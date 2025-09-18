Ukraine tiết lộ vũ khí trong gói viện trợ đầu tiên từ Mỹ theo cơ chế mới

Một tổ hợp Patriot (Ảnh: AFP).

"Chúng tôi chắc chắn sẽ nhận được tên lửa Patriot và (hệ thống pháo phản lực cơ động cao) HIMARS", Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo tại Kiev vào ngày 17/9, trả lời câu hỏi của phóng viên về gói viện trợ mới nhất dành cho Ukraine.

Truyền thông Mỹ ngày 16/9 đưa tin, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê duyệt các gói viện trợ vũ khí đầu tiên cho Ukraine được tài trợ bởi các đồng minh NATO theo một cơ chế tài chính mới.

Các gói viện trợ này sẽ sử dụng “Danh sách ưu tiên nhu cầu của Ukraine” (Prioritized Ukraine Requirements List - PURL), cơ chế do Mỹ và NATO thiết lập nhằm phối hợp và đáp ứng nhu cầu cấp bách nhất trên chiến trường của Kiev.

Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách Elbridge Colby đã thông qua các gói viện trợ, mỗi gói trị giá tới 500 triệu USD. Các chuyến hàng có thể được chuyển giao sớm trong bối cảnh Washington nối lại việc cung cấp vũ khí cho Ukraine bằng nguồn tài chính do các chính phủ đồng minh chi trả.

Kể từ khi nhậm chức vào đầu năm nay, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã bán vũ khí cho Ukraine hoặc chuyển giao các lô hàng được chính quyền tiền nhiệm Joe Biden phê duyệt.

PURL đánh dấu lần đầu tiên các gói viện trợ được khởi xướng trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump trong bối cảnh ông phản đối việc chính quyền tiền nhiệm đổ hàng tỷ USD viện trợ của Mỹ cho Ukraine. Tuy nhiên cơ chế này có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng giữa NATO và Nga.

Hồi tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine đặt mục tiêu nhận ít nhất 1 tỷ USD mỗi tháng từ các đồng minh để mua vũ khí sản xuất tại Mỹ. Kế hoạch cũng bao gồm hợp tác đối tác trị giá 50 tỷ USD với các công ty Ukraine để sản xuất máy bay không người lái, cùng với ít nhất 10 hệ thống phòng không Patriot do Mỹ chế tạo.

Tổng thống Zelensky đã nhiều lần kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp hệ thống Patriot để giúp bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Gần đây nhất, Hà Lan đã chuyển giao một gói viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm các thành phần của hệ thống Patriot.

Hệ thống HIMARS cũng rất quan trọng đối với lực lượng Ukraine trong suốt cuộc chiến, đóng vai trò then chốt trong những bước tiến trên chiến trường của Kiev. Các hệ thống pháo do Mỹ sản xuất có thể đạt tầm bắn lên tới 300km.