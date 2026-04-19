Chiến sự Ukraine tiếp diễn ác liệt (Ảnh minh họa: Skynews).

Ông Zelensky nói Nga có thể mở mặt trận mới từ hướng Belarus

Military Summary đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Belarus, nước láng giềng phía Bắc, dường như đang chuẩn bị một đầu cầu cho quân đội Nga triển khai một cuộc tấn công tiềm tàng. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine không đưa ra bằng chứng nào, đồng thời cả Moscow và Minsk đều chưa lên tiếng về thông tin này.

Ông Zelensky bày tỏ sự không hài lòng vì ông sẽ phải điều động quân đội đến mặt trận phía Bắc hướng về Belarus vào thời điểm quân đội Nga (RFAF) đang tích cực tiến công dọc theo toàn bộ chiến tuyến.

Trong một diễn biến liên quan, châu Âu được cho là đã bắt đầu đưa người tị nạn Ukraine hồi hương. Đây được đánh giá là biện pháp cực đoan, nhưng Kiev và các đồng minh châu Âu gần như không có lựa chọn nào khác bởi trên thực địa, cỗ máy quân sự Nga tiếp tục làm suy yếu lực lượng dự bị của quân đội Ukraine (AFU).

Quân đội Nga được cho là đang tổng tấn công trên toàn bộ chiến tuyến, Ukraine ra sức đối phó (Ảnh: Military Summary).

Trong ngày 18/4, quân đội Nga thực hiện một loạt cuộc tấn công vào các trung tâm năng lượng ở các vùng Chernihiv và Dnipropetrovsk. Nhiều vụ nổ cũng xảy ra gần các cảng Odessa, kênh Rybar cho hay.

Ngược lại, Ukraine đã sử dụng UAV để tập kích các cơ sở dầu mỏ ở Crimea và cũng đánh phá một nhà máy ở Tikhoretsk. Một số cuộc tấn công bằng UAV cũng được ghi nhận ở các vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát ở Donetsk và Zaporizhia.

Tại khu vực Konstantinovka, RFAF đang cố gắng đánh bật đối phương khỏi Chasov Yar. Trong khi đó, lính xung kích Nga đang dần tiến vào các tòa nhà ở nội đô, tìm cách giành được chỗ đứng ở trung tâm thành phố.

Theo hướng Dobropillia, Cụm tác chiến Trung tâm RFAF đã giải tỏa phần tây bắc Grishino, trong khi vùng ngoại ô phía nam vẫn là "vùng xám". Binh sĩ Nga cũng thiết lập thành công quyền kiểm soát sở chỉ huy Utyatnik trên tuyến đường tiếp cận Novooleksandrivka liền kề.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropillia, phía bắc Pokrovsk ngày 18/4. Moscow đột phá trên nhiều hướng, Kiev ra sức ngăn chặn (Ảnh: Rybar).

UAV Ukraine tập kích cảng biển ở vùng Krasnodar Krai của Nga

Kyiv Independent đưa tin, UAV Ukraine đã đánh phá một cảng biển ở vùng Krasnodar Krai phía Nam nước Nga vào rạng sáng nay, 19/4.

Khói bốc lên từ một cảng ở Yeysk, Krasnodar Krai, sau khi nơi này bị tấn công, theo hãng thông tấn độc lập Astra của Nga.

Bộ Chỉ huy Tác chiến Krasnodar Krai tuyên bố rằng mảnh vỡ UAV đã rơi "trong khu vực cảng biển" và mảnh xác của một chiếc UAV bị bắn rơi làm vỡ cửa kính của 3 ngôi nhà.

Yeysk nằm dọc theo bờ biển Azov của Nga và cách thành phố Zaporizhia ở miền Nam Ukraine khoảng 270km.

Ukraine thường xuyên tấn công các cơ sở quân sự sâu bên trong lãnh thổ Nga và các vùng lãnh thổ bị kiểm soát nhằm làm suy yếu khả năng tiếp tục tiến hành chiến tranh chống lại Ukraine của Moscow.

Kiev coi các cơ sở năng lượng là mục tiêu quân sự hợp pháp, vì các địa điểm năng lượng này cung cấp nhiên liệu và nguồn tài chính cho cỗ máy chiến tranh của Điện Kremlin.

Theo kênh Telegram độc lập Exilenova Plus, sau vụ tấn công bằng UAV của Ukraine vào nhà máy lọc dầu ở Tuapse ngày 16/4, một số bể chứa đã bị phá hủy tại địa điểm này.

Ngày 14/4, một trạm biến áp đã bị UAV đánh trúng ở khu vực do Moscow kiểm soát tại tỉnh Zaporizhia, và nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy ở một số thành phố trên khắp Crimea trong đêm, theo kênh Telegram Exilenova Plus.

"Con đường tử thần" ở Konstantinovka

Theo kênh Rybar, tại khu vực Konstantinovka, lực lượng Moscow tiếp tục giao tranh ác liệt cả trong trung tâm thành phố và hai bên sườn. Về phía đông, quân đội Ukraine đang giữ vững vùng ngoại ô Chasov Yar, nếu RFAF không xóa sổ khu vực này thì họ không thể bao vây Konstantinovka từ phía đông bắc.

Trong khi đó, ở phía nam và tây nam thành phố, các cuộc đấu súng dữ dội đang diễn ra giữa các nhóm bộ binh nhỏ, cả hai bên đều đang dụ đối phương vào sâu trong thành phố, tận dụng lợi thế của các khu vực dân cư đông đúc và các khu công nghiệp rộng lớn. Lực lượng Kiev đang tích cực sử dụng UAV thả dù, thường được gọi là Baba Yaga.

Quân đội Nga bất ngờ xâm nhập ồ ạt vào trung tâm Konstantinovka trên nhiều hướng, chia cắt lực lượng Ukraine (Ảnh: Rybar).

Để ngăn chặn hậu cần của đối phương, ngoài việc bắn hạ UAV, quân đội Nga đang xác định và phá hủy các điểm cất cánh của những máy bay không người lái này bằng hỏa lực và săn lùng có chủ đích các phi công điều khiển UAV Ukraine. Trong chiến tranh hiện đại, điều này quan trọng hơn nhiều so với việc "kiểm soát" thêm một tầng hầm hay tàn tích của một tòa nhà dân cư.

Giao tranh ác liệt nhất đang diễn ra ở Illinovka và Dolgaya Balka. Việc giải tỏa 2 khu vực này sẽ cho phép lực lượng Moscow đưa các binh sĩ điều khiển UAV đến gần tiền tuyến hơn và tạo ra một vị trí vững chắc để bao vây Konstantinovka từ phía tây bắc.

Nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình, Bộ chỉ huy Kiev thường xuyên điều lực lượng dự bị vào thành phố bằng xe bọc thép và xe bán tải. Tuy nhiên, do bị hạn chế bởi một số "hành lang" chống UAV, các phương tiện cơ giới trở nên cực kỳ dễ bị tấn công bởi UAV sử dụng cáp quang, một tình huống mà các binh sĩ điều khiển UAV của Nga đang lợi dụng.

Kết quả là, một "nghĩa địa xe cộ" thực sự đã hình thành ở lối vào phía bắc của Konstantinovka, nơi ngoài xe bọc thép và xe bán tải, một số lượng lớn UAV đang bị tự hủy, vì chúng ngày càng khó di chuyển giữa các xác xe đã bị phá hủy trước đó.

Nga thành lập trung đoàn trực thăng mới

Báo "Na Strazhe Zapolyarya" đưa tin, một trung đoàn trực thăng mới đã được thành lập trong Hạm đội phương Bắc của Hải quân Nga. Đơn vị này đóng quân tại vùng Murmansk và sẽ chịu trách nhiệm tuần tra vùng biển, hộ tống tàu thuyền, cũng như vận chuyển hàng hóa và nhân lực.

Đơn vị được trang bị các trực thăng đa dụng Mi-8, trực thăng săn ngầm Ka-27 và trực thăng vận tải - chiến đấu Ka-29. Vào tháng 11 năm ngoái, Bộ Quốc phòng Nga đã tiếp nhận một lô trực thăng Mi-8MTV-5M, sau đó chúng được giao cho các phi công của đơn vị mới.

Được biết, Hạm đội phương Bắc đã có một trung đoàn trực thăng - Trung đoàn săn ngầm độc lập trên biển số 830 - được trang bị các trực thăng Ka-27, Ka-29 và Ka-31 (giám sát radar).

Việc thành lập đơn vị mới là bằng chứng cho thấy sự tăng cường một cách có hệ thống cho sườn Tây Bắc của Nga nhằm đảm bảo an ninh và phát triển kinh tế của khu vực.

Ukraine tuyên bố Nga mất hơn 1,3 triệu quân

Theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine ngày 17/4, Nga đã mất 1.317.150 binh sĩ ở Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột toàn diện vào ngày 24/2/2022.

Con số này bao gồm 1.080 thương vong mà lực lượng Nga phải gánh chịu trong 24 giờ qua.

Theo báo cáo, Nga cũng đã mất 11.876 xe tăng, 24.410 xe chiến đấu bọc thép, 90.194 xe và bồn nhiên liệu, 40.242 khẩu pháo, 1.743 tổ hợp pháo phản lực đa nòng, 1.349 tổ hợp phòng không, 435 máy bay, 350 trực thăng, 245.112 UAV, 33 tàu thuyền và 2 tàu ngầm.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine không tiết lộ tổn thất của mình với lý do bí mật tác chiến.

Mặc dù các quan chức Ukraine hiếm khi công bố số liệu, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nói với đài truyền hình Pháp vào ngày 4/2 rằng ít nhất 55.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong chiến đấu kể từ khi xung đột bùng nổ, ngoài ra còn nhiều người khác được xếp vào diện mất tích (MIA).

Cường độ UAV và giao tranh của Nga đã khiến Ukraine gặp khó khăn trong việc thu hồi thi thể của các binh sĩ tử trận, vốn cần thiết cho việc xác nhận ADN.

Báo cáo của các viện nghiên cứu độc lập phương Tây đều nhất trí rằng thương vong của Nga vượt xa tổn thất của Ukraine, với Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ước tính tỷ lệ là "khoảng 2,5:1 hoặc 2:1".

Một báo cáo của CSIS vào tháng 1 cho biết Ukraine có thể đã chịu tổn thất từ ​​500.000 đến 600.000 người từ tháng 2/2022 đến tháng 12/2025, trong đó từ 100.000 đến 140.000 người được cho là đã thiệt mạng trong chiến đấu (KIA).

Nga không bình luận về thông tin do Ukraine và phương Tây công bố.