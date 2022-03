Châu Âu "bước vào làn sóng Covid-19 mới"

Số ca nhiễm và nhập viện do Covid-19 ở nhiều nước châu Âu có xu hướng tăng trở lại sau khi dỡ các biện pháp phòng dịch (Ảnh minh họa: EPA).

Theo số liệu thống kê trên trang web Our World in Data, trong tuần qua, số ca nhiễm và nhập viện do Covid-19 ở nhiều nước châu Âu, trong đó có Anh, Ireland, Hà Lan, Thụy Sĩ, Italy tăng nhanh trở lại.

"Làn sóng lây nhiễm mới ở châu Âu đã bắt đầu", Eric Topol, nhà sáng lập kiêm giám đốc Viện nghiên cứu Scripps, nhận định.

Số ca Covid-19 ở châu Âu tăng trở lại khoảng một tháng sau khi nhiều nước ở khu vực này bắt đầu dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Tất nhiên, số ca nhiễm và nhập viện do Covid-19 tăng không có nghĩa là một làn sóng lây nhiễm mạnh sắp xảy ra, nhưng nó là lời cảnh báo rằng việc dỡ bỏ quá sớm các biện pháp phòng dịch có thể khiến tình hình tồi tệ hơn.

Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng dù số ca Covid-19 giảm xuống mức thấp hơn ở nhiều nơi, căn bệnh này vẫn gây ra hàng nghìn ca tử vong mỗi năm và vẫn có nguy cơ xuất hiện các biến chủng mới nguy hiểm hơn.

Theo ông David Heymann, cựu chuyên gia dịch tễ của WHO, chỉ số quan trọng để các quốc gia cân nhắc chấm dứt giai đoạn khẩn cấp là mức độ miễn dịch của cộng đồng, nghĩa là tỷ lệ dân có kháng thể với virus sau khi đã được tiêm phòng hoặc khỏi bệnh. Mặt khác, ông cho rằng, miễn dịch cộng đồng là điều khó đạt được vì những vaccine Covid-19 hiện nay không ngăn được tình trạng lây nhiễm, người từng mắc bệnh vẫn có thể tái nhiễm.