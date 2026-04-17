Chiến sự Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn khó lường (Ảnh minh họa: DW).

Anh chuyển khoảng 1 tỷ USD tài sản Nga bị đóng băng cho Ukraine

Bộ Tài chính Ukraine ngày 15/4 cho biết Vương quốc Anh đã chuyển 752 triệu bảng Anh (khoảng 1 tỷ USD) tài sản bị đóng băng của Nga cho Ukraine, Kyiv Independent đưa tin.

"Ukraine đã nhận được khoản tiền mới nhất từ ​​Vương quốc Anh với số tiền 752 triệu bảng Anh thuộc Sáng kiến ​​​​Tăng tốc doanh thu đặc biệt của G7 dành cho Ukraine (ERA)", Bộ này cho biết.

Bộ trưởng Tài chính Serhiy Marchenko cho biết khoản tài trợ này sẽ giải quyết các nhu cầu cấp thiết trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng của Ukraine.

"Tôi biết ơn Chính phủ Vương quốc Anh vì sự hỗ trợ nhất quán và kiên quyết dành cho Ukraine trong việc chống lại sự gây hấn của Nga trong năm thứ năm của cuộc chiến toàn diện. Khoản tài trợ được cung cấp có mục tiêu và sẽ được hướng đến việc đáp ứng các nhu cầu ưu tiên của lĩnh vực an ninh và quốc phòng", ông Marchenko nói.

Khoản giải ngân mới nhất là thuộc thỏa thuận rộng hơn giữa Vương quốc Anh và Ukraine nhằm cung cấp cho Kiev 2,26 tỷ bảng Anh (khoảng 3 tỷ USD) cho các nhu cầu quốc phòng. Trước đó, Ukraine đã nhận được 2 đợt tổng cộng 1,5 tỷ bảng Anh vào tháng 3 và tháng 4/2025 theo thỏa thuận này.

Khoản hỗ trợ này nằm trong khuôn khổ Sáng kiến ​​ERA của Nhóm G7, chương trình cho vay trị giá 50 tỷ USD sử dụng lợi nhuận từ việc đóng băng tài sản của Nga để tài trợ cho Ukraine và trả nợ.

Kể từ cuộc xung đột bùng nổ năm 2022, các nước G7 đã đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản của Nga.

Nga tập kích Ukraine dữ dội trong 36 giờ

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga (RFAF) đã phát động cuộc tập kích đường không mạnh mẽ vào Ukraine. Nhiều vụ nổ và hư hại được báo cáo ở Kiev. Trong 36 giờ liên tục, Nga đã sử dụng hơn 1.000 tên lửa và UAV.

Bản đồ mô tả đường bay của tên lửa và UAV Nga tập kích quy mô lớn vào Ukraine trong 36 giờ qua (Ảnh: Military Summary).

Tại Ukraine, lực lượng Moscow tích cực thiết lập vùng đệm ở các khu vực Kharkov và Sumy. Hôm 16/4 lại có báo cáo về các vụ xâm nhập tiếp theo của Nga ở lân cận các làng dọc biên giới. Bên cạnh đó, áp lực vẫn cao ở hướng Sloviansk, nơi RFAF đang tấn công các khu vực rừng rậm. Tại Konstantinovka, giao tranh ác liệt nhất tiếp diễn tại nhà ga xe lửa.

Quân đội Nga tiếp tục đột phá theo các mũi tên đỏ, mở đường tiến về Sloviansk. Ukraine ra sức ngăn cản nhưng vẫn phải rút lui ở nhiều nơi (Ảnh: Military Summary).

Nga bắt đầu quét sạch các nhóm cơ động của Ukraine ở Kharkov

Theo kênh Readovka, lực lượng Moscow đã bắt đầu đánh bật quân đội Ukraine (AFU) khỏi các vùng lãnh thổ phía đông, nam và tây nam Velykymykhaylivka thuộc vùng Kharkov.

Cụ thể, Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ 29 RFAF bắt đầu loại bỏ vùng xám rộng lớn phía nam và đông Velikomykhaylovka. Các đơn vị xung kích Nga tái chiếm Voskresenka và đang chuẩn bị đánh bật đối phương khỏi làng Aleksandrograd. Điều này là cần thiết cho cuộc đột phá tiếp theo vào Yanvarskoye và một cuộc tiến công sau đó đến các vị trí cũ của họ dọc theo sông Volchya.

Xa hơn về phía tây, hoạt động tấn công tích cực cũng đã bắt đầu chống lại các đơn vị Kiev đang hoạt động trên địa hình thảo nguyên phía bắc đường Verbovoye - Kalinovskoye - Berezovoye và xa hơn về phía tây. Như vậy, "lực lượng dự bị" mà Ukraine cố gắng tập trung đang bị xóa sổ.

Kế hoạch của Bộ chỉ huy Kiev sử dụng vùng xám rộng lớn phía nam và phía đông Velikomykhaylovka để tập trung lực lượng xung kích đã bị phá vỡ.

Lực lượng Moscow đã chọn thời điểm này để loại bỏ "lực lượng dự bị" vì Bộ chỉ huy Kiev liên tục gửi quân tiếp viện vào vùng xám liền kề Velikomykhaylovka trong hơn một tháng qua. Và trong suốt thời gian đó, hỏa lực của Nga đã từng bước đẩy lùi các nhóm xung kích của đối phương.

Quân đội Ukraine, mặc dù không thể đạt được mục tiêu trong hoàn cảnh hiện tại, vẫn không dừng lại và tiếp tục "đốt cháy" các đơn vị của chính mình. Tất cả điều đó nhằm ngăn chặn lực lượng Moscow giành lại quyền kiểm soát vững chắc đối với khu vực lãnh thổ này.

Kết quả là điều có thể dự đoán được: hiệu quả chiến đấu của các đơn vị Kiev tham gia đã giảm đáng kể. Họ một lần nữa chứng tỏ khuynh hướng lập kế hoạch đầy tham vọng nhưng lại thiếu nguồn lực để thực hiện.

Các mũi xung kích Nga liên tiếp giành chiến thắng cục bộ, "vùng đệm an ninh" ở Kharkov được mở rộng đáng kể (Ảnh: Readovka).

Mặc dù tiềm lực chiến đấu của quân đội Ukraine tại khu vực đã suy yếu nhưng việc dọn dẹp "lực lượng dự bị" có thể kéo dài. Xét cho cùng, Bộ chỉ huy Kiev có thể chưa nhận được chỉ thị ngừng tăng viện cho khu vực chiến đấu. Họ có rất ít lựa chọn về khu vực để củng cố vị trí, chủ yếu giới hạn ở những nơi có cây cối, khe núi khô và các cứ điểm bỏ hoang.

Kiev liên tục cố gắng đạt được các mục tiêu đầy tham vọng với lực lượng không đủ và, với sự kiên trì hiếm có, tiếp tục những nỗ lực vô ích tương tự.

Nga hình thành vòng vây, siết chặt Rai-Aleksandrivka

Tại khu vực Sloviansk, quân đội Nga đang giao tranh dọc theo tuyến Krivaya Luka-Kaleniki. Dựa trên đoạn phim mới được công bố về các chiến binh thuộc Lữ đoàn Cossack số 6 giương cao cờ Nga ở Kaleniki, Cụm tác chiến phía Nam RFAF đã thiết lập vững chắc vị trí trong làng, kênh Rybar đưa tin.

Điều này báo hiệu sự hình thành trọn vẹn một đầu cầu cho cuộc tấn công trong tương lai nhằm bao vây Rai-Aleksandrivka. Ngôi làng này là đầu mối giao thông lớn cuối cùng của Ukraine ở phía bên này kênh đào Seversky Donets-Donbas.

Các cuộc giao tranh cục bộ vẫn tiếp diễn xung quanh Lipovka và Fedorovka Vtoraya. Lực lượng Kiev đang cố gắng làm chậm bước tiến của đối phương dọc theo đường cao tốc M-03 để ngăn chặn việc bao vây Rai-Aleksandrivka và thường xuyên điều động các nhóm nhỏ để giữ các vị trí biệt lập trong các vành đai rừng.

Đồng thời, công tác bảo đảm an ninh trên những tuyến đường tiếp tế của Ukraine đang được tiến hành. Các đơn vị UAV đang đặc biệt chú ý đến con đường dẫn từ Sloviansk đến Mykolaivka. Việc rải mìn từ xa đang được sử dụng tích cực. Cách đây không lâu, AFU đã mất 2 xe bọc thép trên con đường dẫn đến Starodubivka. Trong khi đó, hơn 10 quả bom lượn đã được máy bay Nga ném xuống các vị trí của Ukraine tại Mykolaivka, một điều chưa từng thấy trước đây.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sloviansk ngày 16/4. Moscow đột phá trên nhiều hướng, buộc Kiev phải cấp tốc chuẩn bị phòng thủ thành phố và sơ tán dân thường (Ảnh: Rybar).

Xét đến thực tế là các xe bọc thép không người lái (NRTK) ít được đưa ra tiền tuyến hơn do tầm hoạt động của UAV Nga được tăng cường, AFU buộc phải sử dụng các xe bọc thép chiến đấu dễ bị tổn thương và cồng kềnh hơn để luân chuyển và vận chuyển đạn dược, vốn dễ dàng trở thành mục tiêu trên các cánh đồng rộng lớn phía đông Sloviansk.

Trong bối cảnh này, Bộ chỉ huy Kiev tiếp tục tìm kiếm những người chịu trách nhiệm cho những bước tiến nhanh chóng của Nga. Người đứng đầu Bộ chỉ huy tác chiến phía Đông của quân đội Ukraine mới đây đã bị cách chức do những báo cáo sai sự thật dẫn đến việc lính xung kích Nga tiếp cận Sloviansk.

Giao tranh ác liệt xung quanh Liman

Tại khu vực Liman, giao tranh ác liệt nhất trong vài tháng qua đang diễn ra trên các tuyến đường dẫn vào thành phố cùng tên. Việc kiểm soát Liman và các khu rừng xung quanh sẽ cho phép lực lượng Moscow thiết lập một vị trí vững chắc ở phía bắc Sloviansk.

Các khu bảo tồn thiên nhiên địa phương cũng là nơi lý tưởng cho các cuộc hành quân bí mật của bộ binh và ngụy trang cho các phi công điều khiển UAV. Nhận thức được hậu quả tiềm tàng của việc mất Liman, lực lượng Kiev đang cố gắng tiến hành các cuộc phản công cục bộ theo từng thời điểm nhằm ngăn chặn lính xung kích Nga chiếm được vị trí ở phía đông bắc thành phố.

Cách đây một thời gian, các phi công điều khiển UAV thuộc Tập đoàn quân 25 RFAF đã ngăn chặn một cuộc tấn công ở phía đông khu phố Maslyakovka. Tuy nhiên, các khu rừng xung quanh có thể vẫn là khu vực hoạt động của nhiều nhóm binh sĩ Ukraine cho đến khi quân đội Nga củng cố vững chắc vị trí trong thành phố và cắt đứt các tuyến đường xâm nhập của đối phương.

Tại khu vực Liman, giao tranh ác liệt nhất trong vài tháng qua đang diễn ra trên các tuyến đường dẫn vào thành phố cùng tên (Ảnh: Rybar).

Xa hơn về phía bắc, AFU đang tấn công về phía khe núi Penkovy Yar. Các trận chiến phòng thủ ở khu vực này đã diễn ra khá lâu. Do mật độ UAV quá dày đặc, lính Ukraine không thể tập trung tại các vị trí tiền tuyến trên chiến trường, và bản thân họ buộc phải dành phần lớn thời gian ẩn nấp.

Kết quả là, các đơn vị Kiev riêng lẻ đã tìm cách xâm nhập vào phòng tuyến của Nga, nhưng sau đó bị phát hiện và loại bỏ bởi các cuộc tập kích bằng UAV. Những cuộc đột kích như vậy khó theo dõi hơn, nhưng đồng thời, 2 hoặc 3 lính xung kích không thể đảm bảo việc củng cố hoàn toàn các vị trí.

Nga vẫn gặp khó khăn ở Kupyansk

Tình hình tại khu vực Kupyansk vẫn khó khăn, nhưng đang có dấu hiệu cải thiện khi các đơn vị Moscow dần dần mở rộng phạm vi hoạt động của những nhóm nhỏ trên bờ đông sông Oskol, thu hẹp khoảng cách an toàn của Ukraine ở bờ đông.

Các nhóm nhỏ binh sĩ Nga tiếp tục hoạt động ở khu vực lân cận Kucherovka, Podol, Kurilovka, và Novoosinovo, nơi đã xuất hiện các đoạn phim giám sát khách quan về một cuộc tập kích bằng UAV của Ukraine nhằm vào RFAF.

AFU duy trì sự hiện diện trên bờ đông sông, thường xuyên, theo báo cáo từ chiến trường, chiếm giữ cả những vị trí bất lợi về mặt chiến thuật, điều này chỉ đơn giản có ý nghĩa đối với truyền thông vì nó thể hiện sự hiện diện của họ.

Cũng như ở những khu vực khác, giao tranh ở đây đang được tiến hành bởi các nhóm nhỏ cố gắng xâm nhập vào khu vực dân cư đổ nát. Ưu thế về UAV của Ukraine đã được giải quyết một phần, nhưng tình hình vẫn còn nóng bỏng.

Trong khi đó, giao tranh vẫn tiếp diễn ở Kupyansk, phía bắc thành phố. Phần lớn khu vực này là "vùng xám", ngày càng trở nên hoang tàn. Lính Nga và Ukraine đang hoạt động trong thành phố, đôi khi số bom rơi xuống còn nhiều hơn tổng số chiến binh của cả hai bên cộng lại.

Quân đội Nga vẫn đang gặp khó khăn ở Kupyansk nhưng tình hình bắt đầu được cải thiện (Ảnh: Rybar).

Các báo cáo về việc AFU cố gắng đẩy lùi lực lượng Moscow khỏi bờ tây sông Oskol và phá hủy đầu cầu của Nga gần Dvurechnaya vẫn chưa được xác nhận. Lực lượng Kiev quả thực đã tiến hành tấn công ở đây bằng các toán lính xung kích gồm 2 hoặc 3 người, nhưng đây chỉ là những nỗ lực chiến thuật để tiến lên, và không có nỗ lực quy mô lớn nào nhằm đẩy lùi các binh sĩ Nga qua sông.

Hơn nữa, Bộ chỉ huy Kiev thậm chí còn rút một số lực lượng dự bị khỏi khu vực Kupyansk và tái triển khai về phía bắc đến khu vực Burluk, nơi quân đội Ukraine đang gặp khó khăn gần Vovchansk và sông Seversky Donets.

Chắc chắn không nên kỳ vọng vào những bước tiến quy mô lớn và ngay lập tức của quân đội Nga, với khoảng cách hàng chục km.

Thứ nhất, do mật độ hoạt động dày đặc của UAV hiện tại đơn giản là không cho phép điều đó.

Thứ hai, những cải thiện về tình hình và các giải pháp cho vấn đề vẫn còn hạn chế.