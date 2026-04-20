Xe tăng Nga ở Mariupol, Ukraine (Ảnh minh họa: Skynews).

Điểm bất thường trong đòn đáp trả của Ukraine

Kênh Military Summary đưa tin, rạng sáng 19/4, quân đội Nga (RFAF) phát động cuộc tập kích đường không ồ ạt khác vào lãnh thổ Ukraine bằng hàng trăm UAV. Điều bất ngờ là quân đội Ukraine (AFU) đã không thể đáp trả quy mô lớn. Bộ Quốc phòng Ukraine báo cáo rằng chỉ có 13 UAV được AFU sử dụng. Đây là con số thấp nhất trong nhiều tháng.

Trong khi đó, Nga đẩy mạnh hoạt động trên khắp các mặt trận ở Ukraine. Áp lực rất lớn đối với AFU đang được tạo ra chủ yếu dọc theo biên giới, cũng như theo hướng Sloviansk và Konstantinovka. Đồng thời, RFAF cũng giành thêm được nhiều diện tích lãnh thổ theo hướng Dobropillia.

Quân đội Nga được cho là đang tổng tấn công trên toàn bộ chiến tuyến, nhất là vùng biên giới Kharkov - Sumy. Lực lượng Ukraine vất vả đối phó và phải rút lui ở nhiều nơi (Ảnh: Military Summary).

Cháy lớn tại nhà máy lọc dầu Nga ở vùng Krasnodar Krai

UAV Ukraine được cho là đã đánh trúng nhà máy lọc dầu Tuapse ở vùng Krasnodar Krai phía Nam nước Nga trong cuộc tập kích vào rạng sáng 20/4, khi Kiev tiếp tục nỗ lực làm gián đoạn nguồn tài trợ chiến tranh của Moscow.

Ngọn lửa lớn được nhìn thấy bốc lên từ khu vực này trong bối cảnh có báo cáo rằng ít nhất hai bể chứa đang bốc cháy tại nhà máy lọc dầu.

Thống đốc vùng Krasnodar Krai, Veniamin Kondratyev, đã xác nhận cuộc tập kích "tại cảng biển Tuapse", mà không nêu rõ mục tiêu bị tấn công. Ông Kondratyev cũng tuyên bố rằng 1 người đã thiệt mạng và 1người khác bị thương trong vụ việc.

Kyiv Independent không thể ngay lập tức xác minh các báo cáo cũng như tuyên bố từ các quan chức Nga.

Quân đội Ukraine vẫn chưa bình luận về vụ việc và mức độ thiệt hại gây ra vẫn chưa rõ ràng.

Nhà máy lọc dầu Tuapse thuộc Tập đoàn Rosneft, là 1 trong 10 nhà máy lọc dầu lớn nhất ở Nga. Nhà máy này có khả năng lọc khoảng 12 triệu tấn dầu thô mỗi năm.

Hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Tuapse ở vùng Krasnodar Krai, miền Nam Nga, vào rạng sáng 20/4 (Ảnh: Telegram).

Áp lực gia tăng tại Liman

Theo kênh Readovka, các đơn vị Moscow đã tăng cường tập kích hỏa lực vào cứ điểm phòng thủ Ukraine gần Druzhkovka. Giao tranh cũng đang diễn ra trên các tuyến đường tiếp cận Rai-Aleksandrivka. Bom lượn hạng nặng FAB đang được Nga sử dụng tích cực chống lại các vị trí phòng thủ kiên cố của đối phương.

Trong khi đó, ở sườn phía bắc, quân đội Nga đã được phát hiện gần Veterinary và Krivaya Luka, gần tuyến Seversky Donets.

Khu vực này rất quan trọng để gia tăng áp lực lên vành đai phòng thủ phía bắc Sloviansk và tạo ra mối đe dọa bên sườn tại Rai-Aleksandrovka. Nhìn chung, RFAF đang liên tục làm suy yếu vành đai phòng thủ Ukraine thông qua các cuộc tập kích vào cơ sở hạ tầng tiếp tế và tạo tiền đề cho việc phá vỡ tuyến phòng thủ giữa Sloviansk, Kramatorsk và Druzhkovka.

Quân đội Nga gia tăng áp lực lên đối phương ở Liman (Ảnh: Readovka).

Ukraine "giương đông kích tây", bảo vệ Konstantinovka

Các đơn vị xung kích Nga đang hoạt động tại các quận trung tâm Konstantinovka. Đồng thời, áp lực lên vùng ngoại ô phía tây nam thành phố đang gia tăng. Tình hình xấu đi đối với nhóm đồn trú đã buộc Kiev phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp, Readovka nhận định.

Theo các nguồn tin thân cận với quân đội Nga, AFU đã triển khai quân tiếp viện ở phía bắc và đông bắc Konstantinovka. Một lực lượng từ Lữ đoàn cơ giới độc lập số 100 và Lữ đoàn xung kích độc lập số 5 đã được tập hợp để cố gắng tham chiến tại Chasov Yar.

Ukraine đang cố gắng tiến vào thành phố Chasov Yar qua khe núi Dneprovskoye, tập trung lực lượng tại các làng Podolskoye, Chervonoye và Nikolaevka. Mục tiêu của họ rất rõ ràng: tham chiến giành các khu phố bằng mọi giá và buộc lực lượng Moscow phải giảm áp lực lên Konstantinovka.

Tuy nhiên, kế hoạch này cho đến nay vẫn chưa đạt được bất kỳ kết quả nào. Các nguồn tin ủng hộ Kiev im lặng về tình hình tại khu vực giao tranh, điều này thường cho thấy tổn thất không tương xứng với kết quả đạt được. Quân đội Ukraine không thể củng cố vị trí ở ngoại ô thành phố. Điều tối đa mà họ có thể làm ở giai đoạn này là thể hiện dấu hiệu hoạt động và rút lui về vị trí ban đầu.

Quân đội Ukraine đang cố gắng đẩy lùi áp lực gần Konstantinovka bằng các cuộc đột kích vào Chasov Yar (Ảnh: Readovka).

Nga chọc thủng phòng tuyến, Ukraine rút lui nhiều nơi ở Sumy

Cụm tác chiến phía Bắc RFAF liên tiếp đạt được những kết quả đáng kể tại quận Sumy, kênh Readovka đưa tin.

Sau khi Ukraine từ bỏ Miropolye và Malaya Korchakivka, lực lượng Moscow đã có thể chọc thủng tuyến phòng thủ trọng yếu của đối phương ở phía bắc Sumy. Malaya Korchakivka trở thành bàn đạp cho một cuộc đột phá tiếp theo vào Korchakivka.

Việc kiểm soát ngôi làng cho phép các đơn vị xung kích Moscow tiến sâu vào các khu rừng liền kề, mở ra thêm nhiều cơ hội xóa sổ chuỗi làng lân cận. Đối phương, với lực lượng yếu hơn, chủ yếu dựa vào phòng thủ ở các khu dân cư. AFU chưa thiết lập được mạng lưới chiến hào dã chiến phát triển trong rừng, khiến những khu vực này dễ bị quân đội Nga khai thác.

Việc RFAF giành quyền kiểm soát ở Myropolye và làng Myropolske cũng ảnh hưởng đến vị trí Ukraine ở phía tây. AFU giờ đây phải duy trì một rào cản đáng kể trong tam giác gồm các làng Zapselye, Velyka Rybnitsa và Mala Rybnitsa. Vấn đề bảo vệ sườn phía đông của tuyến phòng thủ phía bắc Sumy trở nên cực kỳ cấp bách và có thể đẩy lực lượng Kiev vào một cuộc khủng hoảng tác chiến nghiêm trọng.

Các mũi xung kích Nga liên tiếp giành chiến thắng cục bộ, "vùng đệm an ninh" ở Sumy được mở rộng đáng kể (Ảnh: Readovka).

Cần lưu ý rằng Cụm tác chiến phía Bắc RFAF trải dài dọc toàn bộ khu vực biên giới - từ huyện Vovchansk thuộc tỉnh Kharkov đến huyện Hlukhiv thuộc tỉnh Sumy - với những khoảng trống ở các huyện Lyubotyn và Akhtyrka, nơi các nhóm trinh sát và đặc nhiệm từ cả hai phía hoạt động.

Chính từ những khu vực này mà các toán quân đột kích của Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài đã tập trung để xâm nhập tỉnh Belgorod trong giai đoạn 2023-2024. Trước những vấn đề ngày càng gia tăng ở phía bắc Sumy, Kiev có thể lại phải sử dụng các hành động bất đối xứng. Tuy nhiên, quân đội Nga đã chuẩn bị những "bất ngờ" ở các khu vực có nguy cơ bị đe dọa thuộc tỉnh Belgorod - sự yên tĩnh bề ngoài chỉ là đánh lừa.

Đà phản công ở Zaporizhia của Ukraine chững lại

RFAF bắt đầu loại bỏ vùng xám rộng lớn ở phía nam và đông Velikomikhailovka. Các đơn vị xung kích Nga đã tái chiếm Voskresenka và đang chuẩn bị đánh bật đối phương khỏi Alexandrograd. Điều này là cần thiết cho một cuộc đột nhập tiếp theo vào Yanvarske, dẫn đến việc tái chiếm các vị trí cũ của họ dọc theo sông Vovchya.

Xa hơn về phía tây, các hoạt động tấn công tích cực cũng đã bắt đầu chống lại các đơn vị Kiev ở thảo nguyên phía bắc tuyến Verbovoye - Kalinovske - Berezovoye. "Lực lượng dự bị" mà AFU đang cố gắng tập trung đang bị loại bỏ. Kế hoạch của Bộ chỉ huy Kiev sử dụng vùng xám để tập trung lực lượng xung kích đã bị phá vỡ.

Ukraine đang mất dần động lực ở ngã ba Dnipropetrovsk và Zaporizhia(Ảnh: Readovka).

Lực lượng Moscow đã chọn thời điểm này để xóa sổ "lực lượng dự bị" đối phương. Kiev đã gửi quân tiếp viện đến khu vực này trong hơn một tháng, trong khi hỏa lực Nga đã từng bước đẩy lùi các nhóm xung kích.

AFU không dừng lại, tiếp tục "đốt cháy" chính các đơn vị của mình, chỉ để ngăn chặn RFAF giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ. Kết quả là điều dễ đoán: hiệu quả chiến đấu đã giảm sút đáng kể. Lực lượng AFU suy yếu ở khu vực Pokrovskoye và Velikomikhailovka cũng gián tiếp cho thấy các lực lượng này đã phần nào trở thành nguồn cung cấp lực lượng cho hướng Konstantinovka.

Ukraine không thể xoay chuyển cục diện ở Burluk

Kênh Rybar đưa tin, quân đội Nga đang dần đẩy lùi đối phương khỏi khu vực lân cận Vovchanskie Khutory đã được giải tỏa và khỏi các vị trí ở các khu vực khác thuộc vùng biên giới Kharkov. Số lượng lớn UAV Ukraine đang cản trở bước tiến của RFAF, nhưng lực lượng Kiev không thể xoay chuyển cục diện trận chiến.

Các nhóm xung kích Moscow tiên phong đang giao tranh ở Pokalyanoe, việc giải tỏa khu định cư sẽ cho phép tạo ra đầu cầu vững chắc trên đoạn tả ngạn sông Vovcha này. Lực lượng Kiev đang phát động các cuộc phản công từ Karaichny, nhưng họ không thể giành lại các vị trí đã mất trước đó.

Từ khu vực phía đông, các đoạn phim mới đây cho thấy Cụm tác chiến phái Bắc RFAF hiện diện ở Okhrimovka. Các nhóm tiên phong đã đột phá được đến vùng ngoại ô phía nam ngôi làng, nhưng do các cuộc phản công thường xuyên của Ukraine, lực lượng Moscow cho đến nay vẫn chưa thể củng cố vị trí. Ngôi làng đang nằm trong "vùng xám", không bên nào kiểm soát rõ ràng.

Quân đội Nga đột kích quy mô lớn vào Kharkov, chiếm giữ thành công thêm nhiều vị trí, buộc lực lượng Ukraine phải rút lui (Ảnh: Rybar).

Trong khi đó, RFAF đang đẩy lùi đối phương khỏi các vị trí dọc theo toàn bộ Khu bảo tồn thiên nhiên Severodonetsky. Mặt trận đang dần tiến đến Bochkovo, điểm phòng thủ lớn cuối cùng của Ukraine ở bờ bắc sông. Các đơn vị UAV Nga đang săn lùng các nhóm tiếp tế, bắn hạ máy bay không người lái hạng nặng và phá hủy pháo binh địch, làm giảm hiệu quả chiến đấu của các đơn vị địch trong khu vực.

Rất có thể trong những tuần tới, địch sẽ mất quyền kiểm soát các vị trí gần khu bảo tồn thiên nhiên và buộc phải rút lui về phía bên kia sông Vovchya. Đồng thời, các đơn vị Nga sẽ tiếp tục phát triển cuộc xâm nhập ở khu vực biên giới vùng Kharkov, tìm cách kiểm soát toàn bộ lãnh thổ phía bắc con sông và xây dựng tuyến phòng thủ mới dọc theo đó.

Ukraine đang rút lui tại khu vực Dobropillia

Các đơn vị Moscow đang đột phá vào Grishino. Lực lượng Kiev đang dần rút lui về các vị trí phía tây khu định cư, thỉnh thoảng phản đòn để ngăn chặn đối phương xâm nhập phòng tuyến, theo kênh Rybar.

Việc chiếm đóng phần tây bắc Grishino và sở chỉ huy Utyatnik gần đó đã cho phép quân đội Nga bảo vệ các tuyến đường tiếp tế trong làng khỏi các cuộc phản công và tăng tần suất đột kích vào các vị trí Ukraine ở tả ngạn sông Grishinka. Kết quả là, lính xung kích đã gần như đẩy lùi hoàn toàn các đơn vị Kiev ra khỏi làng và giao tranh giành lấy dãy cứ điểm nằm xa hơn về phía tây.

Theo hình ảnh giám sát khách quan, các nhóm binh sĩ Nga riêng lẻ đã đến được các vành đai rừng gần hồ Polezhayevka và đang tiến xa hơn về phía tây bắc hướng tới Mirny. Điều này không chỉ đe dọa các tuyến đường tiếp tế của các đơn vị Kiev ở khu vực Vasylivka, mà còn cho phép lực lượng Moscow mở rộng vòng vây bao vây các vị trí đối phương dọc theo đường cao tốc M-30.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropillia, phía bắc Pokrovsk ngày 20/4. Moscow đột phá trên nhiều hướng, Kiev ra sức ngăn chặn (Ảnh: Rybar).

Xa hơn về phía bắc, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở khu vực Rodinske - Ivanovka. Cụm tác chiến Trung tâm RFAF đang cố gắng đẩy lùi lực lượng Kiev khỏi 2 khu mỏ. Quân đội Nga sẽ có thể sử dụng các tầng hầm để tập trung binh sĩ.

Kiev hiện tập trung vào việc kiềm chế quân đội Nga trên các tuyến tiếp cận với tuyến phòng thủ, nếu đạt được mục tiêu này, họ sẽ có thể sử dụng các chiến hào làm nơi ẩn nấp. Việc truy tìm và xóa sổ các kíp điều khiển UAV Ukraine đang trở thành ưu tiên hàng đầu trong cuộc đột phá của Nga.