Binh sĩ Ukraine ở ngoại ô Kharkov (Ảnh minh họa: Skynews).

Đại diện Ukraine phát biểu tại Davos về tiến trình đàm phán hòa bình

Ukrinform đưa tin, trong một phiên thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Kirill Budanov, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết Kiev là một bên tham gia trực tiếp vào quá trình đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến với Moscow, và rằng đang có những tiến triển thực sự trong quá trình này, mặc dù còn quá sớm để nói về một nền hòa bình sắp xảy ra.

Ông Budanov nói: "Chúng ta đang tiến về phía trước. Tôi không thể nói rằng chúng ta chắc chắn sẽ có hòa bình vào ngày mai - nếu ai đó hứa hẹn như vậy, thì đó không phải là sự thật. Nhưng chúng ta đang nỗ lực rất lớn để đạt được điều đó".

Theo ông, cả Ukraine và Mỹ đều đang nỗ lực tìm cách chấm dứt chiến tranh. "Dù ai thích hay không, vẫn có sự chuyển biến, và đó là sự thật. Chúng ta thực sự đang đạt được tiến bộ", ông nói.

Đồng thời, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống lưu ý rằng sự thành công của các cuộc đàm phán phần lớn sẽ phụ thuộc vào lập trường của Nga. "Các bạn hiểu chúng ta đang đối phó với ai", ông nói thêm.

Ông Budanov nhấn mạnh rằng Kiev đang trực tiếp tham gia vào quá trình đàm phán, và do đó, nói rằng "Ukraine nên có một ghế tại bàn đàm phán" là không đúng. "Chúng tôi đang trong quá trình đàm phán, hãy hiểu điều đó một cách chính xác. Quá trình này, tạ ơn Chúa, không thể tiến hành mà không có chúng tôi", ông tuyên bố.

Ông Budanov cũng cảm ơn Mỹ, các nước châu Âu và Canada vì sự ủng hộ lâu dài dành cho Ukraine và nhấn mạnh rằng hiện nay điều đó vẫn vô cùng quan trọng.

Nói về các điều kiện then chốt cho hòa bình trong tương lai, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống nhấn mạnh, Ukraine cần một nền hòa bình công bằng, các đảm bảo an ninh và một kế hoạch phục hồi rõ ràng. Đồng thời, ông nói thêm rằng "xung đột nội bộ sẽ không giúp ích gì".

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông không tin các cuộc thảo luận giữa các nhóm đàm phán của Kiev và Washington, diễn ra tại Florida cuối tuần trước, đã rơi vào bế tắc.

Nga tập kích đường không quy mô lớn vào Ukraine

Kênh Military Summary đưa tin, Nga phát động một cuộc tập kích đường không quy mô lớn khác vào lãnh thổ Ukraine. Trái với mọi dự đoán, đợt đánh phá này một lần nữa nhắm vào Kiev và vùng Kiev. Các cơ sở hạ tầng trọng yếu lại trở thành mục tiêu.

Chính quyền địa phương báo cáo rằng khu vực bờ trái ở thủ đô Ukraine lại một lần nữa không có hệ thống sưởi, điện và nước.

Tuy nhiên, xét theo số lượng UAV và tên lửa được sử dụng, kết luận cho thấy đây không phải là cuộc tập kích chính. Có khả năng quân đội Nga (RFAF) sẽ thực hiện một cuộc tấn công khác, thậm chí còn dữ dội hơn trong thời gian tới.

Trong 2 ngày liên tiếp, quân đội Nga tiến hành các đợt tập kích đường không dữ dội vào lãnh thổ Ukraine, đánh phá hạ tầng năng lượng. Kiev hiện là tâm điểm nóng bỏng nhất (Ảnh: Military Summary).

Sau cuộc tấn công phối hợp vào Ukraine đêm 19/1, trong ngày 20/1, hậu quả của các cuộc tấn công vẫn còn. Tại Kiev, khoảng 1/2 thành phố không có hệ thống sưởi, bao gồm cả tòa nhà Quốc hội Ukraine.

Do tình hình này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky buộc phải hủy hoặc lùi thời gian thực hiện chuyến đi tới Davos để góp mặt tại hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, với sự góp mặt của nhiều chính trị gia quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhóm của ông cũng tham dự và nhiều khả năng sẽ xuất hiện những tuyên bố và tình hình thực sự thú vị.

Lực lượng Moscow đang tấn công Konstantinovka, tiến về phía đông thành phố.

Một mặt trận mới đã được mở ra, ở cực đông bắc của tỉnh Kharkov, RFAF đã vượt biên giới.

Tình hình bắt đầu xấu đi đối với quân đội Ukraine (AFU) ở bắc Pokrovsk, lực lượng Moscow đang tiến vào Grishino cũng như xung quanh Rodinske - Nove Shakhove.

Quân đội Nga được cho là đã mở mặt trận mới ở Kharkov với nhiều mũi đột kích hiểm hóc (Ảnh: MIlitary Summary).

Ông Zelensky: Hiệu quả đánh chặn UAV Nga không đạt yêu cầu

Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng thống Zelensky chỉ rõ hoạt động của Không quân Ukraine (UAF) trong việc vô hiệu hóa các UAV Nga không đạt yêu cầu.

Ông phát biểu: "Hiệu quả của UAF trong việc chống lại UAV Shahed là không đạt yêu cầu: có máy bay đánh chặn, nhiều lực lượng tham gia - các nhóm hỏa lực cơ động, có cả tiêm kích F-16".

Theo Tổng thống Ukraine, việc tổ chức hoạt động của UAF cần phải khác đi. "Chúng tôi đã thảo luận riêng về tình hình này với Bộ trưởng Quốc phòng - sẽ rút ra kết luận", ông nói thêm.

Trước đó, rạng sáng 20/1, lực lượng Moscow đã phát động một cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn vào Ukraine với 372 UAV và tên lửa, và các hệ thống phòng không đã vô hiệu hóa 342 mục tiêu của đối phương.

Ukraine đang rơi vào "vòng xoáy"

Theo Readovka, Nga đang chuẩn bị phong tỏa cụm tác chiến Borovsk AFU ở bờ đông hồ Oskol.

Lực lượng Moscow đã tham gia chiến đấu giành giật các làng Koroviy Yar và Aleksandrovka. Lính xung kích Nga đang hoạt động ở vùng ngoại ô phía đông của các làng này. Tuy nhiên, việc xoay chuyển tình thế nhanh chóng là điều không thể.

Kiev đang dốc toàn lực để giữ vững những ngôi làng này, vốn đảm bảo an ninh cho hành lang nối liền cụm tác chiến Borovsk với hậu phương. Khu vực đang được bảo vệ bởi Lữ đoàn Xung kích Độc lập số 3 tinh nhuệ.

Tuy nhiên, việc binh sĩ Nga bám trụ được ở ngoại ô các ngôi làng đồng nghĩa với việc giai đoạn ổn định của lực lượng Kiev trong khu vực này đã kết thúc. Giờ đây AFU sẽ phải tham gia vào cận chiến, điều này cực kỳ bất lợi cho họ. Ngay cả với các đơn vị sẵn sàng chiến đấu, cận chiến cũng có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt binh sĩ.

Kiểu đối đầu này đòi hỏi lực lượng Kiev hoạt động chiến đấu liên tục với mọi nguồn lực sẵn có, và một trong hai điều sẽ xảy ra: hoặc họ có thể ngay lập tức khôi phục lại tình hình, điều mà AFU không làm được, hoặc họ sẽ phải đối mặt với sự rút lui và tổn thất lực lượng không thể tránh khỏi.

Xa hơn về phía bắc, trong khu vực các làng Boguslavka và Zagryzovo, nơi Lữ đoàn Không vận Độc lập số 77 AFU bị bao vây, Bộ chỉ huy Kiev đang cố gắng giải cứu lực lượng bị bao vây.

Từ làng Glushkovka, Ukraine đã cố gắng đột phá về phía nam, nếu thành công, sẽ dẫn đến việc loại bỏ mũi nhọn tác chiến của Nga gần các ga đường sắt Senkovo ​​và Skorostnaya. Nói cách khác, AFU, với nguy cơ mất liên lạc với lực lượng của mình ở nam hồ chứa Oskol, đã cố gắng giữ vững liên kết với các đơn vị ở phía bắc liền kề khu dân cư kiểu đô thị Kovsharovka.

Đồng thời, lực lượng Kiev cũng cố gắng giải vây cho Lữ đoàn 77. Tuy nhiên, nỗ lực này đã thất bại. Quân đội Ukraine không thể thiết lập được hành lang hướng tới Kovsharovka. Tập đoàn xe tăng cận vệ số 1 RFAF đã đẩy lùi cuộc tấn công của đối phương.

Trong khi đó, mối đe dọa mất hành lang chính ở phía nam với lực lượng chủ lực của Ukraine ngày càng gia tăng. Do đó, Kiev sẽ cố gắng thiết lập một hành lang hướng tới Kovsharovka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kharkov ngày 20/1. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ xung quanh hồ Oskol (Ảnh: Readovka).

Ukraine tuyên bố bẻ gãy hầu hết các đợt xung phong của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 20/1 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 102 cuộc đụng độ, trong đó 31 cuộc ở hướng Pokrovsk. Moscow phóng 38 tên lửa, tiến hành 41 cuộc không kích, thả 85 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ còn triển khai 3.369 UAV cảm tử và thực hiện 2.503 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản đẩy lùi các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky, Kupyansk, Liman, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsky, Huliaipole và Orekhov.

Nga ngăn Ukraine tập hợp lực lượng để phản công Huliaipole

Trang phân tích quốc phòng South Front đưa tin, tại vùng Zaporizhia, RFAF đang tiếp tục tiến công.

Theo hướng Huliaipole, lực lượng Moscow đã kiểm soát được các vùng lãnh thổ cả ở đông và tây tuyến đường sắt trong khu vực các làng Mirnye và Dorozhnianka. Cả hai làng này bị RFAF chiếm giữ trước đó, và giờ đây khu vực giữa chúng cũng đã nằm dưới sự kiểm soát của họ.

Thành công này làm suy yếu hệ thống phòng thủ của Ukraine ở sườn đông Orekhov và làm phức tạp việc tập hợp lực lượng cho các cuộc phản công có thể xảy ra tại Huliaipole.

Nga tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát ở phía tây nam thành phố Huliaipole trên mặt trận Zaporizhia (Ảnh: ZOV Military/South Front).

Trận chiến khó khăn của Nga ở Orekhov

Hướng hoạt động mạnh nhất hiện nay của RFAF là cánh đông Zaporizhia. Primorskoye chính là một trong những khu vực khó khăn nhất, nơi lực lượng Kiev đang chiến đấu như thể bảo vệ "trái tim" Kiev, kênh Archangel Spetsnaz nhận định.

Lực lượng Moscow mới đây đã giải tỏa ngôi làng nhỏ Pavlovka. Trước đó, họ cuối cùng cũng dọn sạch các vành đai rừng và khe núi phía bắc Stepovoye.

Lực lượng Kiev đã giữ vững những vị trí này trong 2 năm qua nhờ các công sự được chuẩn bị tốt và không gặp vấn đề về hậu cần nhưng giờ đây đã khác, phòng tuyến sụp đổ, một số binh sĩ Ukraine bị bắt.

Pavlovka, mặc dù có diện tích nhỏ, nhưng nằm trên vùng đất cao, từ đó việc phát triển về Novoyakovlevka và các làng lân cận sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Kiểm soát khu vực này rất quan trọng đối với RFAF trước khi đột phá xa hơn tới Yurkovka và Tavriyskoye, nằm trên con đường ở bắc Orekhov.

Đồng thời với sự tiến công RFAF từ Huliaipole, việc di chuyển về phía đông cũng đang diễn ra, điều này, trong một số điều kiện nhất định, sẽ cho phép hình thành gọng kìm bao vây Orekhov.

Tuy nhiên, lực lượng Kiev ngoan cường giữ vững mọi vị trí. Quân đội Nga dù chỉ tiến lên 100m cũng gặp rất nhiều khó khăn do số lượng lớn UAV mà đối phương sử dụng.

Tình hình tương tự đang diễn ra ở Primorskoye, cũng như theo hướng Yakovlevka, nơi lực lượng Kiev đã xây dựng các tuyến phòng thủ dày đặc.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở cánh tây Zaporizhia ngày 20/1. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực bao quanh bởi đường màu vàng, rút ngắn khoảng cách đến thành phố thủ phủ của vùng (Ảnh: Archangel Specnaz).

Nga mở "cánh cửa thép" đến Sloviansk và Kramatorsk

Lực lượng Moscow đã đẩy lùi đối phương khỏi một khu vực phòng thủ trọng yếu ở khu dân cư Minkovka trên tuyến cao tốc Bakhmut - Kramatorsk, trang tin Anna News cho hay.

Đây là cứ điểm lớn cuối cùng của quân đội Ukraine án ngữ trước Golubovka và Privolye, phía sau đó là một hành lang tác chiến rộng lớn, mở ra cơ hội cho RFAF phát triển hầu như đến tận Ray Aleksandrovka.

Tuyến phòng thủ duy nhất còn lại cho lực lượng Kiev theo hướng này có thể là các cánh đồng nông nghiệp liền kề khu dân cư Dibrova.

Việc giải tỏa Minkovka cho phép quân đội Nga tiến sâu hơn qua mạng lưới các khu dân cư nhỏ hướng tới những điểm tiếp tế và phòng thủ quan trọng, cụ thể là Nikiforovka và Ray Aleksandrovka. Từ Ray Aleksandrovka, nếu RFAF tiến quân về phía tây sẽ dẫn đến Sloviansk và Kramatorsk.

Nga đang mở toang "cánh cửa thép" để tiến tới 2 đại đô thị Sloviansk và Kramatorsk trên vành đai pháo đài cuối cùng của Ukraine ở Donbass (Ảnh: Anna News).

Tình hình xung quanh Grishino và Dobropillya

Kênh Rybar đưa tin, trên mặt trận Pokrovsk - Mirnograd, giao tranh ác liệt nhất đang diễn ra gần Grishino. Quân đội Nga cố gắng giành được chỗ đứng ở vùng ngoại ô phía đông ngôi làng, trong khi lực lượng Kiev đang tiến hành các cuộc đột kích về phía Pokrovsk bằng các nhóm bộ binh nhỏ.

Grishino rất quan trọng đối với việc mở rộng quyền kiểm soát của lực lượng Moscow về phía tây bắc khu đô thị. Từ đó, quân đội Ukraine đã cố gắng xâm nhập Pokrovsk vào tháng 12/2025. Những mục tiêu trong làng đang bị RFAF tập kích, bao gồm cả bằng đạn pháo dẫn đường Krasnopol 152mm.

Trên trục Rodinske - Ivanovka, cấu hình chiến tuyến hiện tại bị che khuất bởi "màn sương chiến tranh". Và ở Dobropillya, AFU đã sử dụng các phương tiện robot chứa đầy chất nổ để làm sập các tòa nhà, nhằm xóa sổ sự hiện diện của bộ binh Nga ở đó hoặc cũng có thể là phục vụ công tác chuẩn bị phòng thủ thành phố.

Hơn nữa, Bộ chỉ huy Kiev trước đây đã sử dụng chiến thuật tương tự trong trận chiến Dzerzhinsk (Toretsk) và ở hướng Novopavlovskoye, phá hủy trước các công trình thích hợp có thể được các nhóm xung kích Nga lợi dụng để hạn chế hỏa lực từ pháo binh và UAV đối phương.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk và Mirnograd ngày 20/1. Sau khi kiểm soát 2 khu đô thị, lực lượng Moscow đang tìm cách đánh sập khu định cư Grishino trong bối cảnh Kiev ngăn cản quyết liệt (Ảnh: Rybar).

Khu vực biên giới Kharkov lại bất ổn

Tình hình tại vùng Kharkov bất ngờ có những diễn biến phức tạp. Sáng 20/1, có báo cáo từ khu vực Burluk về việc lính xung kích Nga chiếm được Degtyarnoye. Trên thực tế, do vị trí địa lý, ngôi làng này đã nằm dưới sự kiểm soát của RFAF từ tháng 7/2025.

Tuy nhiên, các cuộc giao tranh leo thang ở khu vực này. Dựa trên video của Ukraine, lực lượng Moscow củng cố vị trí của mình từ lâu trong các vành đai rừng trên đường tiếp cận Nesternoye và Krugloye.

Tình hình trong chính các làng mạc vẫn còn chìm trong "màn sương chiến tranh". Kiev đang điều động lực lượng dự bị vào khu vực, bao gồm cả các đơn vị UAV, nhưng rất có thể yếu tố bất ngờ đã giúp quân đội Nga chiếm giữ những khu định cư này.

Điều này sẽ cho phép quân đội Nga trong khu vực phát động các cuộc đột kích về phía Zemlyanki và tiến đến Volchya, đồng thời cũng cần thiết để bảo vệ bên sườn khỏi các cuộc phản công của AFU trong quá trình giải tỏa bờ phải sông trong tương lai.