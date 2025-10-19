Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gây tranh cãi vì đeo cà vạt giống màu cờ Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tham dự cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng vào ngày 17/10 (Ảnh: AFP).

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp tại Nhà Trắng vào ngày 17/10 để trao đổi về các vấn đề quan trọng, trong đó có cuộc xung đột Nga - Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, một trong những quan chức cấp cao của Mỹ có mặt tại cuộc họp, đã thu hút sự chú ý khi đeo cà vạt 3 màu được cho là giống quốc kỳ Nga.

Hãng thông tấn Tass của Nga đưa tin "người đứng đầu Lầu Năm Góc (Bộ Quốc phòng), ngồi bên trái Tổng thống Mỹ, đã đeo cà vạt có màu cờ Nga trong cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky”.

Bộ trưởng Hegseth (ngoài cùng bên phải) đeo cà vạt 3 màu, trong khi các quan chức khác và Tổng thống Donald Trump đeo cà vạt chỉ có một màu (Ảnh: AFP).

Tass chỉ ra rằng, khác với Tổng thống Trump, Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và những quan chức khác chọn cà vạt một màu, cà vạt của Bộ trưởng Hegseth gây chú ý với "những đường kẻ sọc giống hệt cờ Nga".

"Chiếc cà vạt của ông Hegseth, với các sọc trắng, xanh và đỏ đậm được sắp xếp theo cùng thứ tự như trên quốc kỳ Nga, nổi bật giữa trang phục đơn giản của phái đoàn Mỹ. Mặc dù quốc kỳ Mỹ cũng có cùng màu sắc, nhưng trình tự màu sắc và thiết kế (của cà vạt) đã khiến lựa chọn này trở nên đặc biệt nổi bật. Ông Trump và các quan chức khác chỉ chọn cà vạt trơn, một màu”, Tass đưa tin.

Tổng thống Mỹ - Ukraine hội đàm tại Nhà Trắng (Nguồn: AP)

Chiếc cà vạt của Bộ trưởng Hegseth đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng người đứng đầu Lầu Năm Góc đã “thiếu tinh tế” khi đeo chiếc cà vạt gợi liên tưởng đến quốc kỳ Nga trước mặt ông Zelensky, tổng thống của một nước đang có xung đột với Nga.

Cũng có những ý kiến ​​cho rằng chi tiết này có thể liên quan đến việc Tổng thống Trump đã mềm mỏng hơn trong lập trường với Nga sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ diễn ra một ngày trước cuộc gặp của Tổng thống Trump với Tổng thống Zelensky.

Sau cuộc điện đàm với ông Putin, ông Trump tỏ ra chần chừ trong việc quyết định cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine, mặc dù trước đó ông chủ Nhà Trắng để ngỏ khả năng này.

Khi các cuộc tranh cãi về chiếc cà vạt của Bộ trưởng Hegseth trên mạng xã hội ngày càng tăng, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã bình luận rằng: "Nó có thể là màu cờ Mỹ".

Điều này là do quốc kỳ Mỹ, giống như quốc kỳ Nga, cũng bao gồm các màu trắng, xanh dương và đỏ. Một số người còn cho rằng màu cà vạt này cũng giống với quốc kỳ Hà Lan, được sắp xếp theo màu đỏ, trắng và xanh dương.