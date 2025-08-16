Ông Trump nêu khả năng xung đột Ukraine chấm dứt sau cuộc gặp với ông Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Alaska ngày 15/8 (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox News sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska hôm 15/8, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ chấm điểm cao cho cuộc gặp này, vì lãnh đạo của hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân có thể hợp tác.

“Tôi nghĩ cuộc gặp này được chấm 10 điểm theo đúng nghĩa là chúng tôi đã hợp tác rất tốt. Và thật tốt khi hai cường quốc hòa hợp, đặc biệt là khi cả hai đều là cường quốc hạt nhân. Bạn biết đấy, chúng tôi là số một, họ là số hai trên thế giới. Và đó là một vấn đề lớn", ông Trump nói về cuộc gặp với ông Putin.

Ông Trump nhắc lại tuyên bố rằng ông "luôn có mối quan hệ tốt đẹp với Tổng thống Putin", nhưng sự hợp tác giữa Mỹ và Nga đã trở nên xấu đi do cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Tổng thống cho biết ông đã có cơ hội nói chuyện riêng với Tổng thống Putin, sau cuộc họp báo ngắn kéo dài 12 phút ở Alaska.

“Ông Putin đã nói rất chân thành", ông Trump nói về mong muốn chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Theo Tổng thống Trump, ông có khả năng chấm dứt các cuộc xung đột.

"Chiến tranh rất tồi tệ, tôi dường như có khả năng chấm dứt chúng", ông Trump tuyên bố.

Khả năng chấm dứt xung đột

Tổng thống Trump cho biết ông đã đồng ý với người đồng cấp Nga trong các cuộc đàm phán rằng, xung đột Ukraine sẽ kết thúc bằng việc trao đổi lãnh thổ và một số hình thức bảo đảm an ninh từ Mỹ.

"Tôi nghĩ đó là những điểm mà chúng tôi đã đàm phán, và đó là những điểm mà chúng tôi phần lớn đã đồng ý. Thực ra, tôi nghĩ chúng tôi đồng ý về nhiều vấn đề. Tôi có thể nói rằng, cuộc gặp đã diễn ra rất nồng ấm”, ông Trump nói khi được hỏi về các nhượng bộ lãnh thổ trao cho Nga.

Ông chủ Nhà Trắng gọi Tổng thống Putin là "một người mạnh mẽ" và "cứng rắn", nhưng thừa nhận cuộc gặp diễn ra tích cực.

"Tôi nghĩ chúng ta đã tiến khá gần đến hồi kết. Và Ukraine phải đồng ý với điều đó", ông Trump nói.

Tổng thống Trump đón tiếp Tổng thống Putin tại Alaska

Khi được hỏi về lời khuyên ông sẽ đưa ra cho Tổng thống Ukraine Volodomyr Zelensky sau cuộc gặp với Tổng thống Putin ở Alaska, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ khuyên nhà lãnh đạo Ukraine "đạt được một thỏa thuận" để chấm dứt chiến tranh.

"Mọi việc bây giờ thực sự phụ thuộc vào Tổng thống Zelensky. Họ sẽ sắp xếp một cuộc gặp giữa Tổng thống Zelensky, Tổng thống Putin và tôi, tôi đoán vậy", ông Trump tiết lộ.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump từ chối nêu chi tiết những vấn đề đang cản trở các bên đạt được thỏa thuận. Nhà lãnh đạo Mỹ chỉ nói rằng ông muốn "xem chúng ta có thể đạt được điều gì".

Tổng thống Trump cho biết cả Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky đều muốn ông tham dự một cuộc gặp tiềm năng trong tương lai giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine để thảo luận về con đường hòa bình.

"Cả hai đều muốn tôi có mặt và tôi sẽ có mặt", ông Trump nhấn mạnh.

Khi được hỏi liệu ông có tự tin rằng hòa bình có thể đạt được trong một khoảng thời gian tương đối ngắn hay không, ông Trump trả lời: "Khá ngắn, đúng là như vậy".

Tổng thống Trump cũng thừa nhận ông đã sai khi nghĩ rằng xung đột Nga - Ukraine sẽ là "cuộc xung đột dễ giải quyết nhất”. Ông Trump từng tuyên bố trong chiến dịch tranh cử rằng ông sẽ chấm dứt chiến tranh trong vòng 24 giờ sau khi nhậm chức.

"Tôi đã nghĩ rằng đây sẽ là cuộc xung đột dễ giải quyết nhất trong số tất cả, nhưng thực ra lại là cuộc xung đột khó khăn nhất", ông Trump nói.

Sau cuộc hội đàm kéo dài khoảng 3 giờ với người đồng cấp Mỹ tại Alaska, Tổng thống Putin cho biết những vấn đề đã được nhất trí tại hội nghị có thể trở thành bàn đạp thúc đẩy giải quyết xung đột Ukraine và khôi phục quan hệ Nga - Mỹ.

“Nói chung, Tổng thống Trump và tôi đã thiết lập được mối quan hệ làm việc tốt và đầy tin cậy. Và tôi hoàn toàn có cơ sở để tin rằng đi theo con đường này, chúng ta có thể đạt được việc chấm dứt xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt”, ông Putin cho biết.

Ông Putin cũng nêu rõ, để có một giải pháp lâu dài cho xung đột ở Ukraine, tất cả các nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng phải được giải quyết, các quan ngại chính đáng của Nga cần được xét đến và cần khôi phục một cân bằng an ninh công bằng ở châu Âu cũng như trên toàn cầu.