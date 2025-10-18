Báo Mỹ: Tổng thống Trump từ chối cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp mặt tại Nhà Trắng ngày 17/10 (Ảnh: Getty).

Axios dẫn hai nguồn thạo tin mô tả cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng vào ngày 17/10 là “không dễ dàng”, thậm chí một nguồn tin khác mô tả cuộc gặp này là “tồi tệ”.

Theo Axios, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 16/10, Tổng thống Trump đã cho thấy ông ưu tiên giải pháp ngoại giao hơn là leo thang căng thẳng.

"Ông Trump đã nói rõ ưu tiên của ông hiện nay là ngoại giao, và ông cho rằng việc cung cấp tên lửa Tomahawk có thể làm suy yếu điều đó", Axios dẫn các nguồn tin tiết lộ.

Axios đưa tin, Tổng thống Zelensky đã "thúc đẩy mạnh mẽ" việc Mỹ cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, nhưng Tổng thống Trump đã phản đối và "không tỏ ra linh hoạt".

Nguồn tin cho biết, Tổng thống Trump tuyên bố ông không có kế hoạch cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Một nguồn tin khác nói với Axios rằng, "ông Trump đã đưa ra một số tuyên bố mạnh mẽ trong cuộc họp với ông Zelensky và vào một số thời điểm, cuộc họp trở nên hơi căng thẳng".

CNN cũng dẫn các nguồn tin cho biết Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky bất đồng quan điểm về tương lai của cuộc xung đột Ukraine.

Các nguồn tin mô tả cuộc gặp tại Nhà Trắng giữa ông Trump và ông Zelensky "là một cuộc thảo luận căng thẳng, thẳng thắn và đôi khi không thoải mái”.

"Ông Trump đã nói rõ với ông Zelensky trong một cuộc trao đổi trực tiếp và thẳng thắn rằng - hiện tại - nhà lãnh đạo Ukraine sẽ không nhận được tên lửa tầm xa”, CNN đưa tin.

Một trong những nguồn tin tiết lộ Tổng thống Trump “có ấn tượng rằng Ukraine đang tìm cách leo thang và kéo dài cuộc xung đột". Theo nguồn tin, ông Trump và ông Zelensky "đã chia rẽ về tương lai" của cuộc xung đột ở Ukraine sau cuộc gặp tại Nhà Trắng.

Một tên lửa Tomahawk được phóng từ tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Cape St. George vào năm 2003 (Ảnh: US Navy).

Tổng thống Zelensky đã đến Nhà Trắng vào ngày 17/10 để hội đàm với Tổng thống Trump, trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán rằng Washington có thể chấp thuận việc cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Kiev.

Trước khi bước vào cuộc họp kín, Tổng thống Trump cho biết ông hy vọng những nỗ lực hòa bình sẽ không cần đến Tomahawk, dù không loại trừ khả năng cung cấp loại vũ khí này cho Ukraine.

“Chúng tôi cần Tomahawk và nhiều loại vũ khí khác đang được gửi đến Ukraine... Hy vọng chúng tôi có thể chấm dứt cuộc chiến mà không cần nghĩ đến Tomahawk”, ông Trump nói.

Trước cuộc hội đàm, chủ nhân Nhà Trắng cũng cảnh báo loại tên lửa tầm xa này có thể gây ra sự leo thang nghiêm trọng trong cuộc chiến mà ông mong muốn sớm kết thúc.

“Chúng tôi sẽ nói về Tomahawk, nhưng tốt hơn hết là họ không cần đến Tomahawk. Tốt hơn nữa là cuộc chiến này nên kết thúc. Đó là một loại vũ khí rất mạnh, nhưng cũng rất nguy hiểm. Nó có thể dẫn đến leo thang lớn, và có thể khiến nhiều điều tồi tệ xảy ra. Tomahawk là chuyện lớn”, ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng việc Mỹ phải duy trì đủ nguồn cung tên lửa của riêng mình là điều quan trọng. “Chúng tôi cũng cần Tomahawk. Chúng tôi không muốn tặng đi những thứ mà chúng tôi cần để bảo vệ đất nước mình”, ông lập luận.

Trong buổi họp báo sau cuộc hội đàm, Tổng thống Zelensky cho biết 2 bên đã bàn về việc cung cấp vũ khí tầm xa nhưng thống nhất chưa công bố bất kỳ quyết định nào ở thời điểm hiện tại.

Ông nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của Kiev là đạt được lệnh ngừng bắn, đồng thời bày tỏ hy vọng vào “áp lực của Tổng thống Trump đối với Moscow để chấm dứt cuộc chiến này”.

Trước đó, Tổng thống Zelensky đề xuất Washington coi việc cung cấp Tomahawk là một phần trong mối quan hệ đối tác quốc phòng đôi bên cùng có lợi, trong đó Kiev sẽ giúp Mỹ giành lợi thế về công nghệ máy bay không người lái.

“Nếu muốn tấn công các mục tiêu quân sự, cần hàng nghìn máy bay không người lái. Điều đó phải đi đôi với các loại tên lửa như Tomahawk. Mỹ có Tomahawk và nhiều tên lửa mạnh khác, còn chúng tôi có hàng nghìn máy bay không người lái. Đó là lĩnh vực mà 2 bên có thể hợp tác”, ông Zelensky nói.

Dù không cam kết viện trợ Tomahawk, nhưng ông Trump bày tỏ sẵn sàng xem xét một thỏa thuận vũ khí song phương với Ukraine, có thể bao gồm việc trao đổi tên lửa Mỹ lấy máy bay không người lái do Ukraine sản xuất.

Ukraine từ lâu đã kêu gọi Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn từ 1.600km đến 2.500km với hy vọng vũ khí này có thể làm thay đổi đáng kể năng lực tấn công tầm xa của Ukraine.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 17/10 nói với Fox News rằng, Tổng thống Trump "làm việc không ngừng nghỉ để theo đuổi hòa bình và ông sẽ tiếp tục làm điều đó đối với Nga - Ukraine, giống như ông từng làm với Israel - Gaza”.

“Đó là một bình minh mới ở Trung Đông, và chúng tôi hy vọng điều đó cũng sẽ đúng với Nga - Ukraine. Tổng thống đang nỗ lực hết mình vì điều đó", bà Leavitt nhấn mạnh.

Bà Leavitt chỉ ra rằng trong cuộc điện đàm ngày 16/10 với Tổng thống Nga và trong cuộc gặp ngày 17/10 với Tổng thống Ukraine, Tổng thống Trump đã nói rõ rằng "cuộc xung đột đã diễn ra quá lâu rồi" và sự kiên nhẫn của Mỹ "đang ngày càng cạn kiệt".