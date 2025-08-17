Ông Putin nêu hướng chấm dứt xung đột Ukraine sau hội đàm với ông Trump

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Alaska ngày 15/8 (Ảnh: Reuters).

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng chuyến thăm này diễn ra kịp thời và rất hữu ích”, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp với ban lãnh đạo của văn phòng tổng thống, chính phủ, Duma Quốc gia (Hạ viện), các bộ và ban ngành sau hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska vào ngày 15/8.

Ông Putin khẳng định cuộc hội đàm tại Alaska diễn ra “rất thẳng thắn, thực chất” và “đưa chúng ta đến gần hơn với các giải pháp cần thiết".

"Chúng tôi đã thảo luận về hầu hết mọi lĩnh vực hợp tác và trước hết, chúng tôi đã thảo luận về một giải pháp khả thi cho cuộc khủng hoảng Ukraine trên cơ sở công bằng", ông Putin nói về cuộc hội đàm với ông Trump.

Theo Tổng thống Putin, phái đoàn Nga đã “có cơ hội một lần nữa truyền đạt lập trường” của mình “một cách bình tĩnh và chi tiết", cũng như thảo luận về "nguồn gốc, nguyên nhân của cuộc khủng hoảng Ukraine”.

“Chính việc loại bỏ những nguyên nhân gốc rễ này sẽ là nền tảng cho việc giải quyết xung đột”, ông Putin nhấn mạnh, đồng thời cho biết Moscow chia sẻ mong muốn của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chấm dứt giao tranh càng sớm càng tốt, và lý tưởng nhất là “bằng các biện pháp hòa bình”.

Ngày 15/8, Tổng thống Putin đã đến Alaska để dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Trump. Đây là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của Putin trong gần 10 năm qua. Lần gần nhất ông đến Mỹ là vào tháng 9/2015 để tham dự kỳ họp kỷ niệm của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York.

Nhà lãnh đạo Nga được Tổng thống Trump tiếp đón trên thảm đỏ, bằng màn bắt tay thân mật.

Trong một tuyên bố với truyền thông sau cuộc hội đàm tại Alaska, Tổng thống Putin cho biết việc giải quyết xung đột Ukraine là chủ đề chính của hội nghị thượng đỉnh. Nhà lãnh đạo Nga cũng kêu gọi chuyển sang trang mới trong quan hệ song phương và nối lại hợp tác với Mỹ, đồng thời mời Tổng thống Trump đến Moscow.

“Nhìn chung, điều rất quan trọng đối với 2 quốc gia chúng ta là phải lật sang một trang mới để quay trở lại hợp tác”, ông Putin nhấn mạnh.

Trước đó, phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Trump tại Alaska hôm 15/8, Tổng thống Putin ca ngợi các cuộc hội đàm “rất hữu ích và mang tính xây dựng”.

Về xung đột Ukraine, ông Putin cho rằng thỏa thuận đạt được ở Alaska "sẽ là điểm khởi đầu cho việc giải quyết vấn đề Ukraine" và cải thiện quan hệ Nga - Mỹ.

Theo ông Putin, Nga quan tâm đến việc chấm dứt khủng hoảng Ukraine và Moscow cũng sẵn sàng nỗ lực để đảm bảo an ninh cho Kiev.

Nhà lãnh đạo Nga hy vọng thỏa thuận đạt được với Tổng thống Trump sẽ mở đường cho hòa bình ở Ukraine. Ông Putin nhấn mạnh việc chấm dứt xung đột ở Ukraine được đảm bảo "càng sớm càng tốt".

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News sau hội nghị thượng đỉnh Alaska, Tổng thống Trump cũng mô tả cuộc hội đàm của ông với nhà lãnh đạo Nga là "ấm áp" và hai bên "đã nhất trí về nhiều vấn đề".

Tổng thống Trump cũng cho biết ông và người đồng cấp Nga đã đồng ý phần lớn lập trường về nhượng bộ lãnh thổ nhằm giải quyết xung đột Ukraine.

“Đó là những điểm mà chúng tôi đã đàm phán, và là những điểm mà chúng tôi phần lớn đã đồng ý. Thực ra, tôi nghĩ chúng tôi đồng ý về nhiều thứ. Tôi có thể nói rằng cuộc gặp diễn ra rất ấm áp. Tôi nghĩ chúng ta khá gần tới kết thúc rồi. Ukraine cũng phải đồng ý với điều đó”, ông Trump nói khi được hỏi về những nhượng bộ lãnh thổ giúp Nga nắm giữ các khu vực họ chưa kiểm soát và một số hình thức đảm bảo an ninh mà Mỹ có thể dành cho Kiev.

Chủ nhân Nhà Trắng đưa ra lời khuyên cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky: “Phải đạt được một thỏa thuận”.

Ông Trump cho biết cả Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky đều muốn ông tham dự một cuộc gặp tiềm năng trong tương lai họ để thảo luận về con đường hướng tới hòa bình.