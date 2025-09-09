"Át chủ bài" giá rẻ mới của Ukraine: Tầm bắn 3.000km

Một vụ phóng tên lửa Flamingo (Ảnh: Euromaidan Press).

Euromaidan Press đưa tin, tên lửa hành trình Flamingo mới của Ukraine dường như bao gồm các linh kiện cũ, rẻ và dễ kiếm. Phần đầu đạn là bom rơi tự do do Liên Xô sản xuất còn sót lại. Còn động cơ đẩy là loại phản lực đơn giản lấy từ một máy bay huấn luyện quân sự.

Việc sử dụng các linh kiện sẵn có, dễ dàng mua từ các nhà sản xuất ở Ukraine hoặc các nước đồng minh là tin tốt đối với nhà chế tạo Flamingo, công ty Fire Point, khi họ đặt mục tiêu tăng sản lượng lên tới 7 quả tên lửa mỗi ngày vào tháng sau.

Vẫn còn nhiều điều chưa rõ về Flamingo, bao gồm cả chi phí nhưng các nguồn tin nói rằng tên lửa này có thể bay tới 3.000km, gia tăng đáng kể khả năng tấn công tầm xa của Ukraine.

Hình ảnh về quả tên lửa nặng 7 tấn này cho thấy một thiết kế có vẻ đáng tin cậy và tiết kiệm. Quan sát kỹ phần đầu sợi thủy tinh của tên lửa gợi ý rằng đầu đạn thực chất là hai quả bom ghép lại: Một cặp bom rơi tự do được xếp nối tiếp nhau.

Flamingo dường như dựa trên thiết kế tên lửa FP-5 của công ty Milanion (Anh). Công ty này tuyên bố FP-5 có tầm bắn 3.000km với tải trọng 1.000kg. Tuy nhiên, không có loại bom rơi tự do kiểu Liên Xô nặng 1.000kg nào được sử dụng phổ biến, theo chuyên gia tên lửa Fabian Hoffmann. Vì vậy, “tải trọng có thể bao gồm hai quả bom FAB-500 được xếp chồng lên nhau”, mỗi quả nặng 500 kg, ông Hoffmann viết.

Các bằng chứng cho thấy đó là bom FAB-500 M62, một trong những loại bom rơi tự do không điều khiển phổ biến nhất thời Liên Xô. Liên Xô có thể đã để lại hàng nghìn quả bom sau khi tan rã. Nhiều công ty quốc phòng vẫn tiếp tục sản xuất FAB-500, bao gồm cả Bulcomers KS ở Bulgaria.

Không phải ngẫu nhiên mà khi không quân Ukraine gần đây phát triển loại bom lượn dẫn đường chính xác đơn giản, tương tự UMPK của Nga, họ đã sử dụng chính FAB-500 M62 cũ làm nền tảng, rồi gắn thêm cánh gấp và hệ thống dẫn đường vệ tinh.

Với hai quả FAB-500 được xếp nối tiếp, Flamingo có thể tấn công với sức nổ tương đương 550kg TNT, ông Hoffmann ước tính. Con số này “nhiều hơn đáng kể so với UAV tầm xa và tên lửa hành trình mini mà Ukraine hiện đang sử dụng".

Flamingo, được phóng từ bệ dốc, dựa vào một tên lửa đẩy đơn giản để rời mặt đất, và dường như dùng động cơ phản lực cánh quạt Ivchenko AI-25TL để đưa quả tên lửa khổng lồ đạt vận tốc tới 950km/h. AI-25TL, vốn được lắp trên máy bay huấn luyện Aero L-39 và một số loại khác, tạo lực đẩy 1.850kg.

Một chiếc L-39 nặng 5 tấn, tức nhẹ hơn 2 tấn so với Flamingo. Nhưng L-39 cần khả năng cơ động, trong khi Flamingo chỉ cần bay theo quỹ đạo đơn giản với tốc độ ổn định, dưới sự dẫn đường quán tính và vệ tinh. Do đó, AI-25TL là đủ, và quan trọng hơn, động cơ này đang được sản xuất ở Ukraine bởi Motor Sich, giá chỉ khoảng 40.000 USD/chiếc.

Với đầu đạn rẻ tiền và động cơ cũng tiết kiệm, Flamingo có thể có giá dưới 1 triệu USD, mức rất thấp cho một tên lửa hành trình hạng nặng tầm xa. Một quả Kh-101 của Nga hoặc Tomahawk của Mỹ đều đắt gấp nhiều lần.

Flamingo có thể thay đổi cán cân tấn công tầm xa của Ukraine. Tên lửa mới này “có tầm bắn xa và đầu đạn lớn, là một trong những loại quan trọng có thể tạo ra sự khác biệt thực sự”, chuyên gia phân tích Phần Lan Joni Askola nhận định.

Câu hỏi đặt ra là liệu quả tên lửa này có tính năng gì để né tránh được phòng không của Nga, khi nó dường như được sản xuất một cách tương đối đơn giản và không có đặc điểm nổi trội, ngoài khả năng tấn công tầm xa. Khả năng cơ động, né tránh phòng không của tên lửa cũng chưa rõ ràng. Trong khi đó, Nga sở hữu loạt hệ thống phòng không uy lực, có khả năng phát hiện mục tiêu từ khoảng cách hàng trăm km.