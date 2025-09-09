Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ thăm tàu chiến chống ma túy trên biển

Bộ trưởng Hegseth trong chuyến thăm đến tàu chiến ở ngoài khơi Puerto Rico (Ảnh: X).

Chuyến thăm bất ngờ của Bộ trưởng Hegseth và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Dan Caine diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Venezuela xung quanh cuộc chiến chống ma túy.

Trong chuyến đến thăm, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nói với các thủy thủ và lính thủy đánh bộ trên tàu chiến USS Iwo Jima rằng, họ không được triển khai đến vùng Caribê để huấn luyện, mà thay vào đó được điều đến "tiền tuyến" để thực hiện nhiệm vụ chống ma túy quan trọng.

"Những gì các bạn đang làm lúc này - đó không phải là huấn luyện", Bộ trưởng Hegseth phát biểu trên tàu tấn công đổ bộ USS Iwo Jima, trong một video được Lầu Năm Góc đăng tải trên kênh X. "Đây là nhiệm vụ thực tế vì lợi ích quốc gia sống còn của Mỹ nhằm chấm dứt việc đầu độc người dân Mỹ bằng ma túy".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đi trực thăng ra thăm tàu chiến trên biển (Video: NYP)

Tổng thống Trump trước đó đã ra lệnh cho Bộ Quốc phòng đổi tên thành Bộ Chiến tranh, một thay đổi sẽ cần Quốc hội thông qua. Tên mới cũng sẽ được áp dụng cho Bộ trưởng Hegseth, đổi chức danh của ông thành "Bộ trưởng Chiến tranh".

Tàu USS Iwo Jima hiện đang neo đậu ngoài khơi Puerto Rico, một vùng lãnh thổ của Mỹ nằm ở phía bắc Venezuela thuộc vùng biển Caribê.

Các nguồn tin cho biết, chính quyền ông Trump đã ra lệnh triển khai thêm 10 tiêm kích F-35 tới Puerto Rico để tiến hành hoạt động chống ma túy, ngoài 8 tàu hải quân đang hoạt động trong khu vực.

Việc triển khai này diễn ra sau khi quân đội Mỹ đang tăng cường hiện diện tại Nam Caribê, nơi chính quyền ông Trump tuyên bố đang thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử nhằm trấn áp các nhóm buôn bán ma túy vào Mỹ.

Tuần trước, một cuộc không kích của quân đội ở Caribê đã đánh chìm một tàu khả nghi đến từ Venezuela, khiến 11 người thiệt mạng. Ông Trump cáo buộc tàu này đang vận chuyển ma túy bất hợp pháp.

Một số thành viên Quốc hội Mỹ đã yêu cầu cơ sở pháp lý cho cuộc không kích, lưu ý rằng chính quyền vẫn chưa nói rõ làm thế nào họ biết được ai ở trên thuyền hoặc chở gì.

Các quan chức chính quyền đã đồng ý cung cấp một cuộc họp báo mật cho các thành viên Quốc hội vào ngày 5/9, nhưng cuộc họp đã đột ngột dời lại đến ngày 9/9.

Tại Venezuela, các quan chức cũng chỉ trích hành động của chính quyền Tổng thống Trump. "Làm sao có thể có một băng đảng ma túy nếu không có ma túy ở đây?", Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez nhấn mạnh, trích dẫn các số liệu mà bà cho thấy Venezuela không sản xuất cocaine và loại ma túy này phần lớn được buôn lậu qua các tuyến đường trên Thái Bình Dương.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc đoạn video về vụ tấn công được tạo ra bằng AI và cho rằng Washington muốn lật đổ ông. Tuy nhiên, Mỹ bác bỏ cáo buộc đang tìm cách thay đổi chế độ tại Venezuela.