Chiến sự Ukraine vẫn tiếp diễn ác liệt mà chưa thấy "ánh sáng cuối đường hầm" (Ảnh minh họa: Skynews).

Ukraine thảo luận với đồng minh về đảm bảo an ninh

Kyiv Independent đưa tin, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Syrsky cho biết hôm 18/1 rằng "Liên minh các nước sẵn sàng" đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến ở cấp tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang để thảo luận về việc đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky lập luận rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải được hỗ trợ bởi những đảm bảo an ninh ràng buộc, cảnh báo, nếu không có chúng, Nga có thể tiếp tục hành động gây hấn chống lại Ukraine.

Ông Syrsky nhận định Nga chưa cho thấy sự sẵn sàng chấm dứt chiến tranh, khi họ liên tiếp tập kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong thời tiết mùa đông khắc nghiệt.

Các đợt đánh phá đã làm gián đoạn nguồn cung cấp nhiệt và điện trên toàn quốc, khiến Tổng thống Ukraine phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng.

"Tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hơn nữa áp lực trừng phạt đối với Moscow để chi phí chiến tranh (của Nga) trở nên quá lớn", ông Syrsky nói, đồng thời cho biết thêm, các đồng minh cũng phải tăng cường hợp tác để thúc đẩy năng lực công nghiệp quốc phòng và năng lực quân sự trên khắp châu Âu.

Cuộc thảo luận cũng tập trung vào việc duy trì viện trợ quân sự cho Ukraine, điều mà ông Syrsky mô tả là thiết yếu để duy trì hiệu quả chiến đấu và gây ra "tổn thất đáng kể" cho lực lượng Moscow.

Tình báo Ukraine dự đoán Nga sẽ hành động "mạnh tay"

Kênh Military Summary đưa tin, tình hình cung cấp điện, nước và sưởi ấm ở Ukraine đang trở nên "thảm khốc". Tình báo Ukraine cho biết quân đội Nga (RFAF) có thể tấn công bằng UAV vào loạt trạm biến áp kết nối với những nhà máy điện hạt nhân. Một số chuyên gia nhận định rằng tính toàn vẹn của cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này sẽ bị phá hủy vào cuối mùa đông.

Sau những cuộc tấn công ở đông - nam Mala Tokmachka, lực lượng Moscow đang cố gắng chiếm thị trấn từ hướng tây, tập trung tập trung vào các cánh đồng ngăn cách vị trí giữa hai bên ở Orekhov.

Theo hướng Konstantinovka, bước tiến trong chiến dịch đột kích của RFAF ở phía nam thành phố những ngày gần đây đã được xác nhận. Bộ binh Nga đang có mặt tại một số khu rừng gần Illinivka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 18/1. Moscow đang gia tăng sức ép, Kiev gồng mình chống đỡ (Ảnh: Military Summary).

Ukraine phản công Kupyansk, đạt tiến bộ mới ở 3 khu vực

Kênh AMK Mapping đưa tin, theo hướng Kupyansk, lực lượng Kiev tiếp tục phản công và đã đạt được những tiến bộ mới ở 3 khu vực khác nhau với tổng diện tích 7,68km².

Ở đông nam, AFU giành lại chuỗi chiến hào tại cầu vượt đường cao tốc bị phá hủy ở phía tây nam Stepova Novosilka, cũng như những cứ điểm khác dọc theo cao tốc về phía đông nam.

Ở tây bắc, binh sĩ Ukraine đã quét sạch phần phía nam Podoly khỏi lực lượng trinh sát - đặc nhiệm Nga và đẩy lùi đối phương khỏi phần phía đông ngôi làng.

Các hoạt động dọn dẹp cũng tiếp tục ở trung tâm Kupyansk, với việc lực lượng Kiev thiết lập quyền kiểm soát trung tâm việc làm thành phố và một số doanh nghiệp khác ở phía tây cao tốc. Các cuộc phản công của AFU cũng đang được tiến hành ở khu vực Radkivka, phía tây bắc Kupyansk.

Quân đội Ukraine tiếp tục phản công ở Kupyansk, giành thêm những tiến bộ mới theo những mũi tên xanh (Ảnh: AMK Mapping).

Nga đang đe dọa hệ thống phòng thủ Ukraine ở Liman

Theo kênh Readovka, kỳ nghỉ năm mới không làm gián đoạn hoạt động của quân đội Nga tại khu vực tác chiến đặc biệt.

Trong tuần qua, lực lượng Moscow đã đạt được những thành công đáng kể trên nhiều mặt trận. Theo hướng Liman (Lyman), việc chiếm giữ Svyatogorsk đã bắt đầu, và bước đột phá tại Drobyshevo được mở rộng.

Trên mặt trận Dobropollya, cuộc đột phá được RFAF nối lại sau một thời gian tạm dừng vào tháng 8, với việc lính xung kích Nga xâm nhập Belitskoye. Tại khu vực Zaporizhia, họ đã giải tỏa Primorskoye và cắt đứt tuyến đường hậu cần chính của khu vực phòng thủ Orekhov.

Bộ chỉ huy Kiev buộc phải chia lực lượng giữa các mặt trận, bảo vệ những khu vực phòng thủ riêng lẻ nơi họ không thể duy trì một chiến tuyến liên tục.

Hai vấn đề lớn đối với Ukraine ở Liman

Các đơn vị tiên phong RFAF đã tiến đến vùng ngoại ô phía bắc Svyatogorsk, một thành phố nằm trên khúc quanh của sông Seversky Donets. Quân đội Ukraine (AFU) thực sự từ bỏ mọi nỗ lực phòng thủ lâu dài tại khu vực này, họ ngừng kháng cự gần làng Yarovaya, nơi từng đảm bảo sự ổn định cho tuyến phòng thủ trên những tuyến đường tiếp cận thành phố.

Việc Nga tiến vào Svyatogorsk cho thấy 2 vấn đề nghiêm trọng đối với AFU: thiếu lực lượng để giữ khu vực rừng liền kề và sự vô ích của việc phòng thủ khúc quanh sông khi có thể rút lui sang bờ phải.

Việc rút lui vượt qua sông Seversky Donets mang lại cho lực lượng Kiev sự đảm bảo tạm thời về ổn định dọc theo rào cản nước và đồng thời giải phóng lực lượng để tái triển khai đến những khu vực khác. Tuy nhiên, họ vẫn chưa hoàn toàn bỏ rơi Svyatogorsk mà sẽ tiếp tục giữ vững để bảo vệ những điểm vượt sông.

Hầu hết cầu đường bộ đã bị phá hủy, vì vậy AFU xây dựng một số tuyến đường thay thế. Một trong số đó nối liền thành phố với tu viện Svyatogorsk Lavra ở bờ bên kia, trong khi cây cầu thứ hai nằm ở phía đông thành phố.

Việc rút lui có hệ thống, theo từng giai đoạn qua sông là một quá trình chậm chạp, vì vậy giao tranh đô thị với lực lượng Kiev, bao gồm cả lực lượng đồn trú Svyatogorsk và hậu phương của toàn bộ nhóm binh sĩ Ukraine rút lui từ khúc quanh, là điều không thể tránh khỏi đối với RFAF.

Thánh địa Chính thống giáo, tu viện Svyatogorsk Lavra, nằm ngay trên tuyến tiếp xúc dọc theo sông Seversky Donets và rất có thể lực lượng Kiev sẽ không bỏ qua tu viện, biến nó thành một tuyến phòng thủ. Đây là một cụm công trình kiên cố trên một ngọn đồi: AFU khó có thể bỏ qua những lợi thế chiến thuật mà khu vực này mang lại.

Tại thành phố Liman, RFAF đã chọc thủng phòng tuyến của đối phương, chạy từ bờ đông sông Seversky Donets gần làng Prishib qua Drobyshevo. Việc đột phá tại Drobyshevo chỉ là vấn đề thời gian, và hiện Nga đã tiến vào khu rừng Svyatye Gory rộng lớn bao quanh Liman.

Bộ chỉ huy Kiev giờ đây sẽ phải phân tán thêm lực lượng đồn trú để tạo thành đội hình phòng thủ trên chiến trường mở rộng. Đoạn "thắt cổ chai" giữa sông Seversky Donets và Drobyshevo, dài chưa đến 3km, dễ phòng thủ hơn nhiều so với việc chống lại đối phương hoạt động trong khu vực rừng rậm.

Quân đội Nga có mọi cơ hội thành công trong việc tiến xuyên qua rừng rậm về phía phòng tuyến đối phương ở Liman. Tình hình của AFU gần làng Dibrova thực sự rất tồi tệ.

Lực lượng Kiev khó có thể ngăn chặn được sự tiến công của lính xung kích Nga xuyên qua các khu rừng từ Drobyshevo, đặc biệt nếu RFAF đồng thời phát động một cuộc tấn công ở cả 2 khu vực.

Quân đội Ukraine phải đưa ra quyết định đúng đắn duy nhất trong tình huống này: ngay lập tức rút về bên kia Seversky Donets và từ bỏ mọi ý định giữ thành phố. Nếu chậm trễ trong việc rút lui, các đơn vị AFU có thể thiệt hại nặng thậm chí bị xóa sổ là điều không thể tránh khỏi.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 18/1. Lực lượng Moscow có bước đột phá lớn, áp sát thành phố từ phía nam (Ảnh: Readovka).

Nga nối lại chiến dịch Dobropillya

RFAF đã nối lại cuộc tấn công theo hướng Dobropillya, vốn bị gián đoạn vào tháng 8/2025 do sự bùng phát đợt phản công của AFU và việc Nga tập trung vào việc đánh sập tuyến phòng thủ Pokrovsk - Mirnograd sau đó.

Các đơn vị Moscow đột phá vào Belitske, trong khi lính xung kích Nga tiếp tục phát triển tới Novy Donbas, phần phía đông của làng này đã bị Ukraine bỏ lại.

Tình hình nói trên là kết quả của hai yếu tố. Đầu tiên là việc hoàn tất thành công chiến dịch phá hủy vùng phòng thủ lớn của AFU ở Pokrovsk và Mirnograd. Thứ hai là, sau thất bại trong vòng vây Mirnograd, Bộ chỉ huy Kiev đã rút lực lượng xung kích và phân tán họ theo nhiều hướng khác nhau, đặc biệt là gần Kupyansk.

Do đó, khu vực xung quanh Dobropillia đã chuyển từ ưu tiên hàng đầu của Kiev thành thứ yếu, và Ukraine buộc phải sử dụng hệ thống phòng thủ gồm những khu vực được củng cố riêng lẻ.

Bản chất của hệ thống phòng thủ của Ukraine cần được đặc biệt chú ý. Thị trấn Belitske là một khu dân cư nhỏ với nhiều tòa nhà chung cư, AFU có thể và có lẽ sẽ giữ được nó. Về phía bắc là bãi thải và mỏ Belitska với cụm làng mạc liền kề. Như vậy, Belitske là trung tâm, nhưng không phải là duy nhất, của khu vực phòng thủ bao phủ Dobropillia từ phía nam.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropillya ngày 18/1. Lực lượng Moscow đột phá theo các mũi tên trắng, Kiev ngăn chặn quyết liệt theo những mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Đồng quan điểm với Readovka, kênh AMK Mapping xác nhận, theo hướng Dobropillya, lực lượng Moscow đã đạt được những tiến bộ đáng kể ở 2 khu vực khác nhau với tổng diện tích 2,01km², trong khi tiếp tục xâm nhập sâu vào "vùng xám".

Ở tây nam, binh sĩ Nga giành quyền kiểm soát hoàn toàn Ivanivka. Từ đó, họ tiếp tục xâm nhập về phía tây theo hướng Novyi Donbas. Trước đó, cuộc đột kích vào Novyi Donbas được thực hiện dọc theo tuyến đường sắt từ Dorozhnje. Bên cạnh đó, giao tranh tiếp tục diễn ra ở phía tây và trung tâm Nove Shakhove, với việc cả hai bên cùng hoạt động tích cực.

Ở đông bắc, RFAF tiếp tục xâm nhập sâu vào "vùng xám". Sự kháng cự chính của Ukraine ở đây chủ yếu dựa vào UAV FPV, ngăn chặn hoạt động di chuyển trong lãnh thổ do Moscow kiểm soát cũng như ở "vùng xám". Quân đội Nga tiếp tục xâm nhập vào khu nhà nghỉ mùa đông bắc Nove Shakhove và áp sát những lối tiếp cận Kucheriv Yar.

Ở phía đông, lực lượng Moscow đã chiếm được các vị trí trong các khu rừng trồng ngay bên ngoài Toretske và tiến vào công sự lớn. Từ đó, họ tiến vào phía nam ngôi làng và đột kích các con phố trung tâm.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropillya ngày 18/1. Cả hai bên hoạt động tích cực, trong đó lực lượng Moscow có lợi thế hơn đôi chút (Ảnh: AMK Mapping).

Zaporizhia rung lắc mạnh

Sư đoàn đổ bộ đường không cận vệ số 7 RFAF đạt được thành công đáng kể ở 2 khu vực thuộc vùng Zaporizhia. Ở phía đông, họ đẩy lùi đối phương khỏi Primorskoye và đang tiến dọc theo bờ sông Konka, hướng tới Kamyshevakha, nơi chạy qua tuyến đường hậu cần chính của vùng phòng thủ Orekhov.

Thành công này sẽ mở rộng đáng kể tầm với hậu cần của Ukraine, một tuyến đường thay thế sẽ phải đi qua 25km từ Huliaipole, nơi các đơn vị điều khiển UAV Nga đã chờ sẵn.

Phía đông bắc Orekhov, lính dù Nga đã thành công trong việc đánh sập hệ thống phòng thủ của AFU tại một khu dân cư nhỏ ở vùng nông thôn. Sau khi chiếm được Lukyanovskoye, họ chiếm Novoyakovlevka, đặt trung tâm khu vực phòng thủ dưới sự kiểm soát của mình.

Hơn nữa, Sư đoàn 7 đã chiếm giữ một vị trí trọng yếu, nhà máy khai thác và chế biến Tavrichesky (GPP) với hệ thống hầm ngầm rộng lớn. Cơ sở hạ tầng ngầm của khu công nghiệp này có thể chịu được các cuộc không kích, nhưng mối đe dọa bị bao vây đã buộc Kiev phải bỏ tuyến phòng thủ.

Việc giành được khu vực Tavrichesky GPP có ý nghĩa tương đương với việc chiếm thành công một pháo đài nhỏ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở cánh tây Zaporizhia ngày 18/1. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ (Ảnh: Readovka).

Giao tranh ác liệt tại Konstantinovka

Lực lượng Moscow đạt được thành công đáng kể ở nam Konstantinovka. Họ đột phá vào các làng Berestok và Ilyinovka, thiết lập được một vị trí vững chắc ở ngoại ô. Khu vực này cực kỳ quan trọng và có thể còn quan trọng hơn cả bước đột phá vào trung tâm thành phố của Sư đoàn dù Cận vệ số 98 RFAF.

Bộ chỉ huy Kiev đã tập trung lực lượng đáng kể ở phía bắc để ngăn chặn bước đột phá theo hướng Alekseevo - Druzhkovka, nhưng tuyến phòng thủ ở phía nam yếu hơn. Họ coi chuỗi các làng Dolgaya Balka, Stepanovka, Ilyinovka và Berestok, tạo thành một khu vực phòng thủ độc lập, là ổn định.

Tình hình đang diễn biến cho thấy rằng liên lạc giữa "bộ tứ nông thôn" này sẽ sớm bị gián đoạn. Khu vực phòng thủ sẽ bị chia cắt sau khi Ukraine bỏ rơi Ilyinovka, và các làng còn lại ở phía tây sẽ trở thành "những chiếc vali không tay cầm".

Việc phá hủy khu vực phòng thủ này mở ra cho RFAF triển vọng tiếp cận sườn nam cụm cứ điểm tại Konstantinovka và các tuyến liên lạc của đối phương thông qua tiểu khu Novoselovka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 18/1. Lực lượng Moscow có bước đột phá lớn, áp sát thành phố từ phía nam - tây nam (Ảnh: Readovka).

Kênh AMK Mapping cho biết thêm thông tin về tình hình tại mặt trận này. Cụ thể, lực lượng Moscow tiếp tục cuộc tấn công và đã đạt được những tiến bộ mới ở phía nam Konstantinovka với tổng diện tích 6,10km².

Ở phía tây, sau khi giải tỏa khu vực phía nam cao tốc, RFAF bắt đầu tiến về phía bắc, chiếm thêm các vành đai rừng và xâm nhập một số khu nhà ở phía đông nam Stepanivka.

Về phía đông, Nga tiến về đông bắc dọc theo cao tốc hướng tới Berestok, chiếm giữ vị trí trong các hàng cây chắn gió. Một số nhóm xung kích khác đã hoàn thành việc chiếm giữ các khu rừng phía bắc hồ chứa Kleban-Bykske sau khi Ukraine rút lui và củng cố thêm vị trí rừng phía nam Berestok.

Một số binh sĩ Kiev vẫn bị mắc kẹt trong các hầm trú ẩn trong rừng phía bắc hồ chứa, và RFAF đang tiến hành các chiến dịch truy quét. Các cuộc tấn công cũng đang được thực hiện ở phía bắc theo hướng Konstantinovka, cũng như qua những cánh đồng ở tây Ivanopillya.

Ở đông bắc, lực lượng Moscow tiếp tục tấn công trong khu vực Ga tàu Konstantinovka và trên những tuyến phố đông nam, nhưng đang gặp khó khăn về hậu cần do các "tọa độ lửa" được tạo nên bởi UAV FPV của Ukraine.

Quân đội Nga cũng đang thâm nhập theo từng nhóm nhỏ dọc theo cao tốc từ Stupochky, với một số binh sĩ tiến xa đến tận phía đông thành phố.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 18/1. Moscow đột phá thần tốc, hình thành thế bao vây thành phố (Ảnh: AMK Mapping).

Kênh Rybar cho hay, bất chấp các cuộc phản công của đối phương, lực lượng Moscow đang mở rộng vùng kiểm soát trên các tuyến đường tiếp cận Konstantinovka.

Cách đây một thời gian, lính xung kích Nga đã tiếp cận một cứ điểm lớn gần đồn cảnh sát giao thông, nhưng không thể hoàn toàn đánh bật AFU khỏi đó. Giờ đây, xuất hiện bằng chứng cho thấy RFAF đang tiến xa hơn về phía đông bắc, cho thấy họ đã thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn cả vị trí này và một phần khu vực rừng lân cận.

Điều này sẽ cho phép họ tiếp tục phát triển về ngoại ô Ilyinovka, việc giải tỏa khu vực này là cần thiết để đạt được vị trí thuận lợi cho cuộc tấn công tiếp theo vào Konstantinovka từ hướng tây. Binh sĩ Nga cũng đang tiến về các cứ điểm của đối phương gần vị trí cũ của tiểu đoàn tên lửa phòng không Ukraine.

Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở phía đông thành phố. Việc dọn sạch các vành đai rừng gần Predtechino cho phép RFAF triển khai thêm nhiều nhóm xung kích vào vùng đô thị lõi. Bộ binh Nga đang dần tập trung ở các khu vực dân cư và tiến về trung tâm.

Nhìn chung, tình hình ở khu vực trung tâm mặt trận tiếp tục có lợi cho Nga. Mặc dù Kiev có lực lượng dự bị gần Konstantinovka, nhưng RFAF vẫn đang dần hình thành vòng vây bán phần quanh thành phố. Với tình hình tiếp tế khó khăn cho Ukraine, nhiều khả năng giao tranh sẽ sớm leo thang.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 18/1. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Đường đến Grishino của Nga đầy chông gai

Trên hướng Pokrovsk - Mirnograd, Nga đang dần mở rộng vùng kiểm soát của họ trên các tuyến đường dẫn đến các thị trấn vừa giành được. Giao tranh ác liệt nhất đang diễn ra ở vùng lân cận Grishino, từ đó lực lượng Kiev đang cố gắng triển khai bộ binh đến ngoại ô Pokrovsk, theo kênh Rybar.

Gần đây, xuất hiện một số video xác nhận việc tập trung các đơn vị Nga trong đống đổ nát của khu phức hợp nông nghiệp "Invest". Họ đang tìm cách thiết lập quyền kiểm soát các công sự liền kề của Ukraine, điều này sẽ mở đường cho một cuộc tấn công vào Grishino từ phía đông.

Ngoài ra, tình hình tại trang trại trồng trọt "Druzhba" gần kề vẫn bị che khuất bởi "màn sương chiến tranh". Trước đó, AFU đã phát động nhiều cuộc phản công trong khu vực này.

Mặc dù các vị trí của lực lượng Kiev đã bị mắc kẹt trong một "tọa độ lửa" kể từ khi Nga kiểm soát khu vực nông nghiệp, nhưng họ vẫn duy trì khả năng tiếp tế cho các đơn vị của mình bằng UAV hạng nặng.

Trong bối cảnh giao tranh gần Grishino, tình hình ở các khu vực khác theo hướng này vẫn tương đối ổn định. AFU thường xuyên triển khai bộ binh vào các hầm ngầm ở ngoại ô Rodinske, nhưng không thể giành lại quyền kiểm soát thị trấn.

Tuy nhiên, dường như Ukraine không có ý định chiếm lại các vị trí đã mất. Chiến thuật điều động bộ binh "một chiều" một phần nhằm làm chậm quá trình củng cố vị trí của Nga tại những vị trí mới và giúp AFU có thời gian tổ chức phòng thủ trên các tuyến đường tiếp cận Dobropillia.