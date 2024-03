Một xe tăng T-72 Nga bị Ukraine bắn hỏng tại thị trấn Trostianets ở vùng Sumy (Ảnh minh họa: Skynews/Reuters).

Nga giành thắng lợi chiến thuật ở Bakhmut và Zaporizhia

Kênh Military Summary đưa tin, lực lượng Moscow đã đẩy lùi mọi nỗ lực của các nhóm vũ trang thân Ukraine nhằm vượt qua biên giới ở khu vực Belgorod và Kursk. Đồng thời họ cũng đã bắn hạ được tất cả các tên lửa mà Ukraine phóng vào lãnh thổ.

Để đáp lại những hành động khiêu khích, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, lực lượng Moscow đã thiết lập quyền kiểm soát làng Mirne gần Gulyaypole ở mặt trận Zaporizhia. Kênh Rybar cũng xác nhận sự kiện quan trọng này và cho biết thêm rằng, bất chấp các cuộc phản công của Ukraine, lực lượng Moscow vẫn giữ vững vị trí của mình.

Với thắng lợi này, lực lượng Moscow dần áp sát tuyến đường cao tốc T08-14 nhằm cắt đứt huyết mạch hậu cần của Ukraine tới thành phố Gulyaypole, một trong những cụm cứ điểm phòng thủ quan trọng ở nam Zaporizhia.

Bên cạnh đó, cũng có tin Nga đã giành quyền kiểm soát làng Ivanivske (Krasnoe) ở phía tây Bakhmut. Nếu tin này là chính xác, lực lượng Moscow đã giành được thắng lợi chiến thuật quan trọng, mở toang "cánh cửa thép" chốt giữ phía đông Chasov Yar để tiến hành bao vây thành phố trên cao.

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Mirne thuộc mặt trận Zaporizhia ngày 17/3. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ (Ảnh: Military Summary).

Phóng viên quân sự Evgeny Lisitsyn đưa tin, tại khu vực Avdiivka, Ukraine tiến hành các cuộc phản công ở làng Berdychi. Những trận chiến khốc liệt tiếp tục diễn ra ở Tonenkoye và Orlivka. Tình hình ở Pervomaisky vẫn không thay đổi.

Tuy nhiên, kênh Rybar cho biết lực lượng Moscow đang tiến sâu hơn vào Pervomaisky, bước tiến của họ được chứng minh bằng các cảnh quay cho thấy đội hình của Ukraine rút lui.

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Marinka, Pervomaisky thuộc vùng Donetsk ngày 17/3. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ, khu vực màu nâu đậm là nơi lực lượng Moscow vừa giành quyền kiểm soát (Ảnh: Rybar).

Phóng viên Lisitsyn cho biết, tại mặt trận Zaporizhia, trong khu vực gần Orekhov, lực lượng Moscow đã tiến được về phía trung tâm Rabotino. Trong khu vực Verbovoye diễn ra những trận chiến. Ở khu vực Vremevsky, tình hình vẫn ổn định và không có thay đổi đáng kể.

Tại Bakhmut (Artemovsk), giao tranh tích cực vẫn tiếp diễn khi quân Nga tiếp tục tấn công vào Bogdanovka, và các trận chiến giành vị trí diễn ra ở khu vực Krasnoye (Ivanivske) và Kleshchiivka.

Bản đồ chiến sự Ukraine ở Bakhmut ngày 17/3. Trong đó, Nga kiểm soát phần đỏ đậm, các mũi tên trắng thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực màu hồng nhạt ở Krasnoe là nơi lực lượng Moscow vừa giành quyền kiểm soát (Ảnh: Evgeny Lisitsyn).

Giao tranh biên giới có nhiều diễn biến mới

Kênh Rybar đưa tin, trong ngày thứ sáu liên tiếp, giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực biên giới thuộc vùng Belgorod, nơi lực lượng thân Ukraine không ngừng cố gắng đột nhập vào lãnh thổ Nga.

Các nhóm vũ trang Ukraine vẫn đang hoạt động trong khu vực Kozinka, nơi mà vào thứ Năm 14/3, họ thậm chí còn cố gắng chiếm lấy bằng cách đột kích thẳng đứng bằng trực thăng. Hiện tại, cuộc giao tranh diễn ra ở vùng ngoại ô phía tây của khu định cư.

Lực lượng Ukraine được hỗ trợ bởi không quân lục quân, phóng rocket không điều khiển tới các vị trí của Nga. Một trong những cuộc xuất kích này kết thúc với việc Lữ đoàn súng trường cơ giới 138 đã phát hiện và bắn hạ một chiếc Mi-24 của Ukraine bằng tên lửa phòng không vác vai Verba, nó rơi gần làng Lukashovka.

Bản đồ chiến sự ở biên giới Nga - Ukraine ngày 17/3 tại Slobozhanske. Trong đó, đường màu trắng là biên giới, các mũi tên xanh là hướng tấn công của lực lượng thân Kiev và những mũi tên đỏ là hướng đánh chặn của Nga (Ảnh: Rybar).

Lo bị tấn công, Ukraine khẩn trương sơ tán dân Kharkov

Kênh Suriyakmaps đưa tin, trong hai ngày qua, chính phủ Ukraine đã thông báo sơ tán 55 khu định cư ở tỉnh Kharkov nằm gần biên giới Nga, cùng với lệnh sơ tán được ban hành vào tháng 8 năm ngoái, tổng số khu định cư thuộc diện nguy hiểm đã vượt quá một trăm địa phương.

Dân số khu vực này liên tục bị suy giảm do sự gia tăng các hoạt động quân sự. Mặc dù vẫn còn quá sớm để nói về một chiến dịch của Moscow ở Kharkov, nhưng chắc chắn rằng bộ chỉ huy Ukraine nhận thức được mối nguy hiểm do việc lực lượng đối phương tập trung ở bên kia biên giới trong khi các vị trí của họ ở sườn phía đông đang dần suy yếu do hậu cần ngày càng tồi tệ.

Vì lý do này, lực lượng Ukraine ở khu vực này sẽ được tăng cường các tuyến phòng thủ và một số đơn vị mới.

Chính phủ Ukraine đã thông báo sơ tán 55 khu định cư ở tỉnh Kharkov nằm gần biên giới Nga tại khu vực có đường viền nét đứt màu vàng (Ảnh: Suryiakmaps).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Đối phương tấn công nhiều nhất ở Avdiivka và Novopavlovsky

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 17/3 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày Chủ nhật, đối phương đã 25 lần cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự của Ukraine theo hướng Novopavlovsk; ở Avdiivka, lực lượng phòng thủ đã đẩy lùi 11 đợt tấn công của đối phương.

Báo cáo có đoạn: "Trong ngày, 63 cuộc đụng độ quân sự đã được ghi nhận. Tổng cộng, đối phương đã phóng 7 tên lửa và tiến hành 55 cuộc không kích, đồng thời thực hiện 62 cuộc tấn công từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi các đợt tấn công của đối phương ở Kupyansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka, Novopavlovsk (Marinka), Orekhov (Zaporizhia) và Kherson.

Trong ngày, máy bay Ukraine đã tiến hành không kích vào 6 khu vực tập trung nhân lực - vũ khí trang bị của đối phương. Các đơn vị tên lửa đã đánh trúng 2 khu vực tập trung quân Nga, báo cáo viết.

Ông Zelensky: Khó khăn của quân đội Ukraine là do "sự thiển cận" của các đối tác

Ukrainska Pravda đưa tin, trong bài phát biểu tối 17/3, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng trong bối cảnh giao tranh ác liệt, sự khó khăn của lực lượng vũ trang là do "sự thiển cận rõ ràng của một số đối tác".

Ông nói: "Rất biết ơn vì máy bay không người lái Canada đã tham gia liên minh của chúng tôi. Đây là những vũ khí đã được chứng minh rất hiệu quả. Và trong điều kiện chiến tranh khó khăn như vậy, sự khó khăn của quân đội Ukraine rõ ràng là do sự thiển cận của một số đối tác".

Ông Zelensky cảm ơn các đối tác đã cung cấp hoặc phê duyệt các gói hỗ trợ trong tuần này.

"Mỹ, cảm ơn vì gói viện trợ. Và điều rất quan trọng là sự ổn định được khôi phục để hỗ trợ cho việc phòng thủ của chúng tôi. Bây giờ và chính lực lượng phòng thủ Ukraine của chúng tôi trong cuộc chiến này sẽ quyết định liệu (Tổng thống) Putin có thể mở rộng khu vực đổ nát ở châu Âu và thế giới hay không. Ngăn chặn ông ta ngay bây giờ có lợi nhất cho tất cả mọi người", tổng thống Zelensky nói.

Ông cũng cảm ơn Đan Mạch về gói viện trợ quốc phòng mới nhất và Đức vì "các bước đi hàng tuần để hỗ trợ đất nước và người dân của chúng tôi", cũng như tất cả các quốc gia tham gia sáng kiến của Séc mua đạn pháo cho Ukraine. Ông Zelensky đặc biệt lưu ý Hy Lạp vì nước này "hiểu rõ ràng về các mối đe dọa đối với mọi người ở châu Âu".

"Hôm nay tôi cũng muốn ghi nhận sự lãnh đạo của Pháp ở châu Âu, chúng tôi đánh giá cao cách Tổng thống Macron đang phát triển quan điểm chiến lược cho châu Âu, triển vọng về an ninh thực sự, lâu dài, điều này chỉ có thể thực hiện được nhờ sự thất bại của (ông) Putin trong cuộc chiến này", ông Zelensky nói.

Một xe tăng Nga bị lực lượng Ukraine phá hủy tại Donetsk (Ảnh: Reuters).

Ông Putin tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự và tạo "vùng đệm"

TASS đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông sẽ theo đuổi chiến dịch quân sự ở Ukraine và tăng cường lực lượng vũ trang trong nhiệm kỳ mới của mình. Ông Putin nói rằng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu được cho là cao trong cuộc bầu cử có liên quan đến "các sự kiện kịch tính" mà đất nước đang "trải qua".

Ông nói một cách đầy hoài nghi, đề cập đến cuộc tấn công vào Ukraine: "Chúng tôi buộc phải bảo vệ lợi ích của công dân mình bằng vũ khí trong tay theo đúng nghĩa đen".

Nói về những thách thức trong nhiệm kỳ mới của mình, ông chủ Điện Kremlin cho rằng cần phải "giải quyết các nhiệm vụ của các hoạt động đặc biệt, tăng cường khả năng phòng thủ và lực lượng vũ trang".

Ông Putin không loại trừ khả năng đến một lúc nào đó Moscow sẽ buộc phải tạo ra một "vùng đệm" ở Kharkov. Độ sâu của nó sẽ lớn đến mức các loại vũ khí hủy diệt, đặc biệt là "vũ khí của nước ngoài sẽ khó có thể vượt qua được".

Tây Ban Nha: Hòa bình ở châu Âu đang bị đe dọa

Trong một cuộc phỏng vấn với báo La Vanguardia, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles đã kêu gọi người dân nước mình liên quan đến việc Tổng thống Vladimir Putin nói có thể sử dụng vũ khí hạt nhân.

Bà Robles nói: "Ngày nay, một tên lửa đạn đạo từ Nga có thể dễ dàng vươn tới Tây Ban Nha... Tôi muốn kêu gọi xã hội Tây Ban Nha vì đôi khi tôi có ấn tượng rằng chúng ta không nhận thức được mối nguy hiểm to lớn đang tồn tại vào lúc này. Và không chỉ ở Ukraine, mà còn ở Gaza và Sahel, nơi tôi rất bi quan về tình hình".

Về yêu cầu tái vũ trang Liên minh châu Âu của một số nhà lãnh đạo của liên minh này, Bộ trưởng Robles lập luận rằng "mối đe dọa là toàn diện và tuyệt đối. Người ta chỉ cần nghe những tuyên bố mới nhất của Putin, trong đó ông nói về khả năng xảy ra chiến tranh hạt nhân".

"Châu Âu phải nhận ra rằng mối nguy hiểm đang ở rất gần, đây không phải là một giả thuyết thuần túy mà là có thật. Các nước giáp biên giới với Nga nhận thức rất rõ điều này, có lẽ những người sống ở miền Nam chúng tôi không có nhận thức như vậy", bà nói đồng thời nhấn mạnh, Tây Ban Nha sẽ tiếp tục làm mọi thứ trong khả năng của mình để giúp đỡ Ukraine.

Thủ tướng Estonia Kaja Kallas tuyên bố rằng Tổng thống Putin đang cố gắng đe dọa các xã hội phương Tây để kiềm chế hành động của họ, nhưng trên thực tế, bản thân ông ấy cũng lo ngại một cuộc chiến với NATO.

Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin nói với nhà báo Mỹ Tucker Carlson trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 9/2 rằng, Moscow không có ý định tấn công các quốc gia thành viên NATO và sẽ chỉ trả đũa nếu bị tấn công trước.

Tổng thống Putin nói: "Các nước phương Tây đang cố gắng đe dọa người dân của họ bằng mối đe dọa tưởng tượng từ Nga". Ông nói thêm rằng, "những người thông minh hiểu rất rõ rằng điều đó là sai".

Tên lửa không đối đất Kh-59MK2 do Nga chế tạo (Ảnh: Wikipedia).

12 nhà máy lọc dầu của Nga bị Ukraine tấn công gần đây

Kyiv Independent cho biết, một nguồn tin nói rằng các UAV của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) gần đây đã tấn công vào 12 nhà máy lọc dầu ở Nga, bao gồm cả vụ tấn công rạng sáng ngày 17/3 vào một nhà máy lọc dầu ở Slavyansk-on-Kuban ở Krasnodar Krai.

Theo nguồn tin, SBU đã thực hiện cuộc tấn công gần đây nhất cùng với Lực lượng tác chiến đặc biệt và Lực lượng hệ thống không người lái.

Theo kênh tin tức Baza của Nga, người dân Slavyansk-on-Kuban cho biết đã nghe thấy tiếng nổ trong thị trấn và nói rằng một nhà máy địa phương đang bốc cháy. Ít nhất một công nhân nhà máy lọc dầu đã thiệt mạng. Vụ cháy rất có thể là do cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine.

Người dân địa phương nói với kênh tin tức Ostorozhno rằng một nhóm hơn 5 UAV đã tấn công cơ sở này.

Trong những tuần qua, lực lượng Ukraine đã tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm gây thiệt hại cho ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga. Ukraine đã tấn công các nhà máy lọc dầu ở các tỉnh Samara, Ryazan, Kaluga, Nizhny Novgorod và Leningrad.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu thăm Hạm đội Biển Đen

Trong chuyến thăm Hạm đội Biển Đen, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 17/3 đã ra lệnh tăng cường huấn luyện và bổ sung vũ khí để đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine vào Hạm đội này.

Ông ra lệnh: "Cần phải tiến hành huấn luyện hàng ngày với nhân sự. Huấn luyện để đẩy lùi các cuộc tấn công trên không và tấn công bằng xuồng không người lái". Ông cũng yêu cầu lắp đặt thêm vũ khí, hệ thống súng máy cỡ nòng lớn để tiêu diệt phương tiện không người lái của Ukraine.

Hạm đội Biển Đen của Nga, có trụ sở đặt tại Crimea, đã nhiều lần bị Ukraine tấn công kể từ khi xung đột bùng nổ. Các cuộc tấn công bao gồm vụ đánh chìm tàu tuần dương chủ lực Moskva vào tháng 4/2022 và một cuộc tấn công tên lửa vào trụ sở của hạm đội ở Crimea gây ra thương vong.

Theo quân đội Ukraine, khoảng 30% Hạm đội Biển Đen đã bị vô hiệu hóa tính đến đầu tháng 2/2024.

Gần đây nhất, ngày 5/3, tình báo quân sự Ukraine đưa tin đã phá hủy tàu tuần tra Sergey Kotov của Nga.