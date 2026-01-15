Binh sĩ Ukraine khai hỏa vào mục tiêu Nga (Ảnh minh họa: Reuters).

Ông Zelensky tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong lĩnh vực năng lượng

Kyiv Independent đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong lĩnh vực năng lượng, đặc biệt chú trọng đến Kiev, nơi đang chao đảo vì các cuộc tập kích của Nga khiến người dân mất điện, sưởi ấm cũng như nước sinh hoạt trong điều kiện dưới 0 độ C.

Ông Zelensky cho biết lực lượng đặc nhiệm sẽ được thành lập tại Kiev để điều phối nỗ lực ứng phó suốt ngày đêm.

"Hậu quả từ các cuộc tấn công của Nga và điều kiện thời tiết xấu đi là rất nghiêm trọng", ông Zelensky viết trên kênh Telegram của mình.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết ông đã ra lệnh xem xét lại lệnh giới nghiêm lúc nửa đêm - được áp dụng kể từ khi thiết lập thiết quân luật khi Nga bắt đầu cuộc xung đột toàn diện - để cho phép người dân tiếp cận không giới hạn các “điểm an toàn” được thiết lập trên khắp Kiev.

2 triệu người Ukraine đang bị truy nã vì tội trốn nghĩa vụ quân sự

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết, 2 triệu người Ukraine đang bị truy nã vì tội trốn nghĩa vụ quân sự, ngoài ra còn có 200.000 binh sĩ khác vắng mặt không phép.

Báo cáo hiếm hoi về số lượng người Ukraine trốn tránh nghĩa vụ quân sự hoặc binh lính đào ngũ xuất hiện trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt quân số nghiêm trọng, đặc biệt là các đơn vị bộ binh đang phải vật lộn hơn bao giờ hết để bù đắp những tổn thất nặng nề.

Kiệt sức sau gần 4 năm chiến đấu toàn diện mà hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, nhiều binh sĩ đã chọn cách đào ngũ hoặc rời bỏ đơn vị, đây là những tội hình sự có thể bị phạt tù từ 5 đến 12 năm trong thời chiến.

Chiến sự Ukraine đang tiếp tục diễn ra ác liệt (Ảnh minh họa: AFP).

Khó khăn của Ukraine đang gia tăng

Kênh Military Summary đưa tin, tình hình kinh tế - chính trị ở Ukraine diễn biến phức tạp. Chính quyền đang chuẩn bị cho người dân về tình trạng mất điện, khả năng sơ tán khỏi một số thành phố. Đồng thời, có báo cáo cho rằng người dân đã bắt đầu tích trữ hàng hóa thiết yếu do nguy cơ mất điện và các cuộc tấn công mới từ quân đội Nga (RFAF).

Những ngày tới có thể mang tính quyết định.

Trong những tuần gần đây, lực lượng Moscow đã tăng cường các cuộc tấn công dọc biên giới. Hôm 14/1, Cụm tác chiến phương Bắc RFAF báo cáo việc chiếm được thêm một ngôi làng nữa ngay trên biên giới. Quân đội Ukraine (AFU) sẽ phải dàn trải trên một mặt trận rộng nhất có thể để tối ưu hóa về quân số hiện có.

Video được định vị địa lý từ khu vực Konstantinovka cho thấy RFAF thực sự tiến đến các làng mạc xung quanh phía nam khu định cư. Tuy nhiên, đoạn phim không phù hợp với điều kiện thời tiết hiện tại, điều đó có nghĩa là video này có thể đã cũ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại biên giới Sumy và Kharkov ngày 14/1. Moscow dường như đang kích hoạt một mặt trận mới (Ảnh: Military Summary).

Ukraine phản công, giành lại một số vị trí ở Konstantinovka

Theo hướng Konstantinovka, cả hai bên đều tiến công, lực lượng Moscow tiếp tục làm suy yếu hệ thống phòng thủ của Ukraine ở phía tây nam thành phố, kênh AMK Mapping cho hay.

Ở phía tây, RFAF tiếp tục tấn công theo hướng Stepanivka, chiếm được các vị trí còn lại trong các khu rừng trồng phía tây làng, trước khi tiến vào những ngôi nhà đầu tiên (nhưng chưa củng cố được vị trí). Binh sĩ Nga cũng tiếp tục xung phong từ các khu rừng phía nam.

Về phía đông nam, lực lượng Moscow tiến về phía đông dọc theo cao tốc, chiếm được các vị trí mới trong những khu rừng, bao vây các đội hình Ukraine tại một số cứ điểm mạnh ở phía nam. Các nhóm xung kích khác đang dọn sạch khu vực bị bao vây, chiếm giữ nhiều cứ điểm.

Cùng với đó, binh sĩ Nga tiếp tục xâm nhập theo từng nhóm nhỏ qua các khu rừng, tiến vào làng Illinivka. UAV Ukraine tiếp tục cố gắng loại bỏ hoàn toàn các nhóm RFAF tại đây, tuy nhiên tổng số binh sĩ Nga được ghi nhận trong khu định cư này đang ngày càng tăng.

Về phía đông, RFAF đã củng cố thêm loạt vị trí trong rừng ở bờ bắc hồ chứa Kleban-Byksky, chiếm giữ các công trình nông nghiệp ở ngoại ô phía nam Beretok. Mặt khác, quân đội Ukraine tiếp tục rút lui từng bước khỏi những vị trí cuối cùng trong rừng phía bắc hồ chứa do nguy cơ bị bao vây.

Về phía đông bắc, lực lượng Moscow tiếp tục tiến công ở Konstantinovka, bắt đầu vòng qua nhà ga xe lửa từ phía bắc, chiếm giữ các vị trí dân cư dọc theo cao tốc. Tuy nhiên, gần đây, họ bắt đầu gặp khó khăn về tiếp tế do các cuộc tấn công bằng UAV FPV của Ukraine gia tăng.

Trong khi đó, gần đây, lực lượng Kiev đã giải tỏa quận Hora ở phía đông bắc Konstantinovka khỏi trinh sát - đặc nhiệm Nga, cũng như các khu rừng liền kề, nơi họ đang cố gắng tập trung.

Thêm vào đó, quân đội Ukraine đã xâm nhập qua các cánh đồng phía nam đường cao tốc, giành lại các khu vực phía tây và trung tâm Predtechyne. Họ cũng củng cố vị trí của mình trong những khu rừng ngay phía bắc cao tốc.

Quân đội Nga đang cố gắng phản công tại Predtechyne, tiếp tục củng cố vị trí ở phía đông các khu rừng phía bắc cao tốc. Trinh sát - đặc nhiệm của họ cũng đang thâm nhập sâu hơn về phía tây qua các hàng cây, nơi họ đã tiến đến được làng Novodmytrivka. Điều này đã khiến một số đơn vị Kiev ở khu vực nhô ra phía tây Chasov Yar phải rút lui xa hơn về phía tây. Tổng cộng, có thêm 5,24km² nghiêng về phía Nga, trong khi Ukraine giành lại 3,97km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 14/1. Kiev phản công dữ dội, giành lại các khu vực xanh nhạt, Moscow tiếp tục đột phá theo các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Lực lượng Moscow liên tục nắm thế chủ động trong các hoạt động hậu cần tại Konstantinovka. Thông tin này được một binh sĩ Ukraine, có mật danh “Mucnoy”, cho biết.

Theo ông, các lối vào, đường sá và tuyến tiếp tế cho binh sĩ Ukraine đang được kiểm soát chặt chẽ. UAV FPV Nga hoạt động tích cực, làm giảm đáng kể các lựa chọn cơ động và khiến mọi chuyển động trở nên dễ đoán và cực kỳ nguy hiểm.

Nguồn tin Ukraine cũng đánh giá cao sự tham gia của Trung tâm tác chiến không người lái Rubikon thuộc quân đội Nga. Các phi công điều khiển UAV có nhiệm vụ trấn áp khả năng di chuyển của đối phương, nhắm mục tiêu một cách có hệ thống vào thiết bị hạng nặng, UAV và hệ thống liên lạc, làm suy yếu hiệu quả khả năng nắm bắt tình hình và công tác chỉ huy của những đơn vị Kiev trong khu vực này.

Ngoài ra, phía Nga cũng đang sử dụng máy bay, ném bom các tòa nhà cao tầng, biến các khu dân cư thành đống đổ nát một cách có hệ thống và sau đó sử dụng chúng làm khu vực phòng thủ để tiến công xa hơn.

Trục di chuyển chính vẫn là hướng đông nam. Trong khu vực này, lực lượng Moscow đã củng cố vị trí, chiếm giữ các tòa nhà bị phá hủy, tập trung nhân lực và cố gắng mở rộng đầu cầu bằng cách sử dụng những khu nhà đổ nát làm nơi ẩn nấp.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 14/1. Kiev phản công theo các mũi tên xanh, Moscow vây ép thành phố trên các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Nga chọc thủng phòng tuyến Ukraine ở Orekhov

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã phá hủy hệ thống phòng thủ kiên cố của đối phương ở vùng nông thôn phía tây bắc Orekhov.

Sư đoàn dù số 7 RFAF đã đạt được thành công đáng kể trong chiến đấu ở khu vực phía đông vùng Zaporizhia. Quân đội Nga đã đánh bật AFU khỏi làng Primorskoye. Họ đang tiến về phía đông dọc theo bờ sông Konka và các hồ chứa.

Sử dụng chiến thuật "nhảy cóc", lính xung kích Nga dự kiến ​​sẽ tiếp tục chiếm các khu định cư dọc theo sông, cuối cùng tiến đến làng Kamyshevakha.

Ngôi làng này là huyết mạch hậu cần chính mà Ukraine sử dụng để tiếp tế cho các vị trí trong khu vực phòng thủ Orekhov. Thành công ở khu vực này sẽ làm phức tạp đáng kể việc tiếp tế của AFU cho thành phố, kéo dài đáng kể tuyến đường hậu cần.

Lính dù Nga thành công trong việc làm sụp đổ hiệu quả hệ thống phòng thủ của đối phương tại một cụm dân cư nhỏ ở phía đông bắc Orekhov. Sau cuộc đột kích thành công vào Lukyanivske, RFAF cũng chiếm được Novoyakovlevka.

Như vậy, trung tâm của khu vực phòng thủ nông thôn đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga, làm rối loạn hoàn toàn hệ thống phòng thủ của Ukraine trong khu vực.

Việc chiếm giữ hoàn toàn các khu định cư lân cận chỉ còn là vấn đề thời gian rất ngắn. Hơn nữa, Sư đoàn dù số 7 RFAF đã chiếm được một vị trí phòng thủ quan trọng của Ukraine ở phía đông bắc Stepnogorsk, gồm nhà máy khai thác và chế biến Tavrichesky với hệ thống thông tin liên lạc ngầm rộng lớn.

Lực lượng Kiev hoàn toàn có thể giữ vị trí này trong một thời gian dài, ngay cả khi bị cô lập. Cơ sở hạ tầng ngầm của khu công nghiệp bỏ hoang này cho phép nó chống chọi được cả các cuộc không kích. Tuy nhiên, AFU đã không thể khai thác triệt để lợi thế của vị trí này.

Mối đe dọa bị bao vây sau khi mất Lukyanovsky buộc Bộ chỉ huy Kiev phải từ bỏ vị trí thuận lợi như vậy và rút lui qua các khu rừng đến Magdalinovka. Xét cho cùng, việc RFAF chiếm được khu vực nhà máy Tavrichesky có thể được coi là không kém quan trọng so với việc chiếm được một pháo đài nhỏ, nơi hỏa lực không quan trọng và kỹ năng bộ binh mới là tất cả.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở cánh tây Zaporizhia ngày 14/1. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ (Ảnh: Readovka).

Kênh VoenkorKotenok cho biết chi tiết hơn về tình hình tác chiến ở Zaporizhia.

Cụ thể, trên cánh tây, Cụm tác chiến Dnepr RFAF tiếp tục tiến về phía bắc và đông Stepnogorsk. Về phía bắc, giao tranh đang diễn ra ở các trang trại giữa Rechnoye và Veselyanka. Về phía đông, các đơn vị Moscow đang giao tranh ở phía tây Novoyakovlevka và Pavlovka và cũng đã tiến về phía nam Pavlovka.

Các trận giao tranh nổ ra ở các tuyến đường phía tây, phía nam và đông nam dẫn đến Magdalenovka. Tại Novoyakovlevka, giao tranh đang diễn ra để giành các cứ điểm mạnh ở vùng ngoại ô phía nam.

Mối đe dọa từ việc Cụm tác chiến Dnepr tiếp cận tuyến đường hậu cần phía tây đến Orekhov từ hướng Zaporizhia ngày càng trở nên rõ ràng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở cánh tây Zaporizhia ngày 14/1. Moscow đang đột phá theo các mũi tên đỏ (Ảnh: VoenkorKotenok).

Ở cánh đông, Cụm tác chiến phương Đông RFAF tiếp tục củng cố thành công trên các đầu cầu ở tả ngạn sông Gaichur và đang đẩy lùi các cuộc phản công của đối phương ở Huliaipole.

Phía bắc Zelyonoye, các đơn vị Moscow vòng qua Zhovtnevoye từ phía tây nam, đánh bật AFU khỏi các cứ điểm mạnh và tiến đến khe núi Gorokhovaya, tạo thành thế bao vây Zhovtnevoye về mặt chiến thuật, phối hợp với các đơn vị bạn tiếp cận từ phía bắc.

Để hoàn thành việc bao vây Zhovtnevoye, quân đội Nga cần chiếm một cứ điểm mạnh của đối phương ở phía bắc và một cứ điểm ở phía nam khe núi Gorokhovaya, khu vực này vẫn còn một phần nằm dưới sự kiểm soát của các nhóm xung kích Kiev và về lý thuyết, AFU vẫn còn đường rút lui.

RFAF tiếp tục tấn công vào sườn của tuyến phòng thủ thứ ba của Ukraine, nằm giữa Zhovtnevoye và Tsvetkovoye, phía bắc Petrovka (Svyatopetrovka) - khu vực cũng đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga - đang tiến về phía Verkhnaya Tersa theo hướng Omelnik và tuyến đường hậu cần phía đông đến Orekhov từ Novonikolaevka.

Xa hơn về phía bắc, quân đội Nga đang đẩy lùi các cuộc phản công của đối phương ở phía tây Bratskoye và tiếp tục chiến đấu giành Ternovatoye và hướng tới Rozhdestvenskoye.

Tại khu vực Orekhov, giao tranh diễn ra ác liệt. Phía đông nam thành phố, từ hướng Belogorye và Malaya Tokmachka đã bị Nga chiếm giữ, và xa hơn về phía nam trong khu vực Novodanilovka và Novoandreevka, Tập đoàn quân 58 RFAF đang đột phá về phía Orekhov.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở cánh đông Zaporizhia ngày 14/1. Lực lượng Moscow tiếp tục đột phá theo các mũi tên đỏ (Ảnh: VoenkorKotenok).

Theo kênh Suriyakmaps, tại mặt trận Huliaipole, với việc chiếm được các chiến hào phía tây, quân đội Nga hoàn toàn kiểm soát khu vực Pryluky. Ngoài ra, họ đã giành được một số chiến hào phía nam Olenokostiantynivka và một số vị trí phía nam thành phố.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở cánh đông Zaporizhia ngày 14/1. Các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu đỏ là nơi Moscow mới giành được và mở rộng xung quanh thành phố Huliaipole (Ảnh: Suriyakmaps).

Trong 4 ngày qua, RFAF chiếm một loạt các vị trí quan trọng phía đông Prymorske và mở rộng hoạt động sang các khu nhà nghỉ cuối tuần ở phía bắc cũng như vùng ngoại ô của các khu nhà nghỉ Rodnik-2 phía nam Richne.

Ngoài ra, lực lượng Moscow đã vòng qua Lukyanivske từ phía nam. Các hoạt động truy quét vẫn đang tiếp diễn tại những ngôi nhà cuối cùng ở ngôi làng và kiểm soát một số hệ thống chiến hào phía nam Novoiakovlivka, đồng thời tiếp tục tiến về phía bắc đến vùng ngoại ô Novoboikivske.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở cánh tây Zaporizhia ngày 14/1. Các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu đỏ là nơi Moscow mới giành được và mở rộng hơn (Ảnh: Suriyakmaps).

Ukraine tuyên bố vẫn giữ vững Mirnograd

Trang phân tích quân sự Euromaidan Press đưa tin, Ukraine tuyên bố, các đội điều khiển UAV Nga đang bị truy lùng ở Pokrovsk và Mirnograd, nơi đang diễn ra giao tranh đô thị.

Trong ngày qua, 39 đội điều khiển UAV Nga đã bị xóa sổ cùng 45 UAV, quân đội Ukraine cho biết. Lực lượng phòng thủ đẩy lùi 57 cuộc xâm nhập của đối phương, với 365 binh sĩ Nga thiệt mạng, trong đó có 66 người ở khu vực Pokrovsk.

Quân đội Ukraine tiếp tục giữ vững phía bắc Pokrovsk và hầu hết Mirnograd.

Những thành phố này vẫn là mục tiêu trọng yếu trong nỗ lực của Moscow nhằm chiếm các khu vực còn lại thuộc tỉnh Donetsk.

Ukraine tuyên bố vẫn giữ vững phía bắc Pokrovsk và hầu hết Mirnograd (Ảnh: DeepState).

Liman có bị phong tỏa hay không?

Cụm tác chiến phương Tây RFAF đang dần tiến đến tuyến phòng thủ phía bắc của đại đô thị Sloviansk, kênh Rybar cho hay.

Song song với cuộc tiến công vào Svyatogorsk, quân đội Nga đang mở rộng vùng kiểm soát ở khu vực lân cận Liman.

Các nhóm xung kích, được hỗ trợ bởi UAV, đang dần cô lập chuỗi công sự của đối phương trên những tuyến đường tiếp cận thành phố, đặt nền móng cho một cuộc tấn công trong tương lai.

Vậy điều gì đang xảy ra theo hướng này?

Sau khi chiếm được khe núi Penkovy Yar, lính xung kích Nga đang tấn công một cứ điểm lớn gần đó. Việc giành được cứ điểm này là cần thiết để thiết lập quyền kiểm soát hỏa lực đối với những tuyến đường tiếp tế của Ukraine trong khu vực Stavki. Nó cũng sẽ cung cấp cho các nhóm hỏa lực yểm hộ để tập trung và tiến xa hơn về phía Liman từ phía bắc.

Hơn nữa, đã có báo cáo về các cuộc giao tranh ở ngoại ô thành phố, nhưng những thông tin này vẫn chưa thể được xác nhận.

Xa hơn về phía đông, các đơn vị Moscow đang siết chặt vòng vây hình bán nguyệt quanh các vị trí của AFU dọc theo đường cao tốc Liman - Zarechnoye. Với cấu hình tiền tuyến hiện tại và hoạt động hiệu quả của các đơn vị chống UAV, rất có thể nhóm binh sĩ Ukraine tại đây sẽ sớm bị cắt đứt nguồn tiếp tế, và chính các cứ điểm sẽ rơi vào tay RFAF.

Trong khi đó, tại khu vực Công viên Svyati Gory, Tập đoàn quân số 25 RFAF thiết lập quyền kiểm soát một đoạn khác của đường Liman - Zakotnoye. Theo một số báo cáo, các nhóm riêng lẻ đã tham gia giao tranh giành quyền kiểm soát tiểu khu Lesnoy ở phía nam ngôi làng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở Liman và Seversk ngày 14/1. Các khu vực gạch chéo là nơi Moscow mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn gần Dibrova. Kiev đang cố gắng chuyển quân dự bị đến đây dọc theo sông Seversky Donets, nhưng hầu hết đều bị UAV Nga phá hủy từ xa.

Hiện tại, quân đội Nga đã phong tỏa tất cả các lối vào trải nhựa đến Liman, cắt đứt nguồn tiếp tế đáng tin cậy cho quân đồn trú tại đây. Trong hoàn cảnh này, AFU đang thiết lập các tuyến vượt sông và giao thông đường thủy qua kênh đào Seversky Donets, cũng như tăng cường số lượng UAV hạng nặng.

Để đạt được sự phong tỏa hoàn toàn, các đơn vị thuộc Tập đoàn quân 25 RFAF sẽ phải giải tỏa một khu rừng rộng lớn ở phía tây nam thành phố. Tốc độ hoàn thành việc này sẽ được quyết định ở cánh đối diện trong các trận chiến giành Drobyshevo và Svyatogorsk.