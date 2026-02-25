Căng thẳng khiến Pháp cấm Đại sứ Mỹ gặp các quan chức chính phủ

Đại sứ Mỹ tại Pháp Charles Kushner (Ảnh: AFP).

Bộ Ngoại giao Pháp công bố quyết định nói trên sau khi ông Kushner không tham dự cuộc họp để giải trình về những phát ngôn của chính quyền Mỹ trước đó.

“Trước sự chưa nhận thức rõ ràng về những yêu cầu cơ bản của sứ mệnh đại sứ và nhiệm vụ đại diện cho đất nước mình, Bộ trưởng Jean-Noel Barrot đã yêu cầu rằng ông Kushner sẽ không còn được tiếp cận trực tiếp với các thành viên của chính phủ Pháp”, tuyên bố viết.

Bộ này nói thêm rằng đại sứ Mỹ vẫn có thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ ngoại giao.

Ngoại trưởng Barrot đã triệu tập ông Kushner sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Paris cuối tuần qua đăng lại những bình luận của chính quyền Mỹ về cái chết của nhà hoạt động cực hữu Quentin Deranque, 23 tuổi.

Thay vì trực tiếp trả lời lệnh triệu tập của Ngoại trưởng Barrot, ông Kushner được cho đã cử một quan chức cấp cao của đại sứ quán thay mặt mình tới buổi giải trình, AFP dẫn một nguồn ngoại giao giấu tên, cho biết.

Phát biểu hôm 24/2, Ngoại trưởng Barrot mô tả việc ông Kushner không tham dự cuộc gặp là “một điều gây ngạc nhiên”, đi ngược lại nghi thức ngoại giao và sẽ làm suy giảm khả năng thực hiện nhiệm vụ Đại sứ của Kushner.

“Chúng tôi cần có một lời giải thích từ ông ấy. Chúng tôi không chấp nhận việc các quốc gia nước ngoài có thể can thiệp, tự đưa mình vào cuộc tranh luận chính trị nội bộ của chúng tôi", ông nói.

“Khi những lời giải thích này được đưa ra, thì Đại sứ Mỹ tại Pháp, đương nhiên, sẽ được khôi phục quyền tiếp cận các thành viên chính phủ Pháp", ông bổ sung.

Đại sứ quán Mỹ tại Paris sau đó ra tuyên bố cho biết ông Kushner và ông Barrot “đã có cuộc điện đàm một cách thẳng thắn và thân tình, tái khẳng định cam kết chung trong việc hợp tác cùng nhau, cũng như với các bộ trưởng và quan chức Pháp khác, về nhiều vấn đề tác động tới Mỹ và Pháp, đặc biệt trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 250 năm quan hệ ngoại giao phong phú”.

Ông Kushner, 71 tuổi, là cha của ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump. Trước đó, Đại sứ Kushner, người chưa có nhiều kinh nghiệm về ngoại giao, từng gây chú ý khi ông viết thư ngỏ gửi Tổng thống Emmanuel Macron chỉ vài tuần sau khi nhậm chức, trong đó cho rằng Pháp chưa làm đủ để chống chủ nghĩa bài Do Thái.

Bài đăng mà Đại sứ quán Mỹ tại Paris chia sẻ ban đầu do Cục Chống khủng bố thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ đăng tải.

Bài đăng cho rằng vụ sát hại nhà hoạt động Deranque “nên khiến tất cả chúng ta quan ngại”. Bài đăng cũng cảnh báo về cái gọi là sự gia tăng của “chủ nghĩa cực tả bạo lực” tại Pháp và vai trò của nó trong cái chết của Deranque, nói rằng vụ việc “cho thấy mối đe dọa mà nó gây ra đối với an toàn công cộng”.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và mong đợi những kẻ gây bạo lực bị đưa ra trước công lý”, bài đăng viết thêm.

Ngoại trưởng Barrot đã tỏ ra không hài lòng với các bình luận của chính quyền Mỹ, nói rằng Pháp không cần nhận được bài học từ quốc gia khác về tình hình nội bộ.