao vây. RFAF đã mở đường vào Torskoye và Pavlovka, đồng thời nới rộng vùng kiểm soát từ Kosnstantinovka. Như vậy, một số trung tâm hậu cần của quân đội Ukraine có thể bị "đóng cửa" trong tương lai gần.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại cánh tây Zaporizhia ngày 21/1. Moscow đang đột phá rất nhanh theo những mũi tên đỏ, lực lượng Kiev có dấu hiệu vỡ trận, buộc phải rút lui (Ảnh: Military Chronicles).

Ukraine đã "buông xuôi", từ bỏ Pokrovsk?

Các nhà phân tích phương Tây, bao gồm cả chuyên gia Julian Röpke thuộc báo Bild (Đức), những người ủng hộ nhiệt thành đối với Kiev, được cho là đang bắt đầu phàn nàn rằng Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Syrsky đã "buông" Pokrovsk và hầu như không có biện pháp nghiêm túc nào để giành lại thành phố.

Thật trớ trêu là, khi khu vực này bị loại bỏ khỏi tuyến phòng thủ của Kiev, cả cuộc đổ bộ gần như "tự sát" của binh sĩ tinh nhuệ thuộc Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) trên 2 chiếc trực thăng Blackhawk và cuộc đột kích của một nhóm xe tăng AFU ở vùng ngoại ô phía tây thành phố đều bị lãng quên ngay lập tức.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở tây bắc Pokrovsk ngày 21/1. Lực lượng Moscow đã xâm nhập vào khu định cư Grishino, xóa sổ bàn đạp cho các cuộc phản công của Kiev (Ảnh: Julian Röpke).

Trên thực tế, tất cả những nỗ lực của Bộ chỉ huy Kiev liên quan đến Pokrovsk đều bị xóa bỏ, như thể chúng chưa từng xảy ra. Và quân đội Nga, nếu như theo những lời "than vãn" của chính những nhà phân tích phương Tây, đã tràn vào Grishino và chiếm được một nửa khu định cư. Cần lưu ý, "cuộc phản công lớn: của AFU bắt đầu từ chính thị trấn này.

Kênh Suriyakmaps tóm lược tình hình trên các mặt trận Mirnograd và Pokrovsk cho biết, trong tuần qua, ngoài các cuộc đột phá về phía tây các trang trại chăn nuôi lợn, quân Đội Nga đã chiếm được các khu vực mới phía nam Grishino cho đến Vynohradnyi.