Pháp dồn lực khống chế vụ cháy rừng lớn nhất trong 80 năm

Vụ cháy rừng đang lan với tốc độ rất nhanh, gây khó khăn cho nỗ lực kiểm soát (Ảnh: Reuters).

Lính cứu hỏa Pháp hôm 6/8 đang nỗ lực khống chế vụ cháy rừng lớn nhất tại nước này trong gần 80 năm, khi đám cháy ở vùng Aude phía nam đã thiêu rụi một khu vực rộng hơn cả Paris.

Một người đã thiệt mạng tại làng Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, cách thành phố Perpignan khoảng 30km, theo thông báo từ chính quyền địa phương. Đám cháy lan rất nhanh qua rừng và làng mạc, đã thiêu rụi ít nhất 25 ngôi nhà, buộc người dân và du khách phải sơ tán. Nhiều tuyến đường đã bị phong tỏa.

“Đây là một thảm họa với quy mô chưa từng có”, Thủ tướng François Bayrou phát biểu khi đến thăm Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse.

Tính đến nay, hơn 15.000 hecta rừng đã bị cháy, con số tương đương với diện tích bị cháy trên toàn nước Pháp trong một số năm trước, Bộ trưởng Nội vụ Bruno Retailleau cho biết. Ông nói thêm rằng đây là diện tích cháy lớn nhất do một vụ cháy đơn lẻ ở Pháp kể từ năm 1949.

Đám cháy lan quá nhanh khiến nhiều người không có thời gian chuẩn bị, theo lời bà Renate Koot, công dân Hà Lan đang đi nghỉ cùng bạn đời ở Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse và phải vội vã di tản.

“Vừa nói chuyện với con qua điện thoại, chúng tôi còn chỉ cho nhau xem là có cháy rừng. Thế mà chỉ vài phút sau, chúng tôi đã phải nhảy lên xe rời đi, vừa lái vừa cầu nguyện. Chúng tôi chẳng mang theo gì cả, chỉ lao đi. Thật kỳ diệu là chúng tôi vẫn bình an", bà nói.

“Không thể tin nổi. Đúng là thảm họa”, Issa Medina, một công dân Tây Ban Nha đang ở cùng gia đình tại Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, nói trong tiếng còi inh ỏi của xe cứu hỏa.

Pháp dồn lực khống chế "thảm họa" cháy rừng lớn nhất 80 năm (Video: AP).

Chính quyền vùng cho biết đám cháy đang lan "rất nhanh", và gần 2.000 lính cứu hỏa đang cố gắng kiểm soát tình hình. Khoảng 2.500 hộ gia đình trong khu vực hiện đã mất điện.

Người phát ngôn của lực lượng cứu hỏa, Eric Brocardi, nói với đài RTL rằng tốc độ lan của đám cháy là 5,5km/h.

Các quan chức và chuyên gia cảnh báo rằng hướng gió có thể thay đổi, khiến việc dập lửa thêm phần phức tạp.

Giới khoa học cho biết khu vực Địa Trung Hải đang đối mặt với nguy cơ cháy rừng cao do mùa hè nóng hơn và khô hơn. Khi cháy bắt đầu, thảm thực vật khô dồi dào và gió mạnh sẽ khiến ngọn lửa lan rất nhanh, khó kiểm soát.

“Biến đổi khí hậu sẽ khiến nguy cơ cháy rừng gia tăng không chỉ trong mùa hè mà còn lan sang mùa thu và xuân, đồng thời mở rộng về phía tây nam, trung tâm và cả phía bắc nước Pháp”, nhà phân tích khí hậu và nông nghiệp Serge Zaka nhận định.

Trong khi đó, Tây Ban Nha đang hứng chịu đợt nắng nóng kéo dài từ cuối tuần qua, dự kiến tiếp tục đến tuần sau, với nhiệt độ lên tới 43°C ở một số khu vực.

Nhiệt độ cao đã góp phần thổi bùng nhiều vụ cháy rừng. Tại thị trấn Tarifa, lực lượng cứu hỏa vẫn đang nỗ lực khống chế một đám cháy được cho là bắt nguồn từ một chiếc xe caravan cháy trong khu cắm trại.

Gió giật tới 50km/h và nhiệt độ cao đã khiến một số điểm cháy tưởng như đã được dập tắt bùng lên trở lại, theo ông Antonio Sanz, lãnh đạo cơ quan nội vụ của chính quyền vùng Andalusia.

Tại Bồ Đào Nha, hơn 42.000 hecta đã bị cháy trong năm nay, mức cao nhất kể từ 2022 và gấp 8 lần cùng kỳ năm ngoái. Hơn một nửa diện tích đó bị cháy chỉ trong 2 tuần qua, giữa thời tiết mùa hè oi bức.